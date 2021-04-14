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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 за добу в Києві померли 47 осіб, видужали - 713, виявили 1 457 нових випадків, - Кличко

Від COVID-19 за добу в Києві померли 47 осіб, видужали - 713, виявили 1 457 нових випадків, - Кличко

У столиці за минулу добу госпіталізували 225 пацієнтів з коронавірусом, а також 331 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За добу в Києві виявили 1457 хворих на коронавірус.

"Померли 47 осіб - 21 жінка і 26 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці 4 021 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворюваності в місті - 180 066", - зазначив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суворий карантин у Києві продовжено до 30 квітня, - Кличко

Серед захворілих 825 жінок віком від 18 до 95 років, а також 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років. Захворіли також 562 чоловіки віком від 18 до 92 років і 30 хлопчиків від 4 місяців до 17 років. Захворіли також 22 медика.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 331 хворих з підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 713 осіб. Всього коронавірус побороли 112 534 жителі столиці.

Більшість випадків COVID-19 виявили в Дарницькому районі (311), Дніпровському (252), а в Деснянському та Солом'янському районах (138).

Автор: 

карантин (18172) Київ (19646) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пасху, пасху закрийте! - 2 травня, бо 14 вже знов буде ппц
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14.04.2021 12:29 Відповісти
А скільки від раку, від інфарктів, від інсульту померло, чому, Етінзоне, не даєш цю статистику?
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14.04.2021 12:45 Відповісти
А скільки від раку, від інфарктів, від інсульту померло,
===
Все назване - це, можна секазати, особистий вибір людини, чи його предків. А Коронавірус може прилетіти до людини неждано-негадано... Наприклад, від такого придурка, як ти.
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14.04.2021 14:13 Відповісти
А ви без образ не вмієте спілкуватися?
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14.04.2021 14:36 Відповісти
 
 