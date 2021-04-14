Законопроєкт про ліквідацію ОАСК Рада розгляне на наступному тижні, - "слуга народу" Веніславський
Представник президента України в Конституційному суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський прогнозує, що законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду Верховна Рада прийме в першому читанні на наступному пленарному тижні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми зможемо в першому читанні прийняти цей законопроєкт", - сказав Веніславський.
За його словами, є всі шанси отримати позитивний висновок комітету з питань правової політики, "тому що юридичних підстав для негативного висновку я взагалі не бачу". Відповідно, буде скорочено термін внесення альтернативних законопроєктів, зазначив Веніславський.
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль