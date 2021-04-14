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Очікуємо, що понад половину дорослого населення України буде вакциновано проти COVID-19, - Шмигаль
Кабмін очікує, що цього року понад половина дорослого населення України отримає щеплення проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Цього року очікуємо, що понад половина всіх дорослих в Україні отримають щеплення. Своєю чергою урядом законтрактовано достатню кількість безпечних і надійних вакцин для досягнення поставленого плану", - зазначив глава уряду.
Крім того, план передбачає прискорення темпів вакцинації.
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+9 Victor Bublik
показати весь коментар14.04.2021 13:54 Відповісти Посилання
+8 Привет
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+6 саша паламарчук
показати весь коментар14.04.2021 13:48 Відповісти Посилання
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"Это впервые, когда высокопоставленный китайский ученый публично признал, что китайские вакцины против коронавируса, имеют относительно низкую эффективность по сравнению с вакцинами, изготовленными с использованием экспериментального процесса РНК. Фактически заявление Гао Фу подрывает усилия правительства Китая, которое продолжает превозносить достоинства национальных вакцин и распределяет сотни миллионов доз за границей и одновременно сея сомнения в отношении западных альтернатив, в частности вакцины Pfizer-BioNTech типа РНК.
Там в же в статье упоминается, что в Китае вакцины, производимые частной компанией Sinovac и государственной компанией Sinopharm, составляют большую часть китайских вакцин, распространяемых в нескольких десятках стран, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию и Бразилию. И очередной раз напоминают, что бразильские исследователи в рамках третьего этапа клинических исследований обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac для предотвращения заболевания COVID-19 составляет не более 50,4% - около 50% порога, при котором эксперты в области здравоохранения считают вакцину полезной. Для сравнения эффективность вакцины Pfizer-BioNTech составила 97%.
И вот тут вспоминаешь одно заявление. "Если эффективность препарата окажется менее 70% - Украине вернут деньги", - об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 13 января. Теперь очень хочется увидеть объяснения нашего министра здравоохранения и Зеленского несущей за него политическую ответственность. Ведь возникло много вопросов. Когда получим деньги назад? Почему купили Sinovac по 504 гривны, что эквивалентно 18$ США, хотя Pfizer стоил тогда же чуть дешевле? Кто погрел на этом руки? Как появилась прокладка Лекхим, если китайцы утверждают, что это условие Украины?
Я согласен, что Sinovac лучше, чем ничего. Это, как сухари во время голода лучше, чем их отсутствие. Но слишком много вопросов возникло и пока нет на них ответов. А от всей этой истории воняет коррупцией и некомпетентностью. И хочется, чтоб НАБУ и ДБР назвали фамилии от которых эта вонь. Ведь это не просто деньги распиленные из бюджета, а бизнес госчиновников на горе и смерти от коронавируса. И за это должны отвечать те, кто виноват. А то, что у каждого преступления есть фамилия я помню и знаю. И теперь я хочу знать эти фамилии от наших правообладательных органов, а не просто догадываться", - завершает Береза.
(ніт)