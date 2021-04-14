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Новини Агресія Росії проти України
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Росія робить усе, щоб спровокувати ескалацію на сході України, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Росія робить усе, щоб спровокувати ескалацію на сході України, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер висловила стурбованість у зв'язку із ситуацією на сході України і заявила про провокації з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт не розростався далі. У мене склалося враження, що російська сторона робить усе, щоб спровокувати реакцію. Ми з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - сказала Крамп-Карренбауер в інтерв'ю телеканалу Das Erste.

Вона також зазначила, що дуже вдячна Україні за врівноважену реакцію на пересування російських військ. Міністр звинуватила РФ у недотриманні міжнародних процедур у разі маневру.

"Поки що Україна відреагувала дуже обережно, і НАТО зробить те саме", - зазначила Крамп-Карренбауер.

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17816) Німеччина (7479) Крамп-Карренбауер (24)


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Топ коментарі
+6
Россия делает все, чтобы спровоцировать эскалацию на востоке Украины, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауер - Цензор.НЕТ 8648
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14.04.2021 12:01 Відповісти
+5
Ніби хтось не розумів, що так і буде.
Нічого ще не завершено. Все тільки починається.
Захід же практично одразу взявся загравати з фуйлом, надаючи йому добро на подальшу агресію. За нами вже Польща, ідійоти... Шевеліть мізками.
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14.04.2021 12:01 Відповісти
+5
Все все вроде как понимают.. И США, и Канада ,и Великобритания, и Франция, и Германия и Польша, и страны Балтии.. и дальше. Но никто ничего не предпринимает что бы остановить зарвавшегося маньяка на "дальних подступах" На открытый шантаж нужен такой же адекватный жесткий ответ. Иначе будет как в 1937-1940 Но как видим история только предупреждает , но ничему не учит ( к сожалению).
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14.04.2021 12:05 Відповісти
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"Ложь,звіздьож и провакация!"-давнє гасло московитів !!!))))
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14.04.2021 12:00 Відповісти
Россия делает все, чтобы спровоцировать эскалацию на востоке Украины, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауер - Цензор.НЕТ 8648
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14.04.2021 12:01 Відповісти
Ніби хтось не розумів, що так і буде.
Нічого ще не завершено. Все тільки починається.
Захід же практично одразу взявся загравати з фуйлом, надаючи йому добро на подальшу агресію. За нами вже Польща, ідійоти... Шевеліть мізками.
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14.04.2021 12:01 Відповісти
а, що жеж буде, коли меркель піде?
одразу стане главою ради директорів обох сєверних потоків чи поступово, по наростаючій?
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14.04.2021 12:19 Відповісти
Ага, вы и дальше сношайтесь с рашистами.
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14.04.2021 12:02 Відповісти
Все все вроде как понимают.. И США, и Канада ,и Великобритания, и Франция, и Германия и Польша, и страны Балтии.. и дальше. Но никто ничего не предпринимает что бы остановить зарвавшегося маньяка на "дальних подступах" На открытый шантаж нужен такой же адекватный жесткий ответ. Иначе будет как в 1937-1940 Но как видим история только предупреждает , но ничему не учит ( к сожалению).
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14.04.2021 12:05 Відповісти
Гідний взірець опору агресору-"Главное перестать стрелять!" !!!!))))
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14.04.2021 12:10 Відповісти
та оно так... То один звонит агрессору и говорит " обнимаю и жму руку" Подписывает минскую (иловайско - дебальцевскую) капитуляцию, а еще до него без единого выстрела другой , позорно, сдает целый регион вместе с каким никаким флотом и вооружением ( что бы не провоцировать, опозорились на весь Мир , вошли в мировую историю)., а еще до него другой был вызван в " ангар" где ему сделали предложение от которого он не мог отказаться, да особо и не хотел, тем более бабло дали. Теперь этот " пытался что то найти в глазах", "просто перестать стрелять", " я пришел что бы дать мир", " подписать формулу штангенциркуля" и т.д. Это у нас такая "ТАКТИКА".
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14.04.2021 12:27 Відповісти
На жаль ,це стратегія !!!)))
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14.04.2021 12:30 Відповісти
І що? - Припинили будівництво ПП 2?
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14.04.2021 12:10 Відповісти
Вы не понимаете, это другое.)
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14.04.2021 12:11 Відповісти
Невже? - Тобто фінансування ***** для убивства українців "ето другоє"?
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14.04.2021 12:15 Відповісти
А что есть данные что он строится? Строится это когда сторона которая строит хотя бы регулярно сообщает сколько километров проложено.Есть такие данные ?
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14.04.2021 12:18 Відповісти
"11 апреля судно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академик Черский после долгих приготовлений начало укладку немецкого участка по маршруту "А". Всего судну предстоит уложить 85 км. трубы в немецких и датских водах." - кацапська гуанопедія...
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14.04.2021 12:24 Відповісти
О том ,что Академик к чему-то там приступает мы слышали миллион раз ) . Я спросил ГДЕ данные об уже проложенных километрах? О том ,что стройка ВОЗОБНОВЛЕНА они трындят с феврался месяца.Где данные о том сколько метров-километров проложено ? Это секретная информация ? Они заинтересованы в том чтоб рапортовать о продвижении,но почему-то этих данных нет )
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14.04.2021 12:31 Відповісти
Реванш кремлівських імперіалистів триває !!!)))
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14.04.2021 12:15 Відповісти
Как говорил один мой знакомый француз: Мсью, не верь бабью, ворью и кацапью! Особенно последним!
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14.04.2021 12:16 Відповісти
Она не "бабье", а министр обороны.
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14.04.2021 12:22 Відповісти
Вам так тяжело читать, что Вы до конца не дочитали?
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14.04.2021 12:32 Відповісти
у фріцью в мене віри теж немає )), доречи як і хрансузійю
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14.04.2021 13:35 Відповісти
"Вяличие",це скрепа параноїдальних шизофреників Московіі , від якої вони не відмовляться ніколи !!!)))
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14.04.2021 12:18 Відповісти
а фріци зроблять усе аби у кацапів були гроші на озброєнні, і зроблять усе аби їх ментальні брати не понесли заслуженої кари.
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14.04.2021 13:33 Відповісти
 
 