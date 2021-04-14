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Новини Агресія Росії проти України
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Донбас може бути повернутий під контроль України за адміністрації Байдена, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Донбас може бути повернутий під контроль України за адміністрації Байдена, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу вважає, що Україні вдасться повернути контроль над Донбасом у доступному для огляду майбутньому.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

Дипломат припустив, що це станеться під час перебування при владі у США Джо Байдена (нинішня каденція Байдена має завершитися на початку 2025 року, він не виключав, що балотуватиметься на новий строк).

"Я думаю, що Донбас можуть повернути за адміністрації Байдена. Я трохи менш оптимістичний щодо Криму, я думаю, що це займе більше часу", – сказав Вершбоу.

Для повернення Криму під контроль України, можливо, знадобиться звільнення з посади президента РФ Володимира Путіна і поява там нових лідерів, продовжив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не робила кроків, що провокують РФ на ескалацію, а зв'язок між концентрацією військ і навчаннями видається малоймовірним, - представниця США в ОБСЄ

"Вони можуть бути не демократами, вони можуть бути представниками путінської школи дипломатії, але вони все одно усвідомлюватимуть, що окупація Донбасу більше нашкодила безпеці Росії, ніж збільшила її. І знову ж таки, я не знаю, як довго Путін залишатиметься при владі", – зазначив колишній посол США в Росії.

Дипломат нагадав, що в РФ внесли поправки в конституцію, які дозволяють Путіну керувати Росією до 2036 року.

"Але я чомусь вважаю, що, з огляду на протести і загальний рівень невдоволення в Росії, прогресивніші лідери можуть прийти до влади раніше, ніж прогнозує більшість людей", – сказав Вершбоу.
Він зазначив, що західні країни "мають продовжувати підвищувати ціну для Росії" за її агресію на Донбасі.

"Тобто не лише зберігаючи санкції, введені ще 2014-го і 2015 року, але і поступово збільшуючи економічний тиск, продовжувати нарощувати підтримку Збройних сил України. Зокрема це стосується і раніше перерахованих мною можливостей, таких як присутність в Україні сил НАТО або США і продовження політичної ізоляції Росії з метою у підсумку переконати Путіна, що йому було б краще укласти договір, який поверне Донбас під контроль України, а не продовжувати нинішню ситуацію "ні війни, ні миру"... Така стратегія може не дати швидких результатів, але я думаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію, пропонуючи їй вихід із кризи шляхом перемовин", – вважає дипломат.

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У питанні Криму, на його думку, західні країни й далі мають наполягати на його незаконній анексії Росією і підтримувати територіальну цілісність України.

"Я думаю, що ми маємо продовжувати відкидати приєднання Криму, як ми відкинули приєднання країн Балтії до Радянського Союзу після 1940 року. Отже, рішення може не статися одразу, але ми зберігаємо принципову позицію, і рано чи пізно злодій має повернути викрадене майно законним власникам", – сказав Вершбоу.

Автор: 

Байден Джо (2893) росія (66021) США (23375) Донбас (22357) Вершбоу Александер (54)


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Топ коментарі
+15
А что с ватным населением? Есть какая-то стратегия? А то опять им настроим там стадионов, а им моча в голову через 10 лет ударит.
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14.04.2021 13:51 Відповісти
+5
Так если будем бить кацапов, то и крым тогда вернется при Байдене. И построим там военную базу НАТО прямо в севаштополе
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14.04.2021 13:46 Відповісти
+5
А Крым ?
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14.04.2021 13:46 Відповісти
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Так если будем бить кацапов, то и крым тогда вернется при Байдене. И построим там военную базу НАТО прямо в севаштополе
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14.04.2021 13:46 Відповісти
А коли ти почнеш бити кацапів?Коли вони до Лондона дойдуть?
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14.04.2021 13:48 Відповісти
А Крым ?
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14.04.2021 13:46 Відповісти
А Крим?Чи в обмін на Крим,та постачання туди води?А нахіба нам той Лугандон на таких умовах?
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14.04.2021 13:46 Відповісти
А что с ватным населением? Есть какая-то стратегия? А то опять им настроим там стадионов, а им моча в голову через 10 лет ударит.
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14.04.2021 13:51 Відповісти
Предлагаю все вытное население, которое переехало после 2014 депортировать. Все имущество конфисковать. Население крыма лишить право голоса на выборах в течение 25 лет.
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14.04.2021 14:09 Відповісти
Они вымрут естественным путём. Молодёжь за Украину. Все хотят свободу и демократию, а недиктаторские режимы. Совкам только диктатуру подавай- их так воспитали.
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14.04.2021 14:09 Відповісти
не факт. он кацапи живуть скільки років і досі як совки. і в школах совок викладають.
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14.04.2021 14:18 Відповісти
у німеччині.
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14.04.2021 14:19 Відповісти
Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. https://www.asu.ru/news/new_on_site/16064/?mode=print Иосиф Бродский «Письма римскому другу»
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14.04.2021 14:20 Відповісти
Потрібна буде деватизація, подібно о денацифікації ФРН в 1945/49рр. Хоча питань багато. Від "скільки часу займе, не чотири же роки, куди більше" до "а що робити з ватою на підконтрольній нині території"?
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14.04.2021 15:12 Відповісти
У нас немає проблеми з поверненням ордло, на кацапських умовах. Ось тільки нахріна воно нам таке потрібне, та ще й без кацапських репарацій. Не за наш же рахунок відбудовувати.
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14.04.2021 13:53 Відповісти
Далёк от жизни. Когда это рашка кому что отдавала.
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14.04.2021 14:03 Відповісти
китайцам отдавала, американцам продавала. Японцам в 1905 тоже отдавала.
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14.04.2021 14:12 Відповісти
сегодня у соловья начнется наступление на Украину ..уже 50 по счету ..они там и до Львова уже 40 раз доходят
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14.04.2021 14:03 Відповісти
Очередная пустопорожняя болтовня ни о чём : "я думаю... возможно... я считаю... может быть... рано или поздно..."
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14.04.2021 14:03 Відповісти
от цієї болтовні брязкання забралами на кордоні і свинячий вереск у смі.
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14.04.2021 14:20 Відповісти
Ну да, а пока Байден только провоцирует путлера на агрессию, предлагая переговоры. Хотя может в этом и план, типа спровоцировать путлера, а потом уничтожить экономическими санкциями рашку
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14.04.2021 14:08 Відповісти
может быть , экс/ доброе слово и кошке приятно.
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14.04.2021 14:11 Відповісти
Вор это Россия! Так думают ВСЕ нормальные люди, русские токсичны, нерукопожатны, поскольку поддерживают своего Вора-Гопника...
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14.04.2021 15:03 Відповісти
Он нам нафик не нужен. Но пусть уж побудет лет 25 под особым статусом с закрытыми ППВВ.
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14.04.2021 15:07 Відповісти
 
 