З початку 2021 року достроково припинені повноваження двох іноземних дипломатів, які працювали в Україні, - звіт контррозвідки СБУ. ІНФОГРАФІКА

У першому кварталі 2021 р. контррозвідники СБУ задокументували порушення вимог Віденської конвенції про консульські зносини двома іноземними дипломатами. Їхні повноваження достроково припинені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Також з початку 2021 року контррозвідники СБУ викрили понад 70 фактів державної зради, шпигунства та участі у діяльності терористичних груп і організацій. Попереджено порушення у галузі державного експортного контролю на суму понад $3,78 млн, нараховано штрафних санкцій у розмірі 632,6 млн грн.

За матеріалами української контррозвідки набули законної сили більше ніж 30 вироків суду.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ з числа колишніх військових розвідників. Вона діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. Російські агенти готували диверсійні операції, збирали інформацію про дислокацію і переміщення українських Збройних Сил, а також мали намір викрасти одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій.

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Припинено діяльність організованої групи зі складу діючих та колишніх посадовців зовнішньополітичного відомства України, яка доправляла до країн ЄС підакцизні товари. Чиновники, використовуючи дипломатичні привілеї та імунітет, незаконно переміщували через державний кордон валюту, золото і тютюнові вироби.

На Чернігівщині контррозвідники СБУ викрили групу з колишніх і діючих чиновників обласного управління Державної міграційної служби, органів юстиції та реєстрації місця проживання, представників Держприкордонслужби і бюро перекладів, які займались протиправною легалізацією іноземців. Посадовці налагодили механізм оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України і визнання батьківства.



Фото: сайт СБУ

Також контррозвідники Служби безпеки України на Закарпатті заблокували канал незаконного переправлення громадян Росії до країн ЄС, Великої Британії та США. Протиправна схема передбачала отримання громадянства Угорщини на фіктивних підставах за сприяння працівників консульств Угорщини у деяких країнах Європейського Союзу.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна службовими особами однієї з частин Міністерства оборони України на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.