Законопроєкт про ліквідацію ОАСК Рада розгляне на наступному тижні, - "слуга народу" Веніславський

Представник президента України в Конституційному суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський прогнозує, що законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду Верховна Рада прийме в першому читанні на наступному пленарному тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми зможемо в першому читанні прийняти цей законопроєкт", - сказав Веніславський.

За його словами, є всі шанси отримати позитивний висновок комітету з питань правової політики, "тому що юридичних підстав для негативного висновку я взагалі не бачу". Відповідно, буде скорочено термін внесення альтернативних законопроєктів, зазначив Веніславський.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.

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