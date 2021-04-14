ФОПи з "червоних" зон з 19 квітня можуть відправляти заявки на отримання 8 тис. грн допомоги, - Шмигаль

Підприємці з "червоних" зон карантину з понеділка можуть відправляти заявки на отримання 8 тис. грн допомоги.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З 19-го квітня ФОПи і наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть відправляти заявки на отримання 8000 гривень допомоги від держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що механізм подачі заявок залишається простим і зручним - через портал або додаток "Дія". Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд грн.

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