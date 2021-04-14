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Новини Агресія Росії проти України
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Польща наполягає на запровадженні нових санкцій ЄС проти РФ через стягування російських військ до кордонів України, - журналіст Йозвяк

Польща наполягає на запровадженні нових санкцій ЄС проти РФ через стягування російських військ до кордонів України, - журналіст Йозвяк

Польща наполягає на запровадженні нових санкцій проти Росії, з огляду на факт стягування Кремлем військ до кордонів з Україною.

Про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Польща наполягає на запровадженні нових санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України. Нині цю країну підтримують ще сім країн-членів ЄС", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Деескалація в Україні може відбутися лише в результаті відмови ЗСУ від провокаційних дій", - Пєсков

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

Польща (8625) росія (66021) санкції (12097) Йозвяк Рікард (158)


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Топ коментарі
+2
Больше санкций хороших и нужных ,во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!!
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14.04.2021 13:11 Відповісти
+2
Слава Богу что у прибалтов и поляков не такая короткая память как у венгров и чехов ( ну судя по их руководителям и их неприкрытой любви к путиской Раше)
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14.04.2021 13:15 Відповісти
+1
бенин униан
Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 3694
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14.04.2021 13:14 Відповісти
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Больше санкций хороших и нужных ,во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!!
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14.04.2021 13:11 Відповісти
Тупая провокация с вашей стороны.
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14.04.2021 13:17 Відповісти
Сурьёзно ? Любишь путина-***** ?
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14.04.2021 13:28 Відповісти
И ещё одна провокация.
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14.04.2021 13:30 Відповісти
Всё ясно ватан, путин-***** ,ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ СЛАВА ,кацапам санкции и смерть ...вот такие дела и кстати не забывай что КРЫМ это УКРАИНА.
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14.04.2021 13:44 Відповісти
Дуракам всегда все ясно, и только умные позволяют себе сомневаться.
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14.04.2021 13:47 Відповісти
Ну ни один человек в здравом уме ни сомневается в том ,что путин-***** ,Крым УКРАИНА ,в том что кацапских оккупантов надо уничтожать а против *****бада вводить санкции так-же как в том,что дважды два четыре сомневающимся в этом надо срочно к психиатру и там поведать о своих сомнениях.
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14.04.2021 14:04 Відповісти
Только дурак способен найти в моих комментариях сомнения в том, что Путин *****, а Крым это Украина. Ты сумел.
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14.04.2021 14:12 Відповісти
Отмазываться поздно говори прямо ,путин-***** ,Крым Украина ,кацапским оккупантам смерть ,ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ СЛАВА ,кацапскому *****баду санкции .В чём ты тут сомневаешься ?
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14.04.2021 14:16 Відповісти
Я прямо и сказал., что ты дурак.
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14.04.2021 14:23 Відповісти
Ну это для кацапа ватного и есть последний неубиваемый аргумент это хорошо что вы падлы такие тупые и так легко палитесь .
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14.04.2021 14:42 Відповісти
У України лишилось мало друзів,і Польща один з них,Байден вже засмердівся ху"лом.
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14.04.2021 13:13 Відповісти
В тебе травми голови випадково не було?
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14.04.2021 13:16 Відповісти
бенин униан
Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 3694
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14.04.2021 13:14 Відповісти
Слава Богу что у прибалтов и поляков не такая короткая память как у венгров и чехов ( ну судя по их руководителям и их неприкрытой любви к путиской Раше)
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14.04.2021 13:15 Відповісти
Обещать не значит жениться.
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14.04.2021 13:16 Відповісти
 
 