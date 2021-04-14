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Новини
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Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи"

Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський поінформував очільника уряду Японії про загострення безпекової ситуації на сході України та збільшення концентрації російських військ біля кордонів нашої держави.

Президент подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський наголосив, що підтримка з боку "Великої сімки", зокрема Японії, є надзвичайно важливою для України.

Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив усебічну підтримку Україні.

Сторони також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи у Києві та подальших заходів двостороннього діалогу на вищому рівні.

Президент України запросив прем’єр-міністра Японії долучитися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи саміту Кримської платформи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Японії відкрили українську недільну школу. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Японія (1210) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+3
Арабов позой нога на ногу нах...й послали, осталось исполнить что то подобное перед японцами.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
+2
Лучше бы к Санду позвонил, трус несчастный.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
+1
Такой подход к годовщине мне точно нравится.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
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14.04.2021 13:06 Відповісти
Такой подход к годовщине мне точно нравится.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
Лучше бы к Санду позвонил, трус несчастный.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
Арабов позой нога на ногу нах...й послали, осталось исполнить что то подобное перед японцами.
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14.04.2021 13:09 Відповісти
Японцам быть непременно ,мы им Курилы отдадим после уничтожения ********* .
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14.04.2021 13:14 Відповісти
Так Японія так і не підписала мирний договір після захоплення її територій
Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 1885
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14.04.2021 13:24 Відповісти
Подружжя Абе ще би, ото бандерівці)))
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14.04.2021 13:14 Відповісти
Хочет что бы кто-то был ниже него. Ну для фотосессий.
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14.04.2021 13:15 Відповісти
Знов влаштує шоу з ************** і пересере людям свято?Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 2153
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14.04.2021 13:20 Відповісти
Все Курилы ( а не только южные) от Хоккайдо до Камчатки незаконно оккупированная Рашей территория Японии. ( по договору 1875 г) Точно так же как и территории Уссурийского края, Амурской обл, Тувы и южной части Хабаровского края исторические территории Китая до мая 1858 - 1860 годах захваченные Рашей
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14.04.2021 13:25 Відповісти
Бубочка , может и на парад решиться?
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14.04.2021 13:48 Відповісти
Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 7398
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14.04.2021 13:49 Відповісти
так, він готовий до такого параду
Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 9676
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14.04.2021 14:07 Відповісти
або такого
Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 5503
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14.04.2021 14:08 Відповісти
А здесь не пишут, что у зели есть россс. Паспорт, второй момент, ти дурик помощи военной попроси они могут помочь на зло кацапам, техникой или оружием которого у нас нет
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14.04.2021 15:08 Відповісти
Ми воюем с Рашей, чтоби ускорить процесс возвра а Курил и Сахалина они би нам и подводки и готовие корабли дали и авиацию
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14.04.2021 15:11 Відповісти
Відновлюй відносини з Молдовою, дурко. Вибачайся, якщо треба, усувай непорозуміння, що хоч роби, але це важливий стратегічний партнер та сусід України, у нас спільний ворог, якому треба спільними зусиллями протистояти. Чи йому Додон більш до вподоби і стоїть завдання від ***** пересварити нас з усіма друзями України? Час формувати коаліцію та заручатися підтримкою у якомога більше країн, а не влаштовувати дипломатичні скандали та сіяти в них недовіру до України... Хамовиті істеричні закиди Байдену, ігнорування Санду на тлі дипломатичного скандалу... хто наступний у списку кловуна, з ким ще з друзів України він хоче пересваритися в цей критично важливий час? З Литвою, Естонію мабуть?
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14.04.2021 16:14 Відповісти
 
 