Україна не робила кроків, що провокують РФ на ескалацію, а зв'язок між концентрацією військ і навчаннями видається малоймовірним, - представниця США в ОБСЄ

США не бачать жодного кроку України, який міг би спровокувати концентрацію російських військ на її кордоні, і закликають Росію пояснити свої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила представниця США в ОБСЄ Кортні Остріан, повідомляє пресслужба американської місії.

За словами Остріан, Росія кілька місяців помилково стверджує, що нібито Україна готує великомасштабну військову операцію.

"Такої ескалації з боку України не було", - впевнена вона.

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Також вона зазначила, що зв'язок між концентрацією військ та російськими навчаннями, запланованими на серпень, видається малоймовірним.

За словами Остріан, істотна військова активність біля кордонів сусідньої країни без попереджень дестабілізує ситуацію, особливо з урахуванням контексту історії, і викликає питання про наміри.

"Наскільки нам відомо, Україна не робила жодного кроку, які можна було б розглядати як такі, що провокують таку реакцію (концентрацію військ Росії - ред.)", - підкреслила Остріан.

"Ми знову закликаємо Росію пояснити масштаб, склад і цілі цієї активності", - йдеться в заяві.