Зарано говорити про деталі зустрічі Путіна з Байденом. Поки немає ніякої підготовки, - Пєсков
У Кремлі вважають, що поки передчасно говорити про деталі можливої зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена.
Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, які варіанти місця і часу зустрічі президентів опрацьовуються, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Поки передчасно говорити про цю зустріч в плані конкретики. Це нова пропозиція, вона буде вивчатися, буде проводитися аналіз", - сказав він.
"Лідери домовилися, що тема такої зустрічі буде обговорюватися вже далі по дипломатичних каналах", - зазначив Пєсков.
Він додав, що "сторони поки не планують перелік тем для обговорення". "Безумовно, двосторонні відносини важливі в тих аспектах, які являють взаємний інтерес і в обговоренні яких сторони зацікавлені", - сказав представник Кремля. Таким чином він відповів на питання, про що Путін міг би поговорити з Байденом, крім актуальних міжнародних питань.
"Поки немає ніякої підготовки до цієї зустрічі, тому так ставити питання поки передчасно", - пояснив представник Кремля, кажучи про те, чи планують Путін і Байден обговорювати ситуацію в Україні.
За його словами, тон телефонної розмови Путіна і Байдена був діловим, бесіда була доволі тривалою. Путін і Байден не обговорювали тему Олексія Навального, додав представник Кремля.
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Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому.
Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження. Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.
Віталій Портников, https://espreso.tv/kolonkaportnikova Колонка Віталія Портникова