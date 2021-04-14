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Рада найближчим часом розгляне законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - "слуга народу" Качура

Рада найближчим часом розгляне законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, -

У фракції "Слуга народу" поки не можуть точно сказати, коли саме Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) і створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Можливо, це станеться на позачерговому засіданні. Про це сказав заступник голови парламентського комітету з питань держвлади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде (розгляд законопроєкту. - Ред.) найближчим часом, точно не будемо затягувати, але чи буде це на поточному парламентському тижні - я в цьому не впевнений", - сказав він.

При цьому парламентар не відкидає, що президент України Володимир Зеленський також може організувати ще одне позачергове засідання в четвер.

Качура також повідомив, що нині депутати продовжують збирати підписи за проведення позачергового пленарного засідання в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуги народу" підтримує законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Верещук

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Відповідно до тексту законопроекту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) ліквідація (4075) Окружний адмінсуд Києва (539) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+4
Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1369
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14.04.2021 13:05 Відповісти
+2
законопроект №5369 о ликвидацииОАСК и создании КМОАС.
ідуть реформи. Слава ЗЕ.
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14.04.2021 13:06 Відповісти
+2
не ликвидации, а о переименовании
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14.04.2021 13:08 Відповісти
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Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1369
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14.04.2021 13:05 Відповісти
законопроект №5369 о ликвидацииОАСК и создании КМОАС.
ідуть реформи. Слава ЗЕ.
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14.04.2021 13:06 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))))
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14.04.2021 13:14 Відповісти
не ликвидации, а о переименовании
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14.04.2021 13:08 Відповісти
Ха-ха. Вовк был столь усерден сочиняя всякую лабуду против Пороха.
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14.04.2021 13:08 Відповісти
Його поновлять.
Це яку з призначенням богдана. Замінили назву АП на ОПу і впихнули невпихуєме.
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14.04.2021 13:18 Відповісти
Побачимо...
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14.04.2021 13:51 Відповісти
"Э,нет, торопиться не,торопиться не надо! Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека! " (с)
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14.04.2021 13:12 Відповісти
Навіщо постити кожного пліснявого лакузу- дуполиза? Там їх ціле моностадо.
Окружний суд так і залишиться тим же дном, що і був, з тими ж "суддями" на тому ж місці. Лише гроші подерибанять на перейменуванні.
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14.04.2021 13:16 Відповісти
 
 