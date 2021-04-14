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Новини Агресія Росії проти України
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"Деескалація в Україні може відбутися лише в результаті відмови ЗСУ від провокаційних дій", - Пєсков

Російська сторона запевняє, що деескалація на території України може відбутися лише в результаті відмови українських Збройних сил від провокаційних дій.

Про це заявив у середу журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

При цьому, він не уточнив, про які саме провокації йдеться. Звісно, Пєсков не навів жодних доказів, що підтверджують подібні звинувачення. У властивій РФ манері Пєсков також ні слова не сказав про стягування російських військ і агресію з боку РФ щодо України.

"Усі занепокоєння від будь-кого, включно зі США, у зв'язку з переміщенням наших збройних сил на території Росії, ми вважаємо безпідставними. На території України деескалація може відбутися лише в результаті відмови Збройних сил України від провокаційних дій", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи дійшли президенти Росії та США за підсумками телефонної розмови до розуміння щодо цього питання.

Як повідомлялося, раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

агресія (1195) Пєсков Дмитро (1688) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+38
https://twitter.com/igor1951yakov Игорь Яковенко

Путинская Россия - как собака Баскервилей, воет от одиночества на болоте, завидев людей, бросается к ним в надежде что возьмут, наконец, на ручки.
Но от нее почему-то шарахаются.
Возможно смущают окровавленные клыки и удушающий запах свежих трупов из пасти.
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14.04.2021 12:49 Відповісти
+30
Оруэл в гробу вентилятором крутится. Даже его самые смелые фантазии до такого маразма не доходили.
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14.04.2021 12:51 Відповісти
+28
От цікаво, кацапам самім не остогидло постійно брехати...? Знають що брешуть, і продовжують брехати.
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14.04.2021 12:50 Відповісти
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https://twitter.com/igor1951yakov Игорь Яковенко

Путинская Россия - как собака Баскервилей, воет от одиночества на болоте, завидев людей, бросается к ним в надежде что возьмут, наконец, на ручки.
Но от нее почему-то шарахаются.
Возможно смущают окровавленные клыки и удушающий запах свежих трупов из пасти.
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14.04.2021 12:49 Відповісти
ПСКВ ПНХ!
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14.04.2021 12:56 Відповісти
Чтоб , вы все сдохли рашисты-убийцы! грязный ёршик урод
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14.04.2021 13:00 Відповісти
РЕДКОСТНЫЙ УБЛЮДОК ты Песков... Дьяволу продал не то что свою Душу но и Души своей Навки и детей....
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Шойгу вже всрався.
«Протягом трьох тижнів дві армії та три з'єднання ВДВ були успішно перекинуті на західні кордони РФ (та в окупований Крим) в райони виконання навчально-бойових завдань... Наразі ці об'єднання та з'єднання задіяні в навчаннях. Всі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів», - заявив Шойгу.
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14.04.2021 12:57 Відповісти
вірити кацапам - це доволі нерозумно
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14.04.2021 13:13 Відповісти
Для тебя,ершик унитазный,само наличие ВСУ уже провокация. Пошел на х...
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14.04.2021 16:44 Відповісти
а в нього нарко дилер той самий, що і у зеленського?
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14.04.2021 12:50 Відповісти
а угроза миру в мире исчезнет, когда параша вместе с ******, его шайкой и конём копыта откинет.
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14.04.2021 12:50 Відповісти
"Деескалація в Україні може відбутися лише в результаті відмови ЗСУ від провокаційних дій", - Пєсков - Цензор.НЕТ 954
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14.04.2021 14:31 Відповісти
От цікаво, кацапам самім не остогидло постійно брехати...? Знають що брешуть, і продовжують брехати.
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14.04.2021 12:50 Відповісти
Вторая главная скрепа кацапских холопов,после барского х**в жопе. Как жеж это может надоесть? Об этом даже думать низзя
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14.04.2021 12:54 Відповісти
Наросія - це батьківщина бісів, чортів та іншої нежиті.
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14.04.2021 12:54 Відповісти
якщо перестануть вбивати і брехати то з кацапів перетворюватись будуть на людей.
Думаю їм це не підходить.
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14.04.2021 12:58 Відповісти
Так вони ж брешуть не для світу, а для своїх, щоб "ахотнєє шлі ваевать!".
А те гівно вірить....
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14.04.2021 13:00 Відповісти
ні не огидно. Це елемент їх культури. Вони брешуть постійно. Навіть коли для брехні причини немає. Це не раз показано укр блогерами.
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14.04.2021 13:29 Відповісти
Оруэл в гробу вентилятором крутится. Даже его самые смелые фантазии до такого маразма не доходили.
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14.04.2021 12:51 Відповісти
Фантазии Оруэла имели немного другое направление...жаль, что он не сванговал психо-поведенчискую характеристику постсовкового колхоза - мацковской Орды...
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14.04.2021 13:12 Відповісти
В цілому згоден. Але це повний пи**ц-тваринний світ,у поганому сенсі
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14.04.2021 13:28 Відповісти
Орда, кремль, кацапія, їх всраний мір, це і є той огидний світ... там не люди, там тварини в найгіршому сенсі...
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14.04.2021 14:13 Відповісти
чекаємо відповіді юлі мендель...як завжди, влучної і на украинском руском,. бо інакше пєсков пощитає за провокацію...
адже провокувати, це і - говорити українською
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14.04.2021 12:51 Відповісти
Всі заяви москалів у зв'язку з переміщенням ЗСУ територією України - провокації.
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14.04.2021 12:52 Відповісти
Ага ,а ещё лучше ,чтобы в Украине вообще не было ВСУ от только ХЕР дождётесь ...
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14.04.2021 12:53 Відповісти
ты вафля вступишь в ряды вооруженных сил))) забыла как пряталось от мобилизации?
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14.04.2021 12:56 Відповісти
царапаешь с окопов на передовой, с второй линии, может с учебного центра??? научился хоть автомат разбирать?
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14.04.2021 13:15 Відповісти
Оно авторучку хрен разберёт ...
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14.04.2021 13:16 Відповісти
неужели есть такая тупизна? писать научился, стержень поменять не научился? такое бывает??
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14.04.2021 13:32 Відповісти
Ты полудурок заметил ,как только ты где ,своё хлебало высунешь ,тебе по нему сходу каблуком прилетает ...
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14.04.2021 13:18 Відповісти
ППЦ, какое же ты задроченное! алекс отвафленный, у тебя еще 4 адреса которые знаю. настрочи для красоты сразу со всех)))
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14.04.2021 14:06 Відповісти
Хорошо что всего четыре а вот если таблетки ты дурак, не примешь или пропустишь укол то может и сорок четыре нарисоваться ...
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14.04.2021 14:23 Відповісти
ох ты тупое! чисто из любопытства-тебе совдеп придурку пенсию увеличили, или на сосисках сидишь по 130 грн?
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14.04.2021 14:35 Відповісти
Вот будет обход и спросишь у доХтора чисто из любопытства увеличивать тебе придурку ,дозняк или пусть так и остаётся четыре адреса ...
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14.04.2021 14:39 Відповісти
смешно, когда ты, нищее тупое трусливое чмо рассуждает о геополитике. иди хоть бутылки пособирай,
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14.04.2021 15:18 Відповісти
Смешно потому,что доХтор выписал тебе такой таблетос выпишет другие будешь плакать .
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14.04.2021 18:11 Відповісти
Може вам ще коридор до Хрещатика дати і морду медом намазати? А не пішли б ви на орган дєдушки? ))
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14.04.2021 12:53 Відповісти
піськов, блдь кремлівська, йди нхй.
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14.04.2021 12:54 Відповісти
А мы по своей территории вблизи Домбабве не можем свои войска двигать???
Интересная у мордвы логика...
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14.04.2021 12:56 Відповісти
Рашистские паскуды уже и не замечают, что противоречат не только договорам, законам, а и банальной логике и здравому смсылу.
ВНУТРИ своих границ суверенное государство (член-основатель ООН, на минуточку), вольно предпринимать ЛЮБЫЕ действия для защиты своей территориальной целостности!
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14.04.2021 12:56 Відповісти
Тю, да это как два пальца об асфальт!
Вова прикажет "прекратить провокации", Хомчак ответит "есть"!
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14.04.2021 12:56 Відповісти
А Таран що відповість? А Зеленський з Єрмаком?
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14.04.2021 13:05 Відповісти
Так Вова і Зеленський "одно і то же ліцо".
А загалом вони опиратись не будуть, адже Вова сказав, що "це означає загибель чиїхось синів".
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14.04.2021 13:16 Відповісти
Песков просто хочет уменьшить число трупов российских фашистов. Обычная геббельскская тактика - врать, врать и еще раз врать чтобы уменьшить свои потери.
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14.04.2021 12:57 Відповісти
Полная шыза. Нет смысла обсуждать шызоидов. Это овно нужно удалить с любых источником там смысл только в том чтобы насрать вам в голову. Требуется полный игнор любой инфы со стороны мордора и их психбольных. Ведь это им только и нужно -инфополе засырать....
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14.04.2021 12:57 Відповісти
Кремль строит свою государственную пропаганду на гиперлжи и гипернаглости, которые незнакомы западной цивилизации,и поэтому Запад так часто оказывается в отношении них бессильным..» -
Мачей Павлицкий польский публицист.
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14.04.2021 12:57 Відповісти
"Деэскалация в Украине может произойти только в результате отказа ВСУ от провокационных действий", - Песков - Цензор.НЕТ 3260

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14.04.2021 12:58 Відповісти
Пока параше "шею" не свернут, не успокоится. Жаль не дождемся этого события.
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14.04.2021 12:58 Відповісти
Вон оно что! А я, было дело- удивился, когда сегодня прочитал тут о диалоге финского президента с путей.(с)

https://www.rbc.ua/rus/news/finlyandiya-gotova-organizovat-vstrechu-putina-1618393359.html Финляндия готова организовать встречу Путина и Байдена (РБК-Україна)
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14.04.2021 12:58 Відповісти
Чекаю коли те касабське шобло накриється "розкішницею"
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14.04.2021 12:59 Відповісти
"Розкішниця" цього не заслоговує, тільки вигрібна яма, концентрована, кількарічної давнини.
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14.04.2021 19:58 Відповісти
Для избежания " провокационных действий ВСУ" есть предложение ввести на линию соприкосновения с ОРДЛО в 20 км зону, с украинской стороны от 4 до 5 тысяч миротворцев из стран НАТО с полным комплексом вооружения.
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14.04.2021 12:59 Відповісти
"Деэскалация в Украине может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий. Источник: https://censor.net/ru/n3259627
-------------------------------------------------------

Тобто - у разі відмови ЗСУ від захисту території України , а саме так зветься те що козломорді називають - правакаціоннимі действіямі .!? .

А не пішли б ви , русішшвайне .
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14.04.2021 13:00 Відповісти
Та ні, ще гірше. Він же прямо натякає, щоб ЗСУ взагалі склали зброю. На капітуляцію!
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14.04.2021 20:02 Відповісти
"Деточка! А вам не кажется,что ваше место возле параши?" (с)
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14.04.2021 13:02 Відповісти
Так він же із самої паРаші і - гавкає . .
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14.04.2021 13:04 Відповісти
Деескалація може відбутись, а може і не відбутись, а можна просто послати кацапів, адже вся ця двіжуха коло кордону звичайні понти.
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14.04.2021 13:03 Відповісти
Теж вважаю що понти , але - дорогі понти . . У ***** зостався чи не останній шанс дотиснути Україну ,залякавши вторгненням і повномасштабною війною ,, тому що все вже перепробував , і нічого не діє ..

Тому й грошей , на увесь цей двіж , біля кордонів України , він не жаліє .
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14.04.2021 13:14 Відповісти
В переводе это означает, что деэскалация и наступление кацапских гибридных войск прекратится только тогда, когда ВСУ прекратит ответный огонь на обстрелы и отступит до Збруча, что даст возможность боевикам оккупировать всю Украину.
***** ведет захват Украины точно так же как это делал Ленин 100 лет назад, только вместо кацапских войск переодетых в форму донецко-криворожской республики, сегодня кацапские вооруженные силы одеты в форму донецко-луганской республики. Но цель у них одна и та же - оккупировать Украину и вернуть её под контроль Москвы.
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14.04.2021 13:05 Відповісти
За**пу этому писькову и ху*лу в придачу, чтобы башка не болталась.
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14.04.2021 13:08 Відповісти
Смерть кацапам! Це єдине, що спасе Україну.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
Письков ...які провакаціїї??? Ти прощо...??? Де фактаж... Язиком кремлівські **..ани роботають можуть.. Тільки зад ХЛОві лизать
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14.04.2021 13:11 Відповісти
Недавно был в Енакиево, напишу обьективно, знаю що забанят, но то дело такое: 1. Настроение у местных очень подавленное - многие бухают страшно. 2 Регулярной русской армии в Енакиева нет и не было уже пару лет. 2. Есть граждане России, которые воюют против ВСУ, получают зарплату - но это не кадровые военные ВСУ, это просто наемники, которые ничего кроме этого делать не умеют. 3. Местные жители злы на русских еще больше чем на ВСУ, потому что считают мол те их банально слили.. 4. Повсюду развешены банеры с предложением получить "рюское2 гражданство по ускоренной процедуре, что кстати достаточно многие к сожалению и делают....... Россию местные нихрена не поддерживают, но в Украину возвыращаться тоже не хотят, боятся "охоты на ведьм" , быть "терпилами" и гражданами второго сорта............Из плюсов, если можно так выразиться: Цены на коммуналку раза в три ниже чем в Украине, город относительно чистый - но наверное из-за того что вечером вводится "коменданский час".
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14.04.2021 13:12 Відповісти
От штопаний гандон багаторазового використання
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14.04.2021 13:13 Відповісти
Оборона от российских оккупантов это агрессивные действия? Офигеть.
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14.04.2021 13:16 Відповісти
Провокационные действия это гибель российских гражданских самолетов которые мы можем сбить над Ростовом при работе наших средств ПВО?
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14.04.2021 13:20 Відповісти
Та не пойму, войска на границе, или уже на Донбассе?
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14.04.2021 13:25 Відповісти
Другими словами, лживая кремлядь сказала, что мы должны просто сдаться.
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Этот Письков снова "несёт пургу".
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Рашка хочет чтобы Украина вела себя как учил Иисус - Если тебе врезали по одной стороне лица подставь другую Не, так не будет. Зря истерят. Если войска раши по рассеи перемещаются то - Это не ваше дело Если ВСУ - Милитаризация Украины Каждая страна сама решает где и куда перемещать свои вооруженные силы. Одно радует , рашка уже боится ВСУ. Нам бы ещё штук 200 самолетов НАТОВских , на вооружение взять Ну и систему ПРО тоже надо иметь. ПВО есть , ПРО нет.
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14.04.2021 13:33 Відповісти
РФ разом з кремлівським самодуром дуже боїться,коли ЗСУ відповідають вогнем на ураження.
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14.04.2021 13:41 Відповісти
То есть кацапня хочет,чтобы Украина прекратила сопротивление? А хуху не хохо?
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14.04.2021 13:42 Відповісти
"Деескалація в Україні може відбутися лише в результаті відмови ЗСУ від провокаційних дій", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3193
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14.04.2021 13:51 Відповісти
Всі прекрасно знають як московіти вміють робити провокації хоча-би згадати Фінляндію та і Грузію
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14.04.2021 14:08 Відповісти
Деэскалация произойдёт когда кремлёвских придурков деэскалируют ручкой от граблей.
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14.04.2021 14:25 Відповісти
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14.04.2021 14:44 Відповісти
Это похоже на начало войны. Блеф?
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14.04.2021 14:44 Відповісти
Конфликт не закончится,пока Украина не откажется от вступления в ЕС и НАТО. Это будет условие Кацапстана и лднр.
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14.04.2021 14:46 Відповісти
Писюков! У меня для тебе хорошая новость! Украина пойдет на уступки всем требованиям Мокшандии. Но только после того как ху...ло и все кремляди, включая тебя, трахнут, все коллективно, сами себя в зад и подохнут. Как говорицца на американском языке : f.uck yourselves and die!
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14.04.2021 14:53 Відповісти
На суде Чикатилло заявил, что изнасилования и убийства прекратятся когда женщины и дети прекратят его провоцировать....
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14.04.2021 14:55 Відповісти
Наглый 3,14дар вообразил себя Гитлером, а Украину - Чехословакией 1938 года, когда Чехословакия с сильной армией капитулировала перед агрессором без боя.Его слова понимаю так:"Полная капитуляция Украины под угрозой войны с "РА - наследницей вяликой пабеды 1945 года" на условиях орды", а также - оккупация Украины ордынцами со всеми прелестями "рюського мира", как в Донбассе с 2014 года. Если Украина 2021 года - не Чехословакия 1938 года, она должна найти силы и средства дать отпор "новоявленнму Чингиз-хану" в случае нападения.Думаю, ей помогут.К тому же, операции из Крыма всегда заканчивались разгромом войск вторжения в Крымских степях из-за трудностей со снабжением.
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14.04.2021 17:49 Відповісти
Усы женского органа иди и не только иди
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14.04.2021 18:51 Відповісти
 
 