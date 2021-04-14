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Новини Коронавірус і карантин
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ФОПи з "червоних" зон з 19 квітня можуть відправляти заявки на отримання 8 тис. грн допомоги, - Шмигаль

ФОПи з

Підприємці з "червоних" зон карантину з понеділка можуть відправляти заявки на отримання 8 тис. грн допомоги.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З 19-го квітня ФОПи і наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть відправляти заявки на отримання 8000 гривень допомоги від держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що механізм подачі заявок залишається простим і зручним - через портал або додаток "Дія". Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд грн.

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Автор: 

карантин (18172) допомога (8442) підприємці (620) Шмигаль Денис (4643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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блин,я не понимаю этих "бизнесменов" , вроде бы занимаются бизнесом, а за эти нещасные 8 тысяч готовы глотку перегрызть, что за люди...
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14.04.2021 13:23 Відповісти
не понимаешь не говори.. это не бизнесменам выплаты, а людям которые у них работают и которые платят налоги..
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14.04.2021 13:25 Відповісти
у випадку, якщо вони офіційно оформлені, а це кілька процентів від загальної маси народу....
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14.04.2021 14:00 Відповісти
А скільки своїх працівників наші доблесні ФОПи офіційно працевлаштовують? там цифра буде на стільки мізерною, що майже всі гроші отримають самі власники....
https://censor.net/ua/comments/locate/3259638/01921462-15a1-71c7-99e4-bb5b7f37516c
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14.04.2021 14:06 Відповісти
Заплатять податки за себе і працівників, оренди а на решту місяць будуть гудіть у Велюрі.
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20.04.2021 18:09 Відповісти
 
 