УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7984 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
40 512 177

Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post

Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post

Що Росія насправді замислила поблизу кордону України? Протягом останніх тижнів Москва збільшувала свою військову присутність у регіоні: на суші і в морі, - посилюючи страх перед вторгненням.

Напевне, саме це підштовхнуло президента США Джо Байдена зателефонувати Володимиру Путіну у вівторок вранці, - пише на сторінках Washington Post колишній прем'єр-міністр і голова МЗС Швеції Карл Більдт. Байден запропонував провести зустріч лідерів США і Росії, щоб "обговорити весь спектр проблем". Але ситуація в Україні точно була серед головних на думці у американського президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Звісно, Росія вже мала значну військову присутність у регіоні. Вона анексувала Крим в 2014 році, а її сили захопили частину Донецької й Луганської областей. Але тепер, коли розгублений і знервований Захід стежить, Росія мобілізує нові військові підрозділи, відправляючи їх в ці ж місця. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як потяги везуть танки з далекого Сибіру. А 76-та повітряно-десантна дивізія з Пскова прямує зі своєї бази поблизу Естонії в Крим. Таким чином, це найбільша концентрація російських військ біля кордону України з 2014 року. Вочевидь, всі ці військові там не на екскурсії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща наполягає на запровадженні нових санкцій ЄС проти РФ через стягування російських військ до кордонів України, - журналіст Йозвяк

Напруга швидко зростає. Справа не лише в тому, що Росія стягує війська на тлі посилення боїв біля лінії розмежування в Донецькій області. Російська риторика проти України теж значно загострювалася впродовж останніх тижнів. Державні ЗМІ в Москві просували абсурдні звинувачення, що Київ готує звірства, які потрібно зупинити. Потім кілька тижнів тому один з головних російських пропагандистів Дмитро Кисельов говорив про "другу братовбивчу" війну, яка от-от розпочнеться в Україні. При цьому, він стверджував, що Росія нібито до цього ніяк не причетна.

Що планує Кремль? Відкрите вторгнення в Україну, щоб взяти під контроль південну частину країни й забезпечити водою Крим, означало б початок масштабної війни в Східній Європі. Українські сили будуть чинити опір. А бої будуть великими й довготривалими.

Захід має піти на рішучі дії. Росія може зіштовхнутися з серйозним покаранням, наприклад, її можуть викинути з міжнародної фінансової системи у відповідь на агресію. Якщо це станеться, навіть Китай не зможе врятувати російську економіку.

Також читайте: Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

У курсі Кремля немає жодної логіки. Але Москва може також повторити сценарій за 2014-2015 роки. Тоді Росія кинула великі військові ресурси у перемогу над українськими силами, а лише після цього сіла за стіл політичних переговорів, щоб отримати великі поступки. Саме так і з'явилися Мінські угоди. Притиснута до стіни й зазнавши великих втрат на полі бою Україна не мала простору для переговорів на свою користь.

На цей момент відносини Москви з Вашингтоном, Брюсселем і Києвом майже досягли дна. Доведеться зачекати, щоб побачити, як Путін відреагує на дзвінок Байдена. Але йому точно не сподобалося, як президент США назвав його "вбивцею". У випадку Брюсселя, відносини погіршувалися з моменту, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров принизив Верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля під час візиту в Москву. А відносини з Києвом почали погіршуватися ще більше після того, як президент Володимир Зеленський виступив проти Віктора Медведчука, головного представника Москви на внутрішній політичній сцені.

"Кремль може думати, що гірше вже не буде. І тому зараз хороший час, щоб "відкоригувати" ситуацію в Україні. Провокації спрацьовували в минулому. Можливо спрацюють і зараз", - пише Більдт.

Також читайте: Фінляндія готова організувати зустріч Байдена і Путіна

Немає точного способу дізнатися, чим все закінчиться. Але Росія повинна зіштовхнутися з об'єднаним і твердим дипломатичним фронтом. Путін повинен розуміти, що наслідки будуть тяжкими, якщо агресія проти України продовжиться. Це критичний тест для США і Європи. Безпека і стабільність континенту на межі.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17816) кордон (4819) путін володимир (24111) Більдт Карл (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2033
показати весь коментар
14.04.2021 13:32 Відповісти
+35
Зебіли - це ті, хто проголосував за Зеленського у 2-му турі. Це тавро на все життя і цих людей можна зразу впізнати по зеленій піні на губах. Сюди також відносяться опожопи, йульки та інші порикольщики, совкодрочери та ватоцефали.
показати весь коментар
14.04.2021 13:33 Відповісти
+31
Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5521
показати весь коментар
14.04.2021 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Смелость -это хорошо,но когда смелость без ума - это глупость.
показати весь коментар
14.04.2021 13:43 Відповісти
просто в кремлі можуть порахувати як сприятливий час для себе, поки Зеленський на посту г.командуючого..
показати весь коментар
14.04.2021 13:35 Відповісти
Вот вот. Именно об этом условные,,порохоботы,, и кричали поклонникам ,,хуженебудет,, и ,,кто угодно лишь бы не Порох,,. Результат всем известен.
показати весь коментар
14.04.2021 14:37 Відповісти
Интересно прекратят рашики полеты гражданской авиации над Ростовом? Или специально подствят пару самолетов?
показати весь коментар
14.04.2021 13:37 Відповісти
И подставлять не будут, сами взорвут...
показати весь коментар
14.04.2021 18:31 Відповісти
Москва обнулила Будапештский меморандум. Украина имеет полное право вернуть себе ядерный статус. США, как гарант Будапештского меморандума, должны согласиться и одобрить право Украины на тактическое ядерное вооружение. В этом случае выигрывают все, и угроза полномасштабной войны с Москвой закрывается раз и навсегда.
показати весь коментар
14.04.2021 23:36 Відповісти
це ж лозунг зєзєзєнта у 2019 році - "хуже нє будєт"
показати весь коментар
14.04.2021 13:38 Відповісти
Нууу хуже может быть всегда и внешность бывает обманчивой. Но!!!..элемента внезапности уже нет. Калибры ждут. Их пеленгуют, как НАТО так и Украина. И полет того самого Нептуна показал, что их играя могут косить евротайфуны прямо над морем. И потери ************* в случае атаки, будут просто ...ОГРОМНЫ. Ясно, что зеленое говно в Кремле с жизнями не считается, но есть предел прочности системы государства, если количество трудоспособных снижается в разы, отрегулировать смогут лишь через несколько поколений. И нефть уже не спасет...не тот климат, не то время.
Так что прежде чем пукнуть Калибрами Киселеблевота должна точно все продумать...или наоборот, зачем им думать? А не пришло ли время вообще убрать эту Россию, они все равно бесполезные....
показати весь коментар
14.04.2021 13:40 Відповісти
Самое самое первое с чего начнут это залп, именно массовый залп Калибрами. Уже в первые минуты можно будет отвечать, массово по целям в море.

Российская армия развернула огромный полевой военный лагерь недалеко от украинской границы, к югу от Воронежа, в состав которого входит полевой госпиталь.
Об этом сообщает немецкое издание https://www.tagesschau.de/ausland/asien/russland-ukraine-131.html Tagesschau. "Все поле заполнено военной техникой. Там и пешком не пройдешь, не говоря уже о машине. Своими цепями и колесами они распахали все поле", - рассказал изданию один из местных жителей.
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в колонке для Фокуса отмечал, что развертывание полевых госпиталей - самый главный https://focus.ua/expert/levin-igal призрак подготовки к полномасштабным военным действиям.
показати весь коментар
14.04.2021 13:46 Відповісти
залп Колібрами вже буде не списати на шахтарів та трактористів - це буде відкрите вторгнення і статус ізгоя для мордовії.
Ну що ж вони до цього йшли довго та наполегливо
показати весь коментар
16.04.2021 05:54 Відповісти
Как говорят в Германии: schlimmer geht immer=>в переводе: хуже бывает всегда.......
показати весь коментар
14.04.2021 13:42 Відповісти
тим паче у нас...
показати весь коментар
14.04.2021 14:35 Відповісти
а нам,если что,тикать некуда,как бы плохо тяжело не было..
"Вем ди Шайзе бис цум Хальс штеет,зольте дем Копф нихт ханге лассен"
показати весь коментар
14.04.2021 14:37 Відповісти
👍
показати весь коментар
14.04.2021 14:53 Відповісти
Schlimmer wird's immer, besser wird's nimmer.
показати весь коментар
14.04.2021 14:56 Відповісти
Слабое звено в противостоянии Европы и мацковии - это позиция пани Меркель. "Северный поток 2", как по мне, сделал ее уступчивой перед путлером. Может быть выборы нового канцлера хоть что-нибудь поменяют.
показати весь коментар
14.04.2021 13:44 Відповісти
Здесь народ партии только выбирает. А какой канцлер будет зависит от первой партии.
показати весь коментар
14.04.2021 14:02 Відповісти
та они там у вас,плюс минус два сапога пара,оба подкацапники,только Лашет явный,а Зёдер латентный..
показати весь коментар
14.04.2021 14:39 Відповісти
Пара тройка сотня ракет має бути направлена на Москву. Як тільки сунуться своїм рилом на нашу територію, одним залпом всі ракети мають бути випущені. А потім повоюємо. Нам втрачати нема чого, ми боремося за свою неньку Україну!
показати весь коментар
14.04.2021 14:07 Відповісти
Нам нечем дострелить, проще сибирку в метро москвы и питера розсыпать и повзрывать газопроводы с аммиакопроводами, вообще нах. Сибирь им спалить, там как раз пожароопасная ситуация сейчас
показати весь коментар
14.04.2021 17:34 Відповісти
"Кремль может думать, что хуже уже не будет." Поскольку мы оптимисты, то ответим }{уйлу так:

Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post - Цензор.НЕТ 3120
показати весь коментар
14.04.2021 14:13 Відповісти
пока мы будем вести себя мирно и не будем готовы воевать, у нас будут отжимать территорию кусок за куском. парашка ой, нам надо воды, давайте отожмем у соседей...
показати весь коментар
14.04.2021 14:14 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
показати весь коментар
14.04.2021 14:22 Відповісти
Требовать что-либо Микрон должен лишь в Хвранции, А Украина аж никак не обязана плясать под микронову дудку
показати весь коментар
14.04.2021 19:11 Відповісти
це буде остаточним доказом того, що Аваків - агент Кремля.
Але, думаю, це і так всі знають
показати весь коментар
15.04.2021 10:08 Відповісти
...хуже уже не будет

------------------
Хуже может и будет, но лучше уже точно НЕ будет.
показати весь коментар
14.04.2021 14:25 Відповісти
Макрон запросив президента України Зеленського на зустріч, на якій наполягатиме на примиренні та компромісах з Москвою. (Про це повідомило видання https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-recoit-vendredi-zelensky-sur-fond-de-tensions-en-ukraine-20210413 Le Figaro. )
За інформацією джерела, особиста розмова, ініційована лідером Франції, призначена для того, щоб наполягти на "примиренні і компромісах" в переговорах з Москвою.
Макрон нам готовит КАПИТУЛЯЦИЮ ПЕРЕД РОССИЕЙ!!!
показати весь коментар
14.04.2021 14:26 Відповісти
А вот интересно было бы знать, на каком крючке висит микрон, что его так подхлёстывает ?
показати весь коментар
14.04.2021 19:15 Відповісти
Воевать не хочет . Война в Европе обрушит европейскую экономику .
показати весь коментар
14.04.2021 20:19 Відповісти
Да пох всем что он там не хочет или хочет
показати весь коментар
14.04.2021 22:44 Відповісти
Макрон лише її озвучить - все, думаю, давно готове (готувалися 2 роки)
показати весь коментар
15.04.2021 10:14 Відповісти
Плохо для нас, что наступление может быть со всех сторон: россия, Крым, Приднестровье и Беларусь.
показати весь коментар
14.04.2021 14:29 Відповісти
нужно было приднестровье душить помогая молдове,корчинский воевал против молдовы на стороне кацапов пусть разруливает сейчас ! кацапам веры нет пока скрепастан существует !
показати весь коментар
14.04.2021 14:46 Відповісти
Корча это чекираст и кансерва пида рассии пора знать.
показати весь коментар
14.04.2021 18:58 Відповісти
Никто через Беларусь на вас нападать не будет .
показати весь коментар
14.04.2021 20:20 Відповісти
верим тебе, даже больше чем лукашенке!
показати весь коментар
14.04.2021 22:44 Відповісти
)(уйло прагне щоб з ним розмовляли на "рівних", от і "бикує". Після того як назвали його вбивцей, зовсім оскаженів!
показати весь коментар
14.04.2021 14:31 Відповісти
надо их эшелоны епошить двигающиеся в сторону украины, за деньги кацапы маму родну в бордель отправят и дрг должны работать на их территории !принуждать ублюдков к миру на их территории !
показати весь коментар
14.04.2021 14:43 Відповісти
Якщо так подумати, ***** не відступиться, Донбас і тим більше Крим воно не віддасть. А значить, йому йти тільки вперед, втрачати нічого. Скоріше всього влаштує провокацію, підірве пару будинків, по класиці, і піде в наступ
показати весь коментар
14.04.2021 14:55 Відповісти
Чтобы узнать замысел Путина - нужно посмотреть ихний зомбоящик.
Если они УЖЕ ПАБИДИЛИ Украину, остановив её крававае наступление - значит бояться нечего.
показати весь коментар
14.04.2021 14:57 Відповісти
Всяко победили, уже и сказали: "Путин настолько велик и могуч, что сам Байден ему звонил и просил не воевать, обещая унять проклятых жидобендеровцев. А что убийцей назвал, так это он просто таблетки вовремя не принял". Самые продвинутые намекают, что Байден зовет Путина встретиться, чтобы пообещать, что Украину ни в ЕС, ни в НАТО не примут.
показати весь коментар
14.04.2021 19:08 Відповісти
Дай Бог, дай Бог.....
показати весь коментар
14.04.2021 19:54 Відповісти
И хочется, и колетса.Главной целью арабохайев из ТКК(тайной канцеллярии Кремля,где с 1927года сталинян-микояны) было взятие Крыма,хотя на картах это была Др.ГрекоПерсия=Пэриджан и г.ПериГапы(Перикоп) пер.как в Персию дверь.Т.е.своровали карту и показывают ее как ЭрМэн(муж я)-турецкое произношени Персии. Но он им без воды не нужен.А главное -когда еще они будут сидеть в ТКК,в какой стране?-Никогда.Вот и думают Калантаряны(Лавров??? с каких пор?) отнять воду руками русских солдат или может развалиться их власть? Быть или не быть?Помоему ничего там не будет.Тем более чтоУкраина=ЮхуЭрЯна(Сна мужа сторона с одэри) не подарок, а противоположное.
показати весь коментар
14.04.2021 15:29 Відповісти
Меньше надобно верещать о накапливании росийских войск, об ихней невероятной силе да о том, что нас предал Запад. Тихо готовить армию и добробати к отражению атак агрессора. Создавать и вооружать резервние батальйони и отряди самооборони. Будьте готови раздать населению оружие, хотя би в тех регионах, где возможни прориви агрессора. Никто и никогда вас не защитит, если сами себя не защитите себя. Пятую колонну да сепарню душить безбожно, чтоби боялись слово сказать против Украини. Политбомонду надо обьединиться, сейчас не до политических распрей. Депутатов всех мастей зачислить в резервние отряди самооборони, чтоби показивали пример остальному населению. Правоохранительние органи привести в состояние чрезвичайного положения, и в первую очередь мобилизировать в случае возникновения такой необходимости. Не такой враг страшний как его малюют, и не таких били.
показати весь коментар
14.04.2021 16:17 Відповісти
Меньше надобно верещать о накапливании росийских войск, об ихней невероятной силе да о том, что нас предал Запад. Тихо готовить армию и добробати к отражению атак агрессора. Создавать и вооружать резервние батальйони и отряди самооборони. Будьте готови раздать населению оружие, хотя би в тех регионах, где возможни прориви агрессора. Никто и никогда вас не защитит, если сами себя не защитите себя. Пятую колонну да сепарню душить безбожно, чтоби боялись слово сказать против Украини. Политбомонду надо обьединиться, сейчас не до политических распрей. Депутатов всех мастей зачислить в резервние отряди самооборони, чтоби показивали пример остальному населению. Правоохранительние органи привести в состояние чрезвичайного положения, и в первую очередь мобилизировать в случае возникновения такой необходимости. Не такой враг страшний как его малюют, и не таких били.
показати весь коментар
14.04.2021 16:18 Відповісти
WP не припускає що маскальська свиня захоче просунутися далі у Європу?
показати весь коментар
14.04.2021 16:19 Відповісти
Ей не дано, там 3 ядерных арсенала и минских договорняков никто не подписывал.
показати весь коментар
14.04.2021 17:43 Відповісти
я бы рекомендовал посмотреть это -
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ

- алё гараж очнитесь мы в нескольких неделях от полномасштабной войны
показати весь коментар
14.04.2021 16:22 Відповісти
Остановить шо?
показати весь коментар
14.04.2021 17:40 Відповісти
для начала надо включить мокс
показати весь коментар
14.04.2021 19:06 Відповісти
Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2941
показати весь коментар
14.04.2021 16:34 Відповісти
"Кремель" сходу в психическую атаку не пойдет, тем более если нет элемента внезапности, кроме того большую войну с большим убийством опасно проводить и Кремлю.

Путин, он же не адмирал и не маршал, он всего лишь ФСБ-КГБ, он вожак. Такой тип будет вести только коварную войну, подлую и подступную.

Большое количество войск Рашки нужны только для запугивания украинцев, и для того что бы выторговать себе что то.

Россия воевала, воюет на стороне банд ОРДЛО, посылает снайперско-диверсионные группы, которые проникают на участки фронта туда, где утихает а эти снайперы должны убить украинца, быстро смыться а там уже начинаются обстрелы. То есть Путин подбрасывает дровишки, что бы война не утихала не консервировалась. ...

А так, большое количество ракет конечно бьет по нервам и в том числе Американцам, которым не придется выбирать и надо будет стрелять по русским нацистам если те дернутся. Когда то в Корее так и было, сначала война танков потом самолетов. Но сейчас не те времена и никому не хочется убивать.
показати весь коментар
14.04.2021 17:09 Відповісти
О любой стране, в которой он не живет и которой особо не интерисуется, человек может запомнить одну - три вещи максимум.

В западных новостях за последние пару лет об Украине 99% новостей - коррупция, обман партнеров (типа МВФ) и никакого прогресса. Очень трудно сделать аргумент с какого испуга им нам помогать. Очень трудно.
показати весь коментар
14.04.2021 17:32 Відповісти
Никто не хочет чтобы Украина оставалась в зоне влияния росии.
показати весь коментар
14.04.2021 20:23 Відповісти
За исключением глαβноκομαндующего.
показати весь коментар
14.04.2021 20:35 Відповісти
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показати весь коментар
14.04.2021 17:48 Відповісти
Ось такі цапи вояки. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg
показати весь коментар
14.04.2021 19:17 Відповісти
Успокойся народ! Миллиардеры (путин) войны не начинают. Тем более при наличии у разных сторон гиперзвуковых ракет. К стати ,а где порохоботовское (мы смело в бой пойдем и как один умрем в борьбе за петю)?
показати весь коментар
14.04.2021 19:45 Відповісти
что там думать, надо срочно томагавки покупать или брать в лизинг, если такое возможно, уровень потерь со стороны рф должен быть неприемлемым...
показати весь коментар
14.04.2021 19:50 Відповісти
Да нам похер, мы на своей земле, защищаем семьи, всех их убём...
показати весь коментар
14.04.2021 21:20 Відповісти
110тис. Це малувато для наступу на україну, хіба що якусь частинку сумської чи харківської обл.
показати весь коментар
14.04.2021 21:26 Відповісти
И самое слабое звено в нашей обороне --зеленый уклонист.
Я даже не могу передать словами, что я желаю всем зеленым ублюдкам!
показати весь коментар
14.04.2021 21:50 Відповісти
Дедушка старый и свихнувшийся на вяликоымперском шовинизме, терять ему нечего скоро и так "копыта отбросит", перед смертью хочет реванша и "победоносной" ымперской войны!
показати весь коментар
14.04.2021 22:35 Відповісти
Да не будет никакой войны. Побегают россияне вдоль границы, постреляют паскуды на Донбассе и все. А летом заведут свои военные корыта, чемоданы в руки и по местам дислокации. Они идиоты но не совсем дураки. Понимают, что война в Украине может быть и не долгой но кровопролитной с обеих сторон. А это десятки, а может быть и сотни тысяч погибших. Прогулки как в Грузии и Сирии точно не будет.
показати весь коментар
14.04.2021 23:31 Відповісти
Путлер придерживается старого имперского принципа "бабы еще нарожают", но как старый питерский гопник он всетаки уважает силу, а наш Бубочка не перестает писать в штанишки и пытаться заглянуть ему в глазки, вот если бы кто подсыпал Бубочке "озверина" в лимонадик ....
показати весь коментар
15.04.2021 00:00 Відповісти
З форуму... Повністю погоджуюсь з автором.

Маковій

"Все це брязкання іржавим металоломом це вистава перед засіданням ТГК 19 квітня. Будуть нагинати пісюніста.

Але Зеленському ні в якому випадку на можна погоджуватись ні на які уступки. Тому що це буде розцінено як те, що БЛЕФ СПРАЦЮВАВ, і обов'язково буде продовження. Аж до західних кордонів. А привід знайдуть, можете не турбуватись про такі дрібниці.

І у випадку СПРОБИ помиритись із агресором Україна допоможе агресорові. З агресора знімуть санкції а світ перестане підтримувати Україну. Як слабку. А слабаки нікому не потрібні."
показати весь коментар
15.04.2021 01:59 Відповісти
В цьому зв'язку згадайте про що говорила жЮлька на нараді РНБО напочатку рашистської агресії, на кого вОну працювала та працює:

«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен взяти зброю, інакше це означає поразку. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати наймирнішою нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру ... »- цитата зі стенограми.

Не менш панічну позицію зайняв призначений за протекцією тимошенко міністр оборони Ігор Тенюх. За його даними, на кордонах України стояло, готове до вторгнення, 38 -тисячне угруповання російських військ, і тому перекидання додаткових підкріплень до Криму було ризикованим.

Як справедливо зазначив колишній радник пуйла Андрій Ілларіонов, «з угрупованням в 38 тисяч чоловік в таку країну, як Україна, неможливо ні успішно вторгнутися, ні окупувати скільки-небудь помітну частину її території, ні утримати її скільки-небудь відчутний час".

Інші силовики, глава СБУ Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також боялися приймати скільки-небудь рішучі заходи, виправдовуючи свої позиції масовою зрадою кримських силовиків.

Загалом, за введення воєнного стану з 50 учасників секретної наради проголосував тільки один Олександр Турчинов.

Факт оприлюднення стенограми РНБО жЮлька назвала «зрадою». А як називати політика, який без опору віддає ворогові свою територію?

пуйло, яке, як відомо, вважає за краще вести неоголошені гібридні війни, з повною підставою міг присудити медалі за «Анексію Криму» практично всім учасникам цієї наради РНБО.

Відзначимо, що, на думку генерала Володимира Замани, незважаючи на в цілому плачевний стан української армії, у нас були підрозділи, здатні виконати в цей день бойове завдання. Це 12-15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили.

Що б змінилося, або Роль особистості в новітній українській історії

За визнанням терориста гіркіна, який брав участь у захопленні Криму, для того, щоб зібрати депутатів Верховної Ради автономії на незаконне засідання, йому довелося в буквальному значенні витягати їх за шкірку з будинків.

Це говорить про те, що навіть проросійськи налаштована еліта Криму не була до кінця впевнена в успіху заколоту. Коли перша бронетанкова колона російських військ вирушила із Севастополя до Сімферополя, їх міг зупинити на трасі будь-який український воєнізований патруль. Прориватися за всяку ціну наказу у російських військових не було.

А могли б, після введення воєнного стану в березні і квітні, натовпи завезених з Ростова і Воронежа росіян безкарно зривати українські прапори і захоплювати адмінбудівлі в Донецьку і Луганську?

Як склалася б доля Донбасу, якби «альфівців», які потрапили під Слов'янськом у засідку терористів гіркіна, підтримали б вогнем десантники, які зі своїми БМД знаходилися в безпосередній близькості? Як пізніше пояснив пораненому на його очах «альфівцю» командир десантників: йому ніхто не дав наказу відкрити вогонь.

Була б у нас історія героїчної оборони донецького аеропорту, якби снайпер кіровоградського спецназу не прийняв рішення і першим 26 травня не відкрив вогонь по позиціях терористів на даху терміналу?

А якби після розгрому в аеропорту, коли були вбиті десятки терористів, на плечах відступаючих деморалізованих "востоковцев" знайшовся б командир, який дав наказ зайняти в Донецьку будівлі ОДА і СБУ 27 травня 2014 року? Історія «ДНР» могла б закінчитися в цей же день.

Сподіваюся, прийде час, і ми також дізнаємося, які накази дав або не дав начальник Генштабу Муженко, щоб колона гіркіна практично безперешкодно подолала відстань від Слов'янська до Донецька в липні 2014 го.

За боягузтво, лукавість українських політиків ми заплатили вже тисячами загиблих воїнів і мирних жителів, майже двома мільйонами біженців і розореним Донбасом.

Поки ми не почнемо судити політиків за їхні справи, відправляючи їх (краще на виборах, ніж на Майданах) в політичне небуття, ми приречені виглядати в очах світу країною левів, якими правлять цапи.
Цю невідповідність необхідно усунути якомога швидше.

Роман Лазоренко
показати весь коментар
15.04.2021 02:00 Відповісти
Юля осколок сссрашки ..
показати весь коментар
15.04.2021 03:40 Відповісти
Звичайно, що може піти Рашка.., головне , щоб Україна не давала вид, що не помічае російські танки на своїй території і влучно стріляла., чим влучніше буде стріляти Україна тим скоріше варвари зупиняться...нема іншої вакцини проти путінського вірусу , як влучні постріли...
показати весь коментар
15.04.2021 03:35 Відповісти
На жаль в це багато не бажають повірити ...чи так бояться , чи настільки тормозять ,...):
показати весь коментар
15.04.2021 03:37 Відповісти
Багато , наївних ,надіються з Рашкою домовитися...,що забули Іловайськ..)))., домовлялися...
показати весь коментар
15.04.2021 03:54 Відповісти
Наскільки Washington Post псиголох ?ватників?]]]
показати весь коментар
15.04.2021 04:01 Відповісти
Це хижі звірі пропавши в тупик ... кидаються ..а ватники піджимають хвіст ..і в норку ховаються
показати весь коментар
15.04.2021 04:06 Відповісти
Чому тільки Іловайськ? Беріть раніше, до 2014 року... З паРашею підписано багато різних договорів... Який з них кацапо-орда не порушила?
показати весь коментар
15.04.2021 07:40 Відповісти
Гірше - перекрити нафто та газопроводи, транспортне сполучення, відключити усі фінансові операції, заморозити рахунки. Об'явити терористичною державою з усіма витікаючими наслідками.
показати весь коментар
15.04.2021 08:32 Відповісти
Тут всі пишуть про Україну, а треба напружуватися в Лісабоні. Як роблять рашковані? Подивимося на Крим та Ордлас... Правильно використовують досвід 2-ї світової, попереду штрафбати під залякування, позаду НКВД.
показати весь коментар
15.04.2021 08:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 