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Новини
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Глави МЗС Естонії, Латвії і Литви на тлі дестабілізаційних дій РФ завтра відвідають Україну

Глави МЗС Естонії, Латвії і Литви на тлі дестабілізаційних дій РФ завтра відвідають Україну

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс з робочим візитом відвідають Україну 15 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і його балтійські колеги обговорять практичні кроки для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, зміцнення безпеки взаємодії, приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про нарощування військ РФ поблизу України: Литва шукає способи, щоб допомогти й гарантувати безпеку в регіоні

Також глави МЗС проведуть спільну пресконференцію.

Автор: 

Латвія (1363) Литва (2448) МЗС (4169) Естонія (1642) Рінкевичс Едгарс (178) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Країни Балтії розуміють як що впаде Україна,вони будуть наступні.
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14.04.2021 13:36 Відповісти
Зеля: Вы кто?
Посол: Я посол из Латвии!
Зеля: Ааааа, Юрмала, знаем, знаем
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14.04.2021 13:42 Відповісти
Слава Богу, что не Клайпеда.
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14.04.2021 14:02 Відповісти
Да-да, привезут с собой море обеспокоенностей...
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14.04.2021 14:37 Відповісти
джавелинов в кармане привезут
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14.04.2021 15:02 Відповісти
Им надо привезти не только обеспокоенность, но и шо-нибудь поконкретнее, потому как если Украина падёт, Рассея полезет дальше, восстанавливая былую империю
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14.04.2021 20:20 Відповісти
 
 