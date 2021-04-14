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Новини Агресія Росії проти України
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Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу вважає, що нині реальне вторгнення Росії в Україну є нездійсненним, своїми діями Кремль хоче налякати світових лідерів.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення не можна повністю відкидати, але на цей момент, я думаю, що Росія переважно брязкає зброєю, щоб чинити тиск на Україну, на Сполучені Штати, щоб розділити союзників НАТО, які підтримують суверенітет і незалежність України. Реальне вторгнення нині для росіян суто з практичних причин є нездійсненним. Зараз не найкращий час для нападу", - вважає дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО необхідно переглянути свою стратегію і підхід щодо Росії, - Вершбоу

На його думку, РФ проводить ці "дуже помітні маневри", щоб "перевірити рішучість" адміністрації президента США Джо Байдена і налякати їхніх союзників, зокрема Україну.

"Також це спосіб змусити Україну прийняти вимоги Росії під час переговорів і, можливо, покарати президента [України Володимира] Зеленського за його нещодавні кроки щодо закручування гайок проросійським силам в Україні, зокрема [народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя", куму президента РФ Віктору] Медведчуку, його політичній партії та його телеканалам", - сказав Вершбоу.

На його думку, вторгнення буде "ризикованим для [президента РФ Володимира] Путіна", оскільки Україна чинитиме опір, а російські збройні сили зазнають серйозних втрат.

"Я думаю, що це не спроба блефу і не спосіб розв'язати нову військову конфронтацію, а швидше, спроба залякати, як я вже казав. Але є один сценарій, який мене особливо турбує. Після всього цього тиску і демонстрації сили Путін може провести нові політичні маневри, наприклад, оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці через імовірну загрозу безпеці російськомовного населення на окупованих територіях Донбасу", - сказав Вершбоу.

Також читайте: Росія робить усе, щоб спровокувати ескалацію на сході України, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Це може стати "свого роду способом зміни політичної гри", продовжив дипломат. Після такого кроку Донбас перетвориться на ще один квазіпротекторат Росії, як Придністров'я або Південна Осетія, прогнозує він.

"У такому разі знайти політичне рішення було б майже неможливо. Таким чином, це було б менш ризиковано з точки зору Путіна, але це могло б мати політичні переваги у вигляді покарання Зеленського і українського народу та уникнення будь-яких подальших компромісів з боку Росії", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17816) миротворці (857) путін володимир (24111) росія (66021) Донбас (22357) Вершбоу Александер (54)


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Топ коментарі
+19
Без мандата ООН кацапы могут называть себя хоть матерями Терезами, но они подлежат уничтожению, как агрессор.
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14.04.2021 12:27 Відповісти
+13
зачем отвечать резко ?
что нам даст сегодня контроль над дырой - проблемы с содержанием оравы ненавистников Украины,восстановление разграбленной нарасиянцами депрессивной территории,бесконечные внутренние раздоры? да ну их нахер..
пусть вводят и присоединяют - для Украины сегодня это не худший вариант..
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14.04.2021 12:36 Відповісти
+12
запишем в Конституцию "временно утраченные территории",как японцы записали Курилы,оброем их рвом,прекратим халявные выплаты и займёмся,наконец,внутренним развитием..
кацапня наберётся еще полезных санкций,донбаситы станут расиянцами,расиянцы ощутят еще более великое величие,а у нас будет передышка для реального усиления - все будут довольны..
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14.04.2021 12:40 Відповісти
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Може бути і таке.
А чим ви зарадите ? Слабакі...
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14.04.2021 12:21 Відповісти
так і буде! бо єдине що може зробити куйло зараз без особливих ризиків для своєї бухої салдатні - це зайди на донбас і прийняти його до свого складу!
це дасть колосальний ріст ура-патриотизму в москалєй і ***** отримає необхідний йому ріст всенародної любові - бо йому це подобається
питання в тому, чим будуть відповідати наші за західні лідери?
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14.04.2021 12:25 Відповісти
зачем отвечать резко ?
что нам даст сегодня контроль над дырой - проблемы с содержанием оравы ненавистников Украины,восстановление разграбленной нарасиянцами депрессивной территории,бесконечные внутренние раздоры? да ну их нахер..
пусть вводят и присоединяют - для Украины сегодня это не худший вариант..
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14.04.2021 12:36 Відповісти
запишем в Конституцию "временно утраченные территории",как японцы записали Курилы,оброем их рвом,прекратим халявные выплаты и займёмся,наконец,внутренним развитием..
кацапня наберётся еще полезных санкций,донбаситы станут расиянцами,расиянцы ощутят еще более великое величие,а у нас будет передышка для реального усиления - все будут довольны..
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14.04.2021 12:40 Відповісти
А ГИТЛЕР- А ШО ТАК МНЕ МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА ВОТ ЖЕ НЕПРУХА ТАК НЕПРУХА.....
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14.04.2021 12:44 Відповісти
мене цікавлять які кроки будуть робити наша влада та західне співтоварицтво після того, як москалі приєднають територію ОРДЛО?

гаразд, нехай це не будуть різкі відповіді, проте чи є перелік проработаних кроків які почнуть виконуватися після захвату і приєднання території ОРДЛО?
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14.04.2021 13:10 Відповісти
если бы все кроки на любую шизу были готовы заранее,то,как говорится - "был бы уже коммунизм"..
будем посмотреть..
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14.04.2021 13:26 Відповісти
Бро только ров с кракадилами и торелли самонаводящиеся по всему периметру с отморозками даунбасскими только так
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14.04.2021 12:51 Відповісти
ви віддаєте собі раду що за приєднанням можуть послідувати обстріли вже з территорії фактично московії! ввжаєте що ЗСУ віідважеться обстрілювати фактично территорію московії?
ви розумієте що далі будуть кроки розширити окуповану територію до фактичних розмірів областей?
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14.04.2021 13:07 Відповісти
конечно,виддаю..что будет и как будет дальше - не знает никто..
а что пагубного для страны мы можем максимально минимизировать - нужно минимизировать..
давайте ответим себе :
1.Можем ли мы вернуть Дыру силой ?
2.Нужна ли она нам сейчас с кучей её мегапроблем ?
3.Впишутся ли за нас напрямую США и союзники ?
4.Нужны ли нам представители Дыры в органах власти ?
5.Нужна ли Украине война именно СЕГОДНЯ,учитывая двухлетнее отсутствие руководства в стране ?
если Вы ответите себе "нет" хотя бы на два вопроса,то ясно,что игра не стоит свеч..
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14.04.2021 13:24 Відповісти
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-bayden-podaruvav-nam-chas-dlya-perepochinku Байден подарував нам час для перепочинку
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому.
Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження.
Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.
Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.﻿

Віталій Портников, https://espreso.tv/kolonkaportnikova Колонка Віталія Портникова
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14.04.2021 12:44 Відповісти
На жаль, відповідь Портнікова на ваш закид виявилася прихованою. Тому продублюю:
"Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.﻿"
Іншими словами: В ситуації, що склалася, - все більшою мірою залежить від нас, від України.
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14.04.2021 12:47 Відповісти
Та найманих менеджерів...
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14.04.2021 13:22 Відповісти
До них никак не дойдет, что пока московия не дойдет до экономической планки, на манер того, что было на момент развала совка, они ниоткуда не уберутся, так и будут торчать везде, куда успели за эти годы всунуть свой нос, только тотальное обнищание государства, именно как образования, а не населения, может что-то поменять.
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14.04.2021 13:16 Відповісти
Нещодавно Ганапольський розповідав яким чином поклали край наступу русні на Тбілісі в 2008.
Як якась впливова жінка, ім'я я забула, зі штатів, певно з Білого дому, подзвонила хутіну і сказала ( не дослівно) - " Якщо ви не підете, то росія буде існувати, але без штанів. Я особисто сяду в літак і об'їду кожну країну світу, на вас накладуть такі санкції, про які раніше не чули."
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Цього вони дійсно бояться.
Не знаю, чому ці механізми слабко задіяні нині.
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14.04.2021 13:34 Відповісти
Да, знаю, речь шла про Госсекретаря Кондолизу Райс.Но тогда президентом был ястреб Буш. Посмотрим кем окажется в итоге Байден. Эта инфа была из АП Саакашвили.
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14.04.2021 13:40 Відповісти
он может говорить что угодно-на то он и х..ло.Вопрос не в нем а в Вашей позиции
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14.04.2021 16:48 Відповісти
то может пора мировым лидерам испугаться и вломить кацапам 3,14зды?
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14.04.2021 12:21 Відповісти
Пока они остановились на первом пункте... Сцыкли..
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14.04.2021 12:23 Відповісти
Макс зауральский, сидело бы ты в своём говне, и не вякало
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14.04.2021 12:37 Відповісти
Жаль что тяжкое психическое расстройство не обошло тебя стороной. Выздоравливай)
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14.04.2021 13:21 Відповісти
Это тоже их проблема. Пока гипотетическая, но сдав нас они максимально подведут хейловский чл.н к своей трусливой заднице. Свою трусость они прикрывают бизнесом, заигрывают с восточным шакалом.
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14.04.2021 13:24 Відповісти
да они там уже просто осталось Пу об этом заявить
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14.04.2021 12:22 Відповісти
и белилами за ночь покрасить каски
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14.04.2021 12:26 Відповісти
Сумасшедший маньяк может заявлять ЧТО УГОДНО.
Главное не это, а то - КТО ПОВЕРИТ в его бред!
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14.04.2021 12:23 Відповісти
Позривають там всі унітази і вивезуть за паребрік, а тамжінашілюді сратимуть в дірку.
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14.04.2021 12:23 Відповісти
Нам надо в приграничных с РФ районах разместить немного граждан США (желательно в форме) .... и пусть США вводят войска защищать своих граждан !!!
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14.04.2021 12:23 Відповісти
оригинально...
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14.04.2021 12:29 Відповісти
Губы закатай.
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14.04.2021 12:34 Відповісти
Реванш кремлівських імперіалистів триває !!!)))
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14.04.2021 12:24 Відповісти
россия - миротворец - оксюморон. Неужели за семь лет мир не убедился в этом?
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14.04.2021 12:24 Відповісти
Необхідно займатися реальними та нагальними проблемами, а саме необхідно терміново профінансувати виробництво новітніх українських артилерійських систем "Вільха-М", "Бар'єр-С" та ОТРК "Сапсан/Грім 2", а також закупити в країнах НАТО, які оновлюють військовий авіаційний парк, МІГи та СУ.
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14.04.2021 12:24 Відповісти
П.С.
Країни НАТО та демократичного табору мають профінансувати ВПК України.
Для цього ще в 2014 році країни НАТО та Заходу створили спеціальні Фонди для допомоги Збройним Силам України.
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14.04.2021 12:26 Відповісти
Лучше готовыми вооружениями чтоб не разворовали
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14.04.2021 15:58 Відповісти
А глубокую озабоченность он выразить не забыл?
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14.04.2021 12:25 Відповісти
Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3921
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14.04.2021 12:26 Відповісти
Похер. Пляшем!
Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3156
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14.04.2021 12:26 Відповісти
Без мандата ООН кацапы могут называть себя хоть матерями Терезами, но они подлежат уничтожению, как агрессор.
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14.04.2021 12:27 Відповісти
Фуйло може додотково ввести своїх "миротворців" на прохання ордло.
Офіційна "українська" влада здатна домовитися про миротворців ООН?
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14.04.2021 12:29 Відповісти
Рф блокирует. И неважно кто у руля сопля или сивочолый.
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14.04.2021 15:59 Відповісти
При Порохе разговоры о миротворцах велись уже всерьёз, а при шмаркле о них забыли сразу же, как членограй стал президентом.
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14.04.2021 23:55 Відповісти
Миротворческие силы вводятся только на основании решения ООН и с легким вооружением, а не на танках с ракетами и артиллерией. пуТлер - *****! *********** - орки! паРаша - недоразвитая территория!
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14.04.2021 12:35 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Проверено многократно! Если Украина не будет защищаться сама и ждать помощи, то будет снова порабощена москалями!
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14.04.2021 12:35 Відповісти
А слабо рабсеянам объявить Гитлера миротворцем?
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14.04.2021 12:37 Відповісти
они его и мёртвого срутся
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14.04.2021 12:53 Відповісти
а вы сраные натовцы не можете так сделать ???
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14.04.2021 12:38 Відповісти
Я англоязычный. Товарищь Байдин, ввидиии!!!
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14.04.2021 12:39 Відповісти
Рейтинг у ***** падает. Или воронеж, или рузьке зольдатен в гробах , для поднятия скреп так сказать ..
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14.04.2021 12:40 Відповісти
Кстати, а не попытка ли это х-йла перенести электорат х-йла туда, куда х-йло скоро собирется отправиться?... Подготавливает почву в прямом и переносном,т.с., смысле...
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14.04.2021 12:44 Відповісти
Вояки ЗСУ також можуть одіти каски миротворців. Не білі, так голубі (щоб випадково хто з всвоїх не пальнув).
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14.04.2021 12:40 Відповісти
А кто мешает НАТО войти в Украину в качестве миротворцев?
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14.04.2021 12:41 Відповісти
К чему-то такому всё и шло, пока мудрый нарит не выбрал клоуна
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14.04.2021 23:56 Відповісти
Ну получит кучу живительных санкций и доллар по 500
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14.04.2021 12:42 Відповісти
Ввод войск РФерии в ОРДЛО ( по факту они уже там) просто переводит ситуацию из " нас там нет" в ситуацию " мы там есть, но мы миротворцы". А дальше развитие ( если так посчитает Кремль) по грузинскому сценарию. Продолжение выдачи рашен паспортов большинству жителей ОРДЛО.. провокации на линии соприкосновения, и последующее вторжение в Украину под лозунгом " принуждение к миру". Хотя не факт что он сейчас на это пойдет. Пока его ситуация устраивает. Скорее всего будет продавливаться ультиматум ( через Макрона и Меркель) 1) подача в Крым воды без всяких условий.2) прекращение прессинга на рашен колонну в Украине ( Медведчука и других) с возвратом в той или иной форме его СМИ , бизнеса ит.д. 3) Размыть под различным поводом закон о языке 4) второе гражданство в том числе и с российским в законное поле. 5) Вопросы по УПЦ ( МП).6) запрет ВСУ открывать ответный огонь без "недельного согласования" в Киеве. Это на первых порах ну а как говорится " аппетит приходит во время еды" Транспортный коридор в Крым, возобновление всех видов сообщения с Крымом. Признание субъективности ЛНР и ДНР , в добавок в их админ границах Донецкой и Луганской областей ну и дальше по списку. Не все сразу но движение будет именно в этом направлении.
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14.04.2021 12:54 Відповісти
Найкращий вихід для України, це мертвий кацап.
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14.04.2021 13:12 Відповісти
Хочется верить, что Байден станет для кацапии тем, кем стал в свое время Рейган для совка.
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14.04.2021 13:18 Відповісти
Есть один ньюанс.Пуйло нелегитимный и все его Указы от войны и мира до обнуления сроков, так же нелегитимны,а потому преступны.Тобто Крым,война-это всё устроено нелегитимным преступником узурпировавшим власть в Рашке и развязавшим войну с Украиной.Так будет помнить его история.И как всякого преступника,его ждёт приговор и возмещение убытков.Конечно он возвращать ничего не будет,но страна,которую он вывел на большую дорогу с топором,щоб вернуться в цивилизованный мир и к цивилизованным отношениям,вынуждена будет исправлять все его поступки.Или можно не исправлять и занять своё почётное место в великой четвёрке Ирана,Сев.Кореи,Китай.
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14.04.2021 13:20 Відповісти
Скажіть йому хтось що через оптику прицілу не буде видно різницю між іхтамнєт та іхтамєсть.
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14.04.2021 13:39 Відповісти
Для ввода любых миротворцев нужно иметь мандат Самовольный ввод это уже не миротворцы это - вооруженная агрессия. Да и кто просит ввести Квази государства никем не признанные Или рассеяне ? Рассеяне могут просить только о том что происходить на их территории , а не в других странах. По поводу того что все кто говорит по русски являются русскими Исходя из этой логики Великобритания должна везде вводить свои войска для защиты англоязычных.. Очередной бред кремле*лядей.
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14.04.2021 13:40 Відповісти
Якби «чобіт» НАТО ходив по Україні, то не було у нас та й вас таких проблем.
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14.04.2021 13:43 Відповісти
*у вас
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14.04.2021 13:43 Відповісти
Росія і миротворці це те саме що пустити миротворку щуку в озеро. Росія - це агресор і сепаратист для всього світу і не може бути миротворцем.
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14.04.2021 14:15 Відповісти
Предложения о миротворцев уже были и Россия их отвергла. Так что поезд ушёл.
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14.04.2021 14:39 Відповісти
Сегодня подарим х,уйлу Донбас, завтра Харьков, послезавтра все побережье черного моря влючая Одессу, я правильно тебя понял? Х,уйло, ты?...
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14.04.2021 14:51 Відповісти
Знащит чирваки будут есть и высирать федерастических мирабздовцев.
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14.04.2021 19:07 Відповісти
 
 