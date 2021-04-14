Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу вважає, що нині реальне вторгнення Росії в Україну є нездійсненним, своїми діями Кремль хоче налякати світових лідерів.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення не можна повністю відкидати, але на цей момент, я думаю, що Росія переважно брязкає зброєю, щоб чинити тиск на Україну, на Сполучені Штати, щоб розділити союзників НАТО, які підтримують суверенітет і незалежність України. Реальне вторгнення нині для росіян суто з практичних причин є нездійсненним. Зараз не найкращий час для нападу", - вважає дипломат.

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На його думку, РФ проводить ці "дуже помітні маневри", щоб "перевірити рішучість" адміністрації президента США Джо Байдена і налякати їхніх союзників, зокрема Україну.

"Також це спосіб змусити Україну прийняти вимоги Росії під час переговорів і, можливо, покарати президента [України Володимира] Зеленського за його нещодавні кроки щодо закручування гайок проросійським силам в Україні, зокрема [народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя", куму президента РФ Віктору] Медведчуку, його політичній партії та його телеканалам", - сказав Вершбоу.

На його думку, вторгнення буде "ризикованим для [президента РФ Володимира] Путіна", оскільки Україна чинитиме опір, а російські збройні сили зазнають серйозних втрат.

"Я думаю, що це не спроба блефу і не спосіб розв'язати нову військову конфронтацію, а швидше, спроба залякати, як я вже казав. Але є один сценарій, який мене особливо турбує. Після всього цього тиску і демонстрації сили Путін може провести нові політичні маневри, наприклад, оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці через імовірну загрозу безпеці російськомовного населення на окупованих територіях Донбасу", - сказав Вершбоу.

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Це може стати "свого роду способом зміни політичної гри", продовжив дипломат. Після такого кроку Донбас перетвориться на ще один квазіпротекторат Росії, як Придністров'я або Південна Осетія, прогнозує він.

"У такому разі знайти політичне рішення було б майже неможливо. Таким чином, це було б менш ризиковано з точки зору Путіна, але це могло б мати політичні переваги у вигляді покарання Зеленського і українського народу та уникнення будь-яких подальших компромісів з боку Росії", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

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Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.