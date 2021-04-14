Від COVID-19 за добу в Києві померли 47 осіб, видужали - 713, виявили 1 457 нових випадків, - Кличко

У столиці за минулу добу госпіталізували 225 пацієнтів з коронавірусом, а також 331 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За добу в Києві виявили 1457 хворих на коронавірус.

"Померли 47 осіб - 21 жінка і 26 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці 4 021 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворюваності в місті - 180 066", - зазначив мер.

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Серед захворілих 825 жінок віком від 18 до 95 років, а також 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років. Захворіли також 562 чоловіки віком від 18 до 92 років і 30 хлопчиків від 4 місяців до 17 років. Захворіли також 22 медика.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 331 хворих з підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 713 осіб. Всього коронавірус побороли 112 534 жителі столиці.

Більшість випадків COVID-19 виявили в Дарницькому районі (311), Дніпровському (252), а в Деснянському та Солом'янському районах (138).