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Новини Тіньова економіка
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Законопроєкт Зеленського про амністію капіталів вдарить по більшості населення і навпаки посприяє більшій тінізації доходів, - нардеп "ЄС" Южаніна

Законопроєкт Зеленського про амністію капіталів вдарить по більшості населення і навпаки посприяє більшій тінізації доходів, - нардеп

Законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про податкову амністію передбачає, що люди можуть мати тільки одну квартиру, один будинок певної площі, тільки один автомобіль, тільки 400 тис. гривень. В результаті практично до кожного можуть звернутися з тим, щоб вони підтвердили додатково придбані активи. Крім того, заробітчани повинні будуть через родичів подати декларацію і заплатити податки з активів, які виходять за ці межі.

Про це журналістам розповіла Ніна Южаніна, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона посилається на свіже дослідження Національного інституту стратегічних досліджень. За його даними, в 2019 році не отримували доходів, тобто, зовсім не платять податки, 11,8 млн осіб.

"Навіть якщо припустити, що близько 4 млн - це заробітчани, то інші не показують доходи. Це дослідження спрямоване голові профільного комітету Гетманцева", - розповіла нардеп.

Вона зазначила, що в дослідженні говориться, що амністія капіталів можлива при декількох чинниках, зокрема: високий рівень довіри до влади, якісної і широкої інформаційної кампанії, за умови разового характеру амністії в стислі терміни, простоти і легкості подачі декларації. За словами Южаніної, амністія капіталів в запропонованій редакції неможлива.

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"Можуть постраждати пересічні українці, які не мають відношення до державної служби, але ця проблема буде падати на їхні плечі. Це обмеження в тому, що визнається, що люди можуть мати тільки одну квартиру, один будинок певної площі, тільки один автомобіль, тільки 400 тис . гривень. Це говорить про те, що практично до кожного можуть звернутися з тим, щоб вони підтвердили додатково придбані активи. Тому це перша норма, яка повинна бути ліквідована. Хоча практика така, що всі закони "слуг народу" повинні бути прийняті, незалежно від того, чи шкодять вони економіці, тому у "слуг" будуть голоси за цей незграбний проєкт закону", - акцентувала Южаніна.

"Це буде стосуватися і сільського населення, бо там є обмеження щодо господарських споруд. І це буде стосуватися заробітчан. Вони будуть повинні через родичів подати декларацію і заплатити податки з активів, які виходять за ці межі. Також обраний не підходящий момент. Потрібно провести роз'яснювальну роботу. Адже не дарма Мінфін трактує законопроєкт так, що після його прийняття настане нульова точка. А в той же час глава комітету стверджує, що це не прописано в законопроєкті. Але це буде наслідком цієї акції, про що і говорить Інститут стратегічних досліджень. Саме така логіка у цього закону. Навіть той факт, що зараз фінансова криза, викликає питання, чи потрібно проводити амністію зараз", - додала вона.

Южаніна зазначила, що подасть до законопроєкту дві поправки. Перша - зняти тягар з плечей людей, які не подаватимуть декларації, і не зобов'язувати їх трястися все життя, що податкова запитає, де взято майно.

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"Вони повинні бути впевнені, що все майно, що перебуває в реєстрах, придбано законно. Тому що якщо амністують навіть власників офшорів, то звичайні громадяни України тим більше повинні відчувати впевненість, що їхнє майно вважається офіційним", - підкреслила Южаніна.

Друге - прибрати норму про те, що людина все життя має зберігати всі документи про отримання доходів, придбання активів і оплати податків. Є загальна норма Податкового кодексу, яка визначає термін зберігання документа в 1095 днів.

Автор: 

амністія (195) Зеленський Володимир (24332) податки (3881) заробітчани (673) Южаніна Ніна (193)


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Топ коментарі
+24
Обіцяв пересадити олігархів, а натомість їх амністував. Зебіли у захваті. ))
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14.04.2021 13:37 Відповісти
+21
Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 7333
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14.04.2021 13:47 Відповісти
+16
Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 2294
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14.04.2021 13:37 Відповісти
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А в общем-то ничего не произошла. Так же воруют как и у нас. Только под страхом смертной казни.
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14.04.2021 14:28 Відповісти
Ви, спочатку подивіться, як працюють китайці і порівняйте з собою. Якщо ви краще, або на рівні- тоді ваші цифіри абсолютно реальні для України.
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14.04.2021 14:46 Відповісти
Знову за рибу гроші? Не набридло звіздеть шо ви нє такіє ви работать нє умєєтє? Вже виїхало млн 3-4 і наші сусіди задоволені працею наших співвітчизників.
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14.04.2021 14:57 Відповісти
а что тут смотреть? хоть ты и пишешь на украинском языке, у меня есть сильные сомнения в том что ты имеешь отношение к украинской нации
украинци наиболее работоспособная в мире нация и зарабативают неплохие деньги по польшам, чехиям, канадам ..
и то что они не могут это делать у себя дома, в больше степени вина коррумпированной власти, а не их самих

впрочем, те же поляки, китайцы, немцы или чехи уже бы давно поставили это воровское дерьмо к стенке
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14.04.2021 15:18 Відповісти
Про себе говори, а не про "того парня".
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14.04.2021 18:09 Відповісти
Хоспаді ... Якщо нас так багато, чесних працьовитих українців (чи громадян України), то чому ж влада корумпована ???
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14.04.2021 18:12 Відповісти
Якщо і робити амністію, то для найбагатших... Що таке 400 тис. грн? Ну блін, люди готівкою на квартири збирають половину життя, а навіть 1-кімнатна в Києві- це мінімум мільйон гривень зараз!

Поставте ліміт хоча б 2,5-3 млн. гривень (грубо кажучи, 100 штук зелені), тоді це буде адекватно і не зачепить широкий загал!
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14.04.2021 14:18 Відповісти
А як, по проекту, визначити, чи є у нас 400 тис. ?? Повальні обшуки ??
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14.04.2021 18:13 Відповісти
Вопрос: Если Нина Южанина против, то как у нее с легальными доходами?
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14.04.2021 14:26 Відповісти
Я думаю, проти буде не лише Южаніна, але й будь-який пересічний представник середнього класу (ІТ-шник, наприклад), який назбирав кешу на квартиру в Києві, а це значно більше, ніж 400 тис. грн!
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14.04.2021 14:53 Відповісти
Кешу він назбирав. А податки заплатив ?? Чи усе у конверті ??
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14.04.2021 18:14 Відповісти
Іди ти в сраку, зеленський!
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14.04.2021 14:27 Відповісти
хай іде краще на йух - там тепліше
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14.04.2021 14:59 Відповісти
Хор довольно слаженнный.
В первом ряду - теноры нищих, во втором - басы идиотов.
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14.04.2021 15:05 Відповісти
"В результате практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы." - Ну да, должны подтвердить!
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14.04.2021 15:11 Відповісти
99% українцям нічого не грозить!
Прикиньте на себе Кому мало ?
У мене жінка + дорослий син - значить норму множимо на 3 (три)

Після 1 липня 2022 року держава не перевірятиме несплату податків з доходів, за які були куплені такі активи.
✔ Нерухомість - квартира (чи майнові права на квартиру) площею до 120 кв м, готовий чи недобудований житловий будинок до 240 кв м, якщо земля під ним належить платнику податків, нежитлові приміщення до 60 кв м, ділянки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/conv#n1031 певної площі.
✔ Один транспортний засіб (крім автобусів, літаків, гелікоптерів, яхт, катерів та авто з об'ємом двигуна понад 3 тис куб см або вартістю понад 375 мінімальних зарплат - 2,25 млн грн).
✔ Інші активи (валюта, дорогоцінні метали, антикваріат), сумарна вартість яких не перевищує 400 тис грн.
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14.04.2021 15:11 Відповісти
Может тебе, нищеброд, и не грозит. А я манал искать документы десятилетней давности
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14.04.2021 18:52 Відповісти
Украина - не бедная страна, а обворованная
И пока народ с этим мирится, он будет жить в нищете
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14.04.2021 15:20 Відповісти
Ця чмошніца Южаніна завжди лизала і лижить олігархам.Вона постійно захищає свої шкурні і інтереси олігархів прикриваючись,що буде гірше для простих ураїнців.Не вірте будуть платити податки богаті.
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14.04.2021 15:54 Відповісти
Походу, зебил и сосешь и лижешь ты а она дело говорит
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14.04.2021 18:53 Відповісти
Зеленский усе робить щоб обкласти податками пересічного громадянина, а не корупціонера чи олігарха.
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14.04.2021 16:24 Відповісти
Це обмеження в тому, що визнається, що люди можуть мати тільки одну квартиру, один будинок певної площі, тільки один автомобіль, тільки 400 тис . гривень. Це говорить про те, що практично до кожного можуть звернутися з тим, щоб вони підтвердили додатково придбані активи.

Єрунда. Людей, які нижче цього цензу багато. І їм дійсно не треба нічого доказувати.
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14.04.2021 17:56 Відповісти
Але багато людей, у яких по 2 квартири (наприклад літні батьки переписали на сина/дочку, щоб потім проблем зі спадщиною не було) чи більше 400 тис., зібраних на квартиру-машину...

За 400 тис. нормальну тачку (нову, не б/у) не купиш!
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14.04.2021 18:34 Відповісти
Да, вас, итупорылых нищебродов, до хера и больше. Дустом вас, что ли...
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14.04.2021 18:54 Відповісти
Тю ... І чим же я Вас, сер, так зобідив ??
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14.04.2021 19:07 Відповісти
свіже дослідження Національного інституту стратегічних досліджень. За його даними, в 2019 році не отримували доходів, тобто, зовсім не платять податки, 11,8 млн осіб.

Це, звичано великі цифри. Але у нас багато пенсіонерів. З пенсії беруть податок ?
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14.04.2021 17:58 Відповісти
Давно этой дамочки вороватой не было видно . Значит амнистия им "не в тему "...
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14.04.2021 21:35 Відповісти
А зебилов интересуют проблемы пересичных???
Это все делается для того, чтобы всякие шефиры с зельцманами и пр. кварталовскими ермаками, которые 25 лет НЕ ПЛАТИЛИ налоги, имеют офшоры и майно по миру, стали "никомунедолжен" за пять процентов!
А остальные лохи, которые работали легально , платили ВСЕ налоги( ЕСВ,подоходный, НДС,на прибыль и пр.) и все взятки от налоговой, до пожарников----всю оставшуюся жизнь дрожали, что какую-то бумажку из девяностых не сохранили)))
СМОТРИТЕ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КТО У НАС ЛОХ!
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14.04.2021 21:45 Відповісти
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