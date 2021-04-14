Зарано говорити про деталі зустрічі Путіна з Байденом. Поки немає ніякої підготовки, - Пєсков

У Кремлі вважають, що поки передчасно говорити про деталі можливої ​​зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, які варіанти місця і часу зустрічі президентів опрацьовуються, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Поки передчасно говорити про цю зустріч в плані конкретики. Це нова пропозиція, вона буде вивчатися, буде проводитися аналіз", - сказав він.

"Лідери домовилися, що тема такої зустрічі буде обговорюватися вже далі по дипломатичних каналах", - зазначив Пєсков.

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Він додав, що "сторони поки не планують перелік тем для обговорення". "Безумовно, двосторонні відносини важливі в тих аспектах, які являють взаємний інтерес і в обговоренні яких сторони зацікавлені", - сказав представник Кремля. Таким чином він відповів на питання, про що Путін міг би поговорити з Байденом, крім актуальних міжнародних питань.

"Поки немає ніякої підготовки до цієї зустрічі, тому так ставити питання поки передчасно", - пояснив представник Кремля, кажучи про те, чи планують Путін і Байден обговорювати ситуацію в Україні.

За його словами, тон телефонної розмови Путіна і Байдена був діловим, бесіда була доволі тривалою. Путін і Байден не обговорювали тему Олексія Навального, додав представник Кремля.