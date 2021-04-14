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Нова пошта передала ще 143 кисневі концентратори для сільських та районних лікарень країни

Нова пошта передала ще 143 кисневі концентратори для сільських та районних лікарень країни

Нова пошта продовжує активно допомагати країні боротися з коронавірусною інфекцією. Чергова партія кисневого обладнання та інших медичних товарів була доставлена для потреб 15 сільських та районних лікарень із 11 областей.

"Ми ледве встигли оголосити про нашу другу хвилю #НП_Маніфесту, як отримали багато звернень з усієї України. Допомога потрібна лікарням і у великих містах, і в маленьких селах. Тому ми не могли зволікати, швидко закуповували необхідне обладнання і доставляли тим, хто цього найбільше потребував. За цей тиждень ми закупили 143 кисневі концентратори та інші медичні товари і продовжуємо закуповувати потреби для лікарень", - говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Крім кисневих концентраторів, у лікарні було доставлено 1020 захисних костюмів та 2000 рукавичок, 115 літрів антисептика та 11 кисневих подушок. Допомога від Нової пошти надійшла у лікарні Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Наприкінці березня Нова пошта виділила додатково 20 млн гривень на потреби районним та сільським лікарням, що дозволяє медикам більш ефективно протистояти COVID-19.

Нова пошта передала ще 143 кисневі концентратори для сільських та районних лікарень країни 01
Нова пошта передала ще 143 кисневі концентратори для сільських та районних лікарень країни 02

Автор: 

Нова пошта (355) кисень (71)


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Топ коментарі
+7
а що передали "слуги народу"?
Полумяний зелений привіт і "ваші гроші стали нашими"
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14.04.2021 13:01 Відповісти
+7
Это да, от "спасителя" Бени Украина получила только иски в судах.
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14.04.2021 13:06 Відповісти
+5
А квартал?
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14.04.2021 13:02 Відповісти
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Они уже некоторых олигархов опережают...
Олигархи, нужно поднатужиться.
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14.04.2021 13:00 Відповісти
Это да, от "спасителя" Бени Украина получила только иски в судах.
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14.04.2021 13:06 Відповісти
а що передали "слуги народу"?
Полумяний зелений привіт і "ваші гроші стали нашими"
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14.04.2021 13:01 Відповісти
А це бльше чи меньше ніж передав самі знаєте хто?
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14.04.2021 13:01 Відповісти
Більше чим зєлєнський, але менше чим Порошенко.
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14.04.2021 13:04 Відповісти
А квартал?
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14.04.2021 13:02 Відповісти
А где же наше ев'гейское купечество??? Ну там, беня, пиня и всякие другие гундявые писюнисты????
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14.04.2021 13:03 Відповісти
Про их благотворительность пишут не тут.
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14.04.2021 13:14 Відповісти
а где?
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14.04.2021 13:38 Відповісти
На их ресурсах.
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14.04.2021 13:47 Відповісти
например???
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14.04.2021 13:54 Відповісти
Например загуглите.
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14.04.2021 14:00 Відповісти
Если бы презЕдент хоть на один СВОЙ доллар купил для больниц что нибудь, уже бы распиарили по полной.
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14.04.2021 13:05 Відповісти
Та да, сказали бы, что это голимый пиар.
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14.04.2021 13:12 Відповісти
С их расценками это можно делать раз в месяц.
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14.04.2021 13:11 Відповісти
Не грішіть на їхні розцінки тому що в порівнянні з такими ж компаніями Польщі вони просто ангели. Мало того що там ціни приблизно в 4!!! рази вищі так ще і відправлення скажімо з Варшави до Жешува може йти 5!!! днів і більше а це ближче ніж з Києва до ЛЬвова звідки відправлення приходить за одну добу. А бардак там такий що просто кошмар - мав з ними справи багато разів і знаю про що говорю. А те що допомагають просто молодці!!!
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14.04.2021 13:23 Відповісти
Учитывая цены на доставку новой почтой они могли уже закупить вакцину и вакцинировать весь земной шар пять раз. Интересно куда смотрит антимонопольный комитет и другие контролирующие органы. Или они тоже в доле?
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14.04.2021 13:41 Відповісти
Еще один любитель лазить по чужим карманам. За это и люблю зеленогнойных ублюдков- кроме как считать, кто сколько заработал и пытаться отнять с утроенной силой заработки, вы нихрена не умеете. Потому что жадные и тупые до крайности. Будем тебя, дрянь, слушать, только после твоей активной помощи больным и армии. А пока ты идешь на хрен, а еще лучше в опу.
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14.04.2021 16:41 Відповісти
 
 