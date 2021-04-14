Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post

Що Росія насправді замислила поблизу кордону України? Протягом останніх тижнів Москва збільшувала свою військову присутність у регіоні: на суші і в морі, - посилюючи страх перед вторгненням.

Напевне, саме це підштовхнуло президента США Джо Байдена зателефонувати Володимиру Путіну у вівторок вранці, - пише на сторінках Washington Post колишній прем'єр-міністр і голова МЗС Швеції Карл Більдт. Байден запропонував провести зустріч лідерів США і Росії, щоб "обговорити весь спектр проблем". Але ситуація в Україні точно була серед головних на думці у американського президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Звісно, Росія вже мала значну військову присутність у регіоні. Вона анексувала Крим в 2014 році, а її сили захопили частину Донецької й Луганської областей. Але тепер, коли розгублений і знервований Захід стежить, Росія мобілізує нові військові підрозділи, відправляючи їх в ці ж місця. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як потяги везуть танки з далекого Сибіру. А 76-та повітряно-десантна дивізія з Пскова прямує зі своєї бази поблизу Естонії в Крим. Таким чином, це найбільша концентрація російських військ біля кордону України з 2014 року. Вочевидь, всі ці військові там не на екскурсії.

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Напруга швидко зростає. Справа не лише в тому, що Росія стягує війська на тлі посилення боїв біля лінії розмежування в Донецькій області. Російська риторика проти України теж значно загострювалася впродовж останніх тижнів. Державні ЗМІ в Москві просували абсурдні звинувачення, що Київ готує звірства, які потрібно зупинити. Потім кілька тижнів тому один з головних російських пропагандистів Дмитро Кисельов говорив про "другу братовбивчу" війну, яка от-от розпочнеться в Україні. При цьому, він стверджував, що Росія нібито до цього ніяк не причетна.

Що планує Кремль? Відкрите вторгнення в Україну, щоб взяти під контроль південну частину країни й забезпечити водою Крим, означало б початок масштабної війни в Східній Європі. Українські сили будуть чинити опір. А бої будуть великими й довготривалими.

Захід має піти на рішучі дії. Росія може зіштовхнутися з серйозним покаранням, наприклад, її можуть викинути з міжнародної фінансової системи у відповідь на агресію. Якщо це станеться, навіть Китай не зможе врятувати російську економіку.

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У курсі Кремля немає жодної логіки. Але Москва може також повторити сценарій за 2014-2015 роки. Тоді Росія кинула великі військові ресурси у перемогу над українськими силами, а лише після цього сіла за стіл політичних переговорів, щоб отримати великі поступки. Саме так і з'явилися Мінські угоди. Притиснута до стіни й зазнавши великих втрат на полі бою Україна не мала простору для переговорів на свою користь.

На цей момент відносини Москви з Вашингтоном, Брюсселем і Києвом майже досягли дна. Доведеться зачекати, щоб побачити, як Путін відреагує на дзвінок Байдена. Але йому точно не сподобалося, як президент США назвав його "вбивцею". У випадку Брюсселя, відносини погіршувалися з моменту, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров принизив Верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля під час візиту в Москву. А відносини з Києвом почали погіршуватися ще більше після того, як президент Володимир Зеленський виступив проти Віктора Медведчука, головного представника Москви на внутрішній політичній сцені.

"Кремль може думати, що гірше вже не буде. І тому зараз хороший час, щоб "відкоригувати" ситуацію в Україні. Провокації спрацьовували в минулому. Можливо спрацюють і зараз", - пише Більдт.

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Немає точного способу дізнатися, чим все закінчиться. Але Росія повинна зіштовхнутися з об'єднаним і твердим дипломатичним фронтом. Путін повинен розуміти, що наслідки будуть тяжкими, якщо агресія проти України продовжиться. Це критичний тест для США і Європи. Безпека і стабільність континенту на межі.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.