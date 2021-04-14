Донбас може бути повернутий під контроль України за адміністрації Байдена, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу вважає, що Україні вдасться повернути контроль над Донбасом у доступному для огляду майбутньому.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

Дипломат припустив, що це станеться під час перебування при владі у США Джо Байдена (нинішня каденція Байдена має завершитися на початку 2025 року, він не виключав, що балотуватиметься на новий строк).



"Я думаю, що Донбас можуть повернути за адміністрації Байдена. Я трохи менш оптимістичний щодо Криму, я думаю, що це займе більше часу", – сказав Вершбоу.



Для повернення Криму під контроль України, можливо, знадобиться звільнення з посади президента РФ Володимира Путіна і поява там нових лідерів, продовжив він.

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"Вони можуть бути не демократами, вони можуть бути представниками путінської школи дипломатії, але вони все одно усвідомлюватимуть, що окупація Донбасу більше нашкодила безпеці Росії, ніж збільшила її. І знову ж таки, я не знаю, як довго Путін залишатиметься при владі", – зазначив колишній посол США в Росії.



Дипломат нагадав, що в РФ внесли поправки в конституцію, які дозволяють Путіну керувати Росією до 2036 року.



"Але я чомусь вважаю, що, з огляду на протести і загальний рівень невдоволення в Росії, прогресивніші лідери можуть прийти до влади раніше, ніж прогнозує більшість людей", – сказав Вершбоу.

Він зазначив, що західні країни "мають продовжувати підвищувати ціну для Росії" за її агресію на Донбасі.



"Тобто не лише зберігаючи санкції, введені ще 2014-го і 2015 року, але і поступово збільшуючи економічний тиск, продовжувати нарощувати підтримку Збройних сил України. Зокрема це стосується і раніше перерахованих мною можливостей, таких як присутність в Україні сил НАТО або США і продовження політичної ізоляції Росії з метою у підсумку переконати Путіна, що йому було б краще укласти договір, який поверне Донбас під контроль України, а не продовжувати нинішню ситуацію "ні війни, ні миру"... Така стратегія може не дати швидких результатів, але я думаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію, пропонуючи їй вихід із кризи шляхом перемовин", – вважає дипломат.

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У питанні Криму, на його думку, західні країни й далі мають наполягати на його незаконній анексії Росією і підтримувати територіальну цілісність України.



"Я думаю, що ми маємо продовжувати відкидати приєднання Криму, як ми відкинули приєднання країн Балтії до Радянського Союзу після 1940 року. Отже, рішення може не статися одразу, але ми зберігаємо принципову позицію, і рано чи пізно злодій має повернути викрадене майно законним власникам", – сказав Вершбоу.