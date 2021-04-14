Глави МЗС Естонії, Латвії і Литви на тлі дестабілізаційних дій РФ завтра відвідають Україну

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс з робочим візитом відвідають Україну 15 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і його балтійські колеги обговорять практичні кроки для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, зміцнення безпеки взаємодії, приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

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Також глави МЗС проведуть спільну пресконференцію.