Законопроєкт Зеленського про амністію капіталів вдарить по більшості населення і навпаки посприяє більшій тінізації доходів, - нардеп "ЄС" Южаніна

Законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про податкову амністію передбачає, що люди можуть мати тільки одну квартиру, один будинок певної площі, тільки один автомобіль, тільки 400 тис. гривень. В результаті практично до кожного можуть звернутися з тим, щоб вони підтвердили додатково придбані активи. Крім того, заробітчани повинні будуть через родичів подати декларацію і заплатити податки з активів, які виходять за ці межі.

Про це журналістам розповіла Ніна Южаніна, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона посилається на свіже дослідження Національного інституту стратегічних досліджень. За його даними, в 2019 році не отримували доходів, тобто, зовсім не платять податки, 11,8 млн осіб.

"Навіть якщо припустити, що близько 4 млн - це заробітчани, то інші не показують доходи. Це дослідження спрямоване голові профільного комітету Гетманцева", - розповіла нардеп.

Вона зазначила, що в дослідженні говориться, що амністія капіталів можлива при декількох чинниках, зокрема: високий рівень довіри до влади, якісної і широкої інформаційної кампанії, за умови разового характеру амністії в стислі терміни, простоти і легкості подачі декларації. За словами Южаніної, амністія капіталів в запропонованій редакції неможлива.

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"Можуть постраждати пересічні українці, які не мають відношення до державної служби, але ця проблема буде падати на їхні плечі. Це обмеження в тому, що визнається, що люди можуть мати тільки одну квартиру, один будинок певної площі, тільки один автомобіль, тільки 400 тис . гривень. Це говорить про те, що практично до кожного можуть звернутися з тим, щоб вони підтвердили додатково придбані активи. Тому це перша норма, яка повинна бути ліквідована. Хоча практика така, що всі закони "слуг народу" повинні бути прийняті, незалежно від того, чи шкодять вони економіці, тому у "слуг" будуть голоси за цей незграбний проєкт закону", - акцентувала Южаніна.

"Це буде стосуватися і сільського населення, бо там є обмеження щодо господарських споруд. І це буде стосуватися заробітчан. Вони будуть повинні через родичів подати декларацію і заплатити податки з активів, які виходять за ці межі. Також обраний не підходящий момент. Потрібно провести роз'яснювальну роботу. Адже не дарма Мінфін трактує законопроєкт так, що після його прийняття настане нульова точка. А в той же час глава комітету стверджує, що це не прописано в законопроєкті. Але це буде наслідком цієї акції, про що і говорить Інститут стратегічних досліджень. Саме така логіка у цього закону. Навіть той факт, що зараз фінансова криза, викликає питання, чи потрібно проводити амністію зараз", - додала вона.

Южаніна зазначила, що подасть до законопроєкту дві поправки. Перша - зняти тягар з плечей людей, які не подаватимуть декларації, і не зобов'язувати їх трястися все життя, що податкова запитає, де взято майно.

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"Вони повинні бути впевнені, що все майно, що перебуває в реєстрах, придбано законно. Тому що якщо амністують навіть власників офшорів, то звичайні громадяни України тим більше повинні відчувати впевненість, що їхнє майно вважається офіційним", - підкреслила Южаніна.

Друге - прибрати норму про те, що людина все життя має зберігати всі документи про отримання доходів, придбання активів і оплати податків. Є загальна норма Податкового кодексу, яка визначає термін зберігання документа в 1095 днів.