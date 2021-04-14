Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post
Що Росія насправді замислила поблизу кордону України? Протягом останніх тижнів Москва збільшувала свою військову присутність у регіоні: на суші і в морі, - посилюючи страх перед вторгненням.
Напевне, саме це підштовхнуло президента США Джо Байдена зателефонувати Володимиру Путіну у вівторок вранці, - пише на сторінках Washington Post колишній прем'єр-міністр і голова МЗС Швеції Карл Більдт. Байден запропонував провести зустріч лідерів США і Росії, щоб "обговорити весь спектр проблем". Але ситуація в Україні точно була серед головних на думці у американського президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Звісно, Росія вже мала значну військову присутність у регіоні. Вона анексувала Крим в 2014 році, а її сили захопили частину Донецької й Луганської областей. Але тепер, коли розгублений і знервований Захід стежить, Росія мобілізує нові військові підрозділи, відправляючи їх в ці ж місця. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як потяги везуть танки з далекого Сибіру. А 76-та повітряно-десантна дивізія з Пскова прямує зі своєї бази поблизу Естонії в Крим. Таким чином, це найбільша концентрація російських військ біля кордону України з 2014 року. Вочевидь, всі ці військові там не на екскурсії.
Напруга швидко зростає. Справа не лише в тому, що Росія стягує війська на тлі посилення боїв біля лінії розмежування в Донецькій області. Російська риторика проти України теж значно загострювалася впродовж останніх тижнів. Державні ЗМІ в Москві просували абсурдні звинувачення, що Київ готує звірства, які потрібно зупинити. Потім кілька тижнів тому один з головних російських пропагандистів Дмитро Кисельов говорив про "другу братовбивчу" війну, яка от-от розпочнеться в Україні. При цьому, він стверджував, що Росія нібито до цього ніяк не причетна.
Що планує Кремль? Відкрите вторгнення в Україну, щоб взяти під контроль південну частину країни й забезпечити водою Крим, означало б початок масштабної війни в Східній Європі. Українські сили будуть чинити опір. А бої будуть великими й довготривалими.
Захід має піти на рішучі дії. Росія може зіштовхнутися з серйозним покаранням, наприклад, її можуть викинути з міжнародної фінансової системи у відповідь на агресію. Якщо це станеться, навіть Китай не зможе врятувати російську економіку.
У курсі Кремля немає жодної логіки. Але Москва може також повторити сценарій за 2014-2015 роки. Тоді Росія кинула великі військові ресурси у перемогу над українськими силами, а лише після цього сіла за стіл політичних переговорів, щоб отримати великі поступки. Саме так і з'явилися Мінські угоди. Притиснута до стіни й зазнавши великих втрат на полі бою Україна не мала простору для переговорів на свою користь.
На цей момент відносини Москви з Вашингтоном, Брюсселем і Києвом майже досягли дна. Доведеться зачекати, щоб побачити, як Путін відреагує на дзвінок Байдена. Але йому точно не сподобалося, як президент США назвав його "вбивцею". У випадку Брюсселя, відносини погіршувалися з моменту, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров принизив Верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля під час візиту в Москву. А відносини з Києвом почали погіршуватися ще більше після того, як президент Володимир Зеленський виступив проти Віктора Медведчука, головного представника Москви на внутрішній політичній сцені.
"Кремль може думати, що гірше вже не буде. І тому зараз хороший час, щоб "відкоригувати" ситуацію в Україні. Провокації спрацьовували в минулому. Можливо спрацюють і зараз", - пише Більдт.
Немає точного способу дізнатися, чим все закінчиться. Але Росія повинна зіштовхнутися з об'єднаним і твердим дипломатичним фронтом. Путін повинен розуміти, що наслідки будуть тяжкими, якщо агресія проти України продовжиться. Це критичний тест для США і Європи. Безпека і стабільність континенту на межі.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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Так что прежде чем пукнуть Калибрами Киселеблевота должна точно все продумать...или наоборот, зачем им думать? А не пришло ли время вообще убрать эту Россию, они все равно бесполезные....
Российская армия развернула огромный полевой военный лагерь недалеко от украинской границы, к югу от Воронежа, в состав которого входит полевой госпиталь.
Об этом сообщает немецкое издание https://www.tagesschau.de/ausland/asien/russland-ukraine-131.html Tagesschau. "Все поле заполнено военной техникой. Там и пешком не пройдешь, не говоря уже о машине. Своими цепями и колесами они распахали все поле", - рассказал изданию один из местных жителей.
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в колонке для Фокуса отмечал, что развертывание полевых госпиталей - самый главный https://focus.ua/expert/levin-igal призрак подготовки к полномасштабным военным действиям.
Ну що ж вони до цього йшли довго та наполегливо
"Вем ди Шайзе бис цум Хальс штеет,зольте дем Копф нихт ханге лассен"
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
Але, думаю, це і так всі знають
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Хуже может и будет, но лучше уже точно НЕ будет.
За інформацією джерела, особиста розмова, ініційована лідером Франції, призначена для того, щоб наполягти на "примиренні і компромісах" в переговорах з Москвою.
Макрон нам готовит КАПИТУЛЯЦИЮ ПЕРЕД РОССИЕЙ!!!
Если они УЖЕ ПАБИДИЛИ Украину, остановив её крававае наступление - значит бояться нечего.
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
- алё гараж очнитесь мы в нескольких неделях от полномасштабной войны
Путин, он же не адмирал и не маршал, он всего лишь ФСБ-КГБ, он вожак. Такой тип будет вести только коварную войну, подлую и подступную.
Большое количество войск Рашки нужны только для запугивания украинцев, и для того что бы выторговать себе что то.
Россия воевала, воюет на стороне банд ОРДЛО, посылает снайперско-диверсионные группы, которые проникают на участки фронта туда, где утихает а эти снайперы должны убить украинца, быстро смыться а там уже начинаются обстрелы. То есть Путин подбрасывает дровишки, что бы война не утихала не консервировалась. ...
А так, большое количество ракет конечно бьет по нервам и в том числе Американцам, которым не придется выбирать и надо будет стрелять по русским нацистам если те дернутся. Когда то в Корее так и было, сначала война танков потом самолетов. Но сейчас не те времена и никому не хочется убивать.
В западных новостях за последние пару лет об Украине 99% новостей - коррупция, обман партнеров (типа МВФ) и никакого прогресса. Очень трудно сделать аргумент с какого испуга им нам помогать. Очень трудно.
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Я даже не могу передать словами, что я желаю всем зеленым ублюдкам!
Маковій
"Все це брязкання іржавим металоломом це вистава перед засіданням ТГК 19 квітня. Будуть нагинати пісюніста.
Але Зеленському ні в якому випадку на можна погоджуватись ні на які уступки. Тому що це буде розцінено як те, що БЛЕФ СПРАЦЮВАВ, і обов'язково буде продовження. Аж до західних кордонів. А привід знайдуть, можете не турбуватись про такі дрібниці.
І у випадку СПРОБИ помиритись із агресором Україна допоможе агресорові. З агресора знімуть санкції а світ перестане підтримувати Україну. Як слабку. А слабаки нікому не потрібні."
«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен взяти зброю, інакше це означає поразку. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати наймирнішою нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру ... »- цитата зі стенограми.
Не менш панічну позицію зайняв призначений за протекцією тимошенко міністр оборони Ігор Тенюх. За його даними, на кордонах України стояло, готове до вторгнення, 38 -тисячне угруповання російських військ, і тому перекидання додаткових підкріплень до Криму було ризикованим.
Як справедливо зазначив колишній радник пуйла Андрій Ілларіонов, «з угрупованням в 38 тисяч чоловік в таку країну, як Україна, неможливо ні успішно вторгнутися, ні окупувати скільки-небудь помітну частину її території, ні утримати її скільки-небудь відчутний час".
Інші силовики, глава СБУ Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також боялися приймати скільки-небудь рішучі заходи, виправдовуючи свої позиції масовою зрадою кримських силовиків.
Загалом, за введення воєнного стану з 50 учасників секретної наради проголосував тільки один Олександр Турчинов.
Факт оприлюднення стенограми РНБО жЮлька назвала «зрадою». А як називати політика, який без опору віддає ворогові свою територію?
пуйло, яке, як відомо, вважає за краще вести неоголошені гібридні війни, з повною підставою міг присудити медалі за «Анексію Криму» практично всім учасникам цієї наради РНБО.
Відзначимо, що, на думку генерала Володимира Замани, незважаючи на в цілому плачевний стан української армії, у нас були підрозділи, здатні виконати в цей день бойове завдання. Це 12-15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили.
Що б змінилося, або Роль особистості в новітній українській історії
За визнанням терориста гіркіна, який брав участь у захопленні Криму, для того, щоб зібрати депутатів Верховної Ради автономії на незаконне засідання, йому довелося в буквальному значенні витягати їх за шкірку з будинків.
Це говорить про те, що навіть проросійськи налаштована еліта Криму не була до кінця впевнена в успіху заколоту. Коли перша бронетанкова колона російських військ вирушила із Севастополя до Сімферополя, їх міг зупинити на трасі будь-який український воєнізований патруль. Прориватися за всяку ціну наказу у російських військових не було.
А могли б, після введення воєнного стану в березні і квітні, натовпи завезених з Ростова і Воронежа росіян безкарно зривати українські прапори і захоплювати адмінбудівлі в Донецьку і Луганську?
Як склалася б доля Донбасу, якби «альфівців», які потрапили під Слов'янськом у засідку терористів гіркіна, підтримали б вогнем десантники, які зі своїми БМД знаходилися в безпосередній близькості? Як пізніше пояснив пораненому на його очах «альфівцю» командир десантників: йому ніхто не дав наказу відкрити вогонь.
Була б у нас історія героїчної оборони донецького аеропорту, якби снайпер кіровоградського спецназу не прийняв рішення і першим 26 травня не відкрив вогонь по позиціях терористів на даху терміналу?
А якби після розгрому в аеропорту, коли були вбиті десятки терористів, на плечах відступаючих деморалізованих "востоковцев" знайшовся б командир, який дав наказ зайняти в Донецьку будівлі ОДА і СБУ 27 травня 2014 року? Історія «ДНР» могла б закінчитися в цей же день.
Сподіваюся, прийде час, і ми також дізнаємося, які накази дав або не дав начальник Генштабу Муженко, щоб колона гіркіна практично безперешкодно подолала відстань від Слов'янська до Донецька в липні 2014 го.
За боягузтво, лукавість українських політиків ми заплатили вже тисячами загиблих воїнів і мирних жителів, майже двома мільйонами біженців і розореним Донбасом.
Поки ми не почнемо судити політиків за їхні справи, відправляючи їх (краще на виборах, ніж на Майданах) в політичне небуття, ми приречені виглядати в очах світу країною левів, якими правлять цапи.
Цю невідповідність необхідно усунути якомога швидше.
Роман Лазоренко