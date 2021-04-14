Столтенберг і Блінкен обговорять агресивні дії РФ і стягування військ до кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і державний секретар США Ентоні Блінкен у ході його візиту в Брюссель обговорять агресію РФ щодо України, а також нарощування військової присутності РФ поблизу українських кордонів.

Про це сказав Столтенберг на пресбрифінгу перед початком переговорів із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також обговоримо і розглянемо агресивні дії Росії в Україні і навколо неї. Ми всі стурбовані масованим нарощуванням військової присутності. Росія повинна припинити це нарощування військової присутності, припинити провокації і зменшити напруженість", - сказав Столтенберг на пресбрифінгу перед початком переговорів з Блінкеном.

Держсекретар США зазначив, що всі країни НАТО поділяють стурбованість у зв'язку з діями РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами

"Як сказав Єнс, ми також обговоримо стурбованість, яку поділяють в Альянсі, про дії Росії в Україні і поблизу неї, а саме значне нарощування сил, яке є найбільшим з 2014 року", - зазначив Блінкен.

Як повідомлялося, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби з іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.