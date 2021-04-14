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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК Рада розгляне на наступному тижні, - "слуга народу" Веніславський

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК Рада розгляне на наступному тижні, -

Представник президента України в Конституційному суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський прогнозує, що законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду Верховна Рада прийме в першому читанні на наступному пленарному тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми зможемо в першому читанні прийняти цей законопроєкт", - сказав Веніславський.

За його словами, є всі шанси отримати позитивний висновок комітету з питань правової політики, "тому що юридичних підстав для негативного висновку я взагалі не бачу". Відповідно, буде скорочено термін внесення альтернативних законопроєктів, зазначив Веніславський.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.

Читайте також: Рада найближчим часом розгляне законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - "слуга народу" Качура

Автор: 

ліквідація (4075) Веніславський Федір (293) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Как же горит все подмять под свою зеленую гниль.Вы б так по тарифам и пенсиям торопились.
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14.04.2021 13:44 Відповісти
 
 