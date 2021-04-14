Столтенберг і Блінкен обговорять агресивні дії РФ і стягування військ до кордонів України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і державний секретар США Ентоні Блінкен у ході його візиту в Брюссель обговорять агресію РФ щодо України, а також нарощування військової присутності РФ поблизу українських кордонів.
Про це сказав Столтенберг на пресбрифінгу перед початком переговорів із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також обговоримо і розглянемо агресивні дії Росії в Україні і навколо неї. Ми всі стурбовані масованим нарощуванням військової присутності. Росія повинна припинити це нарощування військової присутності, припинити провокації і зменшити напруженість", - сказав Столтенберг на пресбрифінгу перед початком переговорів з Блінкеном.
Держсекретар США зазначив, що всі країни НАТО поділяють стурбованість у зв'язку з діями РФ.
"Як сказав Єнс, ми також обговоримо стурбованість, яку поділяють в Альянсі, про дії Росії в Україні і поблизу неї, а саме значне нарощування сил, яке є найбільшим з 2014 року", - зазначив Блінкен.
Як повідомлялося, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби з іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путін і його ко-***** виглядають жалюгідними...
Після того, як Байден зателефонував Путіну і запропонував йому зустрітися - в росії розпочалося.. (як кажуть: "І тут Остапа понесло...")
-що Байден слабак...
-що Байден відчуває силу Путіна і злякався, назвавши його вбивцею.,. тому і сам поспішив йому подзвонити...
-що США зрозуміли, що їм не обійтися без сильної підтримки росії...
-що факт телефонного дзвінка Байдена Путіну свідчить про те, що команда президента США "здалася", в тому числі і на російському напрямку...
- що, як з'ясувалося, без Росії неможливо вирішувати світові проблеми, в тому числі принципові для США,
-що є цілий ряд питань, які стосуються безпеки, стратегічної стабільності, які не можуть бути вирішені без діалогу двох лідерів світових наддержав..
-що можливо, загострення ситуації в Донбасі психологічно прискорило прийняття Білим домом рішення про необхідність зустрічі президентів Росії і США...
А от те, що Путін, як стара політична шльондра, яку обізвали, а потім поманили пальчиком -зразу ж і погодився - не заставив себе сильно уламувати, чи довго умовляти - це в росії, якось не зуміли "обіграти"...
Вони не втямлять, що Байден, який назвав Путіна убивцею і сам йому зателефонував, - то ознака неперевершеної сили Байдена, як політика...
-що економіка росії (ВВП якої менше від ВВП одного штату США -штату Каліфорнії) - являє "потугу" другого чи навіть третього порядку малості по відношенню до економіки США... ( розмір економіка США - то четвертина від економіки всього світу, в той час, як розмір економіки росії не дотягує і до 1/16 економіки світу)
-що військова потуга США співвідноситься з потугою росії як Слон з Моською... (Моською, яка має один-єдиний музейний авіаносець (без літаків ) , який... то розтоплять (дровами), шоб він почадівши -всіх розлякав димом, то самі ж і притоплять... в своїх же водах)
Що Байден доб'ється всіх поступок від росії, але дзвінком чи зустріччю з Путіним просто дає йому шанс зберегти "морду ліца"... мов, з Путіним "на равних" зустрічався сам Байден...
Я вже й не заїкаюсь про ЗЕ (та його ко-Манду) , з його вимогою до Байдена про прийняття Україну в НАТО, бо то - патологія...
Бо ЗЕ дали умови вступу в НАТО - виконуй... бо ті вимоги не для НАТО, а для забезпечення інтересів самої України! Бо НАТО без України обійтися може, запросто, а от Україна без допомоги НАТО - проблемно.....
Бо основою потуги НАТО- є економіка країн, що входять в НАТО (більше половини ВВП всього світу) і військова техніка, рівень озброєнь та технологія ведення військових дій, яким в світі не має рівних...
Просто, НАТО бажає, щоб агресивна росія від них була віддалена, а українські солдати більш мотивовані, щоб захистити власну державу, вони добрі воїни... яких слід доозброїти і навчити нею управляти,... та й позбутися в командуванні ЗСУ як "баранів", - за стратегією мислення, так і промосковських шавок, які... одні - не здатні , інші не бажають підтягнути рівень ЗСУ до рівнів НАТО...