Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу
Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу вважає, що нині реальне вторгнення Росії в Україну є нездійсненним, своїми діями Кремль хоче налякати світових лідерів.
Таку думку він висловив в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.
"Російське вторгнення не можна повністю відкидати, але на цей момент, я думаю, що Росія переважно брязкає зброєю, щоб чинити тиск на Україну, на Сполучені Штати, щоб розділити союзників НАТО, які підтримують суверенітет і незалежність України. Реальне вторгнення нині для росіян суто з практичних причин є нездійсненним. Зараз не найкращий час для нападу", - вважає дипломат.
На його думку, РФ проводить ці "дуже помітні маневри", щоб "перевірити рішучість" адміністрації президента США Джо Байдена і налякати їхніх союзників, зокрема Україну.
"Також це спосіб змусити Україну прийняти вимоги Росії під час переговорів і, можливо, покарати президента [України Володимира] Зеленського за його нещодавні кроки щодо закручування гайок проросійським силам в Україні, зокрема [народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя", куму президента РФ Віктору] Медведчуку, його політичній партії та його телеканалам", - сказав Вершбоу.
На його думку, вторгнення буде "ризикованим для [президента РФ Володимира] Путіна", оскільки Україна чинитиме опір, а російські збройні сили зазнають серйозних втрат.
"Я думаю, що це не спроба блефу і не спосіб розв'язати нову військову конфронтацію, а швидше, спроба залякати, як я вже казав. Але є один сценарій, який мене особливо турбує. Після всього цього тиску і демонстрації сили Путін може провести нові політичні маневри, наприклад, оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці через імовірну загрозу безпеці російськомовного населення на окупованих територіях Донбасу", - сказав Вершбоу.
Це може стати "свого роду способом зміни політичної гри", продовжив дипломат. Після такого кроку Донбас перетвориться на ще один квазіпротекторат Росії, як Придністров'я або Південна Осетія, прогнозує він.
"У такому разі знайти політичне рішення було б майже неможливо. Таким чином, це було б менш ризиковано з точки зору Путіна, але це могло б мати політичні переваги у вигляді покарання Зеленського і українського народу та уникнення будь-яких подальших компромісів з боку Росії", - сказав дипломат.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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це дасть колосальний ріст ура-патриотизму в москалєй і ***** отримає необхідний йому ріст всенародної любові - бо йому це подобається
питання в тому, чим будуть відповідати наші за західні лідери?
что нам даст сегодня контроль над дырой - проблемы с содержанием оравы ненавистников Украины,восстановление разграбленной нарасиянцами депрессивной территории,бесконечные внутренние раздоры? да ну их нахер..
пусть вводят и присоединяют - для Украины сегодня это не худший вариант..
кацапня наберётся еще полезных санкций,донбаситы станут расиянцами,расиянцы ощутят еще более великое величие,а у нас будет передышка для реального усиления - все будут довольны..
гаразд, нехай це не будуть різкі відповіді, проте чи є перелік проработаних кроків які почнуть виконуватися після захвату і приєднання території ОРДЛО?
будем посмотреть..
ви розумієте що далі будуть кроки розширити окуповану територію до фактичних розмірів областей?
а что пагубного для страны мы можем максимально минимизировать - нужно минимизировать..
давайте ответим себе :
1.Можем ли мы вернуть Дыру силой ?
2.Нужна ли она нам сейчас с кучей её мегапроблем ?
3.Впишутся ли за нас напрямую США и союзники ?
4.Нужны ли нам представители Дыры в органах власти ?
5.Нужна ли Украине война именно СЕГОДНЯ,учитывая двухлетнее отсутствие руководства в стране ?
если Вы ответите себе "нет" хотя бы на два вопроса,то ясно,что игра не стоит свеч..
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому.
Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження.
Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.
Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.
Віталій Портников, https://espreso.tv/kolonkaportnikova Колонка Віталія Портникова
"Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися."
Іншими словами: В ситуації, що склалася, - все більшою мірою залежить від нас, від України.
Як якась впливова жінка, ім'я я забула, зі штатів, певно з Білого дому, подзвонила хутіну і сказала ( не дослівно) - " Якщо ви не підете, то росія буде існувати, але без штанів. Я особисто сяду в літак і об'їду кожну країну світу, на вас накладуть такі санкції, про які раніше не чули."
Не знаю, чому ці механізми слабко задіяні нині.
Главное не это, а то - КТО ПОВЕРИТ в его бред!
Країни НАТО та демократичного табору мають профінансувати ВПК України.
Для цього ще в 2014 році країни НАТО та Заходу створили спеціальні Фонди для допомоги Збройним Силам України.
Офіційна "українська" влада здатна домовитися про миротворців ООН?