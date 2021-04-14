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Новини Агресія Росії проти України
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Україна не робила кроків, що провокують РФ на ескалацію, а зв'язок між концентрацією військ і навчаннями видається малоймовірним, - представниця США в ОБСЄ

Україна не робила кроків, що провокують РФ на ескалацію, а зв'язок між концентрацією військ і навчаннями видається малоймовірним, - представниця США в ОБСЄ

США не бачать жодного кроку України, який міг би спровокувати концентрацію російських військ на її кордоні, і закликають Росію пояснити свої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила представниця США в ОБСЄ Кортні Остріан, повідомляє пресслужба американської місії.

За словами Остріан, Росія кілька місяців помилково стверджує, що нібито Україна готує великомасштабну військову операцію.

"Такої ескалації з боку України не було", - впевнена вона.

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Також вона зазначила, що зв'язок між концентрацією військ та російськими навчаннями, запланованими на серпень, видається малоймовірним.

За словами Остріан, істотна військова активність біля кордонів сусідньої країни без попереджень дестабілізує ситуацію, особливо з урахуванням контексту історії, і викликає питання про наміри.

"Наскільки нам відомо, Україна не робила жодного кроку, які можна було б розглядати як такі, що провокують таку реакцію (концентрацію військ Росії - ред.)", - підкреслила Остріан.

"Ми знову закликаємо Росію пояснити масштаб, склад і цілі цієї активності", - йдеться в заяві.

Автор: 

армія рф (17816) ОБСЄ (3510) США (23375)


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Коли західні країни зрозуміють, що цю потвору-РФ, потрібно поділити на нормальні країни?
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14.04.2021 13:34 Відповісти
Та їх же потім доведеться годувати...
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14.04.2021 13:41 Відповісти
хіба за гроші, або за концесію територій! заберемо Ямал, Кубань
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14.04.2021 13:48 Відповісти
Про що можна говорити з такими русофашистами...
Украина не совершала шагов, провоцирующих РФ на эскалацию, а связь между концентрацией войск и учениями кажется маловероятной, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4827
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14.04.2021 13:37 Відповісти
клієнт в Гагу дозрів
Чому прокуратура не порушує кримінальне провадження за заклики до вбивства українців?
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14.04.2021 13:49 Відповісти
Не надо им никаких шагов,как причину. Само существование Украины - поперек горла им.
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14.04.2021 13:39 Відповісти
Да хватит уже сопли на кулак наматывать.Постоянно оправдываться . Думать надо об армии и обороне. Никому кроме нас мы и в болт не вперлись.У каждого свои интересы.А если постоянно крокодильи слезы лить, это как бальзам недомерку. Он только тащиться отэтого.
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14.04.2021 13:47 Відповісти
Это чистой воды шантаж( и Украины, и США, и ЕС ,и НАТО ) способный в какой то момент вырасти в масштабную провокацию если даже не в открытую войну. Пока же больше выглядит как проверка " на слабо" Особенно что игра " кто первый моргнет" осталась за Путинило ( Байден моргнул первым), поэтому почему бы ему не разыграть новый тайм..
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14.04.2021 13:49 Відповісти
Так то-то и оно,что само существование Украины для помеси орды и угрофинов,само по себе является провокацией
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14.04.2021 14:09 Відповісти
 
 