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Новини Агресія Росії проти України
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"Маємо показати народу свою єдність", - Кличко звернувся до центральної влади щодо можливої зовнішньої агресії

Українці мають не боятися, центральна та місцева влада – бути єдиними, а політики відкласти суперечки в умовах зовнішньої загрози.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив голова АМУ мер Києва Віталій Кличко. Він оприлюднив заяву Асоціації міст України щодо концентрації військ Російської Федерації на кордонах нашої держави.

Кличко закликав українців не боятися, не вірити неправдивій інформації та не поширювати її.

"Сьогодні ворог впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українських громадян. Спровокувати внутрішнє протистояння. Асоціація міст України звертається до кожного українця: не бійтесь! Не вірте неперевіреній інформації та не поширюйте її. Залишимо страх ворогу. Холодний розум та впевненість роблять нас сильними. Ми на своїй землі. За нами – правда, тому нас підтримує весь світ", – наголосив Кличко.

Також Кличко звернувся до центральної влади.

"Центральна і місцева влада мають виступити єдиним фронтом. Місцеве самоврядування є надійною опорою держави. Ми маємо пригадати події 2014 року, коли завдяки єдності, спільними зусиллями ми змогли зупинити "русский мир". Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу. Силу єдності. Зі свого боку, ми - представники місцевого самоврядування, міські голови, висловлюємо готовність вживати всіх заходів захисту нашої країні. У кожному регіоні ми зробимо все належне для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку, безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст", – зазначив він.

Звертаючись до політиків, Кличко закликав їх залишити партійні суперечки.

"Асоціація міст України закликає представників політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію, ми маємо відкласти свої партійні прапори задля захисту головного прапорі – прапора України. Ми віримо в силу української армії. Ми довіряємо українським дипломатам. Ми пам’ятаємо, що ті, хто стоять на передньому краї, потребують міцного тилу. Тому наше завдання сьогодні забезпечити сильний тил нашим воїнам та дипломатам. Сьогодні час єднатись. Єднатись, щоб вистояти. Єднатись, щоб перемогти. Слава Україні", – підсумував Кличко.

Як повідомлялося раніше, Росія продовжує нарощувати ударне угруповання військ біля українських кордонів. Останнім часом рівень загрози з боку російської армії тільки зростає. На дії Росії відреагували країни Європейського Союзу та США.

Автор: 

агресія (1195) Кличко Віталій (3527)


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Топ коментарі
+23
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 2352
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14.04.2021 13:58 Відповісти
+15
Згоден.
А ще міцність нації треба підкріпити інтернування колаборантів, починаючи з рабіновічів, ків та бойків до штеп включно.
Стадіонів в країні багато..
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14.04.2021 13:59 Відповісти
+11
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 502
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14.04.2021 14:01 Відповісти
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А зеля когда обратится к нации, что мол если что то будем всех бомбить ?
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14.04.2021 13:57 Відповісти
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 502
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14.04.2021 14:01 Відповісти
СВЕЖЕЕ ИНТЕРВЬЮ - рекомендую ( самое интересное в середине)

Кремль готовит удар по Украине,
ОРДЛО просит помощи у Путина,
Украина идет в НАТО |
Виктор Ягун- генерал майор СБУ

https://youtu.be/EYCxc3kXeVo
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14.04.2021 13:58 Відповісти
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 2352
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14.04.2021 13:58 Відповісти
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14.04.2021 14:00 Відповісти
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14.04.2021 14:12 Відповісти
Навряд ли. Кое-что уже российские флаги приготовил.
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14.04.2021 13:59 Відповісти
С таким глав комом нам нечего бояться, тем более каких-то сраных кацапов
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 3347
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14.04.2021 13:59 Відповісти
Пидлога, это снова ты?
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14.04.2021 15:52 Відповісти
Братья Клично по состоянию здоровья не призывные.. "Хронически больные". Но тут не знаю по младшему, а по старшему "болезнь" на лицо. Еще один в очереди на Гетманство и роль верховного главнокомандующего" ( ой грехи наши тяжкие.. и за что это нам)
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14.04.2021 13:59 Відповісти
по здоровью призывные , не по здоровью , но здоровья лишить могут легко . речь тут не о том .
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14.04.2021 14:15 Відповісти
Возраст и здоровье подходящие. Значит в морской десант. и на восток от Мариуполя.
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14.04.2021 14:17 Відповісти
Ну, поскольку ты - идиот, тебе призыва можно не бояться!
Нисамненно, если посадить главнокомандующего в передовой окоп - победа будет за нами!
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14.04.2021 14:51 Відповісти
Судя по всему у нас "не идиотов" на роль главнокомандующих, их заместителей, их помощников, их прислуги, однопартийцев, заседателей, огребателей, бизнес партнеров, кловунов, спортсменов, и т.д. столько что на самом деле.. Победа .. это не про нас.
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14.04.2021 14:57 Відповісти
Згоден.
А ще міцність нації треба підкріпити інтернування колаборантів, починаючи з рабіновічів, ків та бойків до штеп включно.
Стадіонів в країні багато..
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14.04.2021 13:59 Відповісти
У блазнів протилежна мета...
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14.04.2021 14:00 Відповісти
Виталик кажись решил, что скоро выборы...
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14.04.2021 14:01 Відповісти
Может он просто делает то, что должен делать наш никчемный президент?
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14.04.2021 14:08 Відповісти
73% говорили, кричали, молили що не робили х...ні! а ті нікого не слухалися...тому голос волающого в пустелі проти авнокомандуючого, який в очку путіна мир бачив
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14.04.2021 14:02 Відповісти
Матерь Божья, у него что, весеннее обострение? Вещает и вещает.
"Мы должны показать народу..." Да вы уже должны хоть что-то сделать для народа, который обворовываете с 1991 г., Фейсбучный мэр.
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14.04.2021 14:02 Відповісти
Тут Кличко абсолютно прав.НО демонстрировать уверенность должны именно города максимально близкие к так называемомму русскому миру.Харьков так точно.Одессе ничего демонстрировать не надо,она всё что надо продемонстрировала 2 мая )
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14.04.2021 14:02 Відповісти
Если Украина смогла позволить себе выбрать в Президенты лицедея, что что её остановит в выборах Президентом спортсмена?
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14.04.2021 14:05 Відповісти
Наступним презом буде Дядя Жора - у справі деградації головне не зупинятись.
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14.04.2021 14:08 Відповісти
Ну да, Дядя Петя( Порошенко) был самый лучший дядя ? )) Порохоботы,хватит скулить
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14.04.2021 14:14 Відповісти
На яких помийках Арестович вас понаходив?
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14.04.2021 14:22 Відповісти
А,этот тот Арестович который переболел порхоботством ? Ничего-ничего,и тебя вылечат.Если сам не переболеешь )
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14.04.2021 14:44 Відповісти
А тебя кто-то разве останавливает?
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14.04.2021 14:17 Відповісти
дурак ты,Неактивист...и к сожалению таких как ты-73%..даже коменты здесь читать неохота..Зе!билов полно...
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14.04.2021 15:56 Відповісти
Т.е. ты не читатель, ты писатель.
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14.04.2021 16:02 Відповісти
Похоже, Кличку понравилось ставить зеленского и команду в идиотское положение!
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14.04.2021 14:07 Відповісти
Опять пустые https://citaty.info/topic/razgovory разговоры ,
С концами не свести концы...
Нас учат честной https://citaty.info/topic/zhizn жизни воры
И - благородству - подлецы. (с)
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14.04.2021 14:08 Відповісти
Харьковчане кстати могли бы еще раз спеть свою знаменитую песенку.Что-то я сомневаюсь,что Куйло двинуло б на Харьков если б пол-города например сегодня-завтра спело "Путин Куйло!"
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14.04.2021 14:08 Відповісти
Харьков первый куда они двинут.
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14.04.2021 14:38 Відповісти
Де наш лідер, котрий поведе націю?
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14.04.2021 14:08 Відповісти
до корупційного бєспрєделу
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14.04.2021 14:12 Відповісти
Лучше в Виталя городом занялся и службами, а не крышеванием строительного бизнеса
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14.04.2021 14:10 Відповісти
"золотое слово" кличка. )
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14.04.2021 14:14 Відповісти
Да вы первые "свалите из этой страны" вместе с этой властью.

"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 3130
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14.04.2021 14:14 Відповісти
Все правильно сказав Віталій Кличко. Може зельпухи дослухаються..
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14.04.2021 14:23 Відповісти
Какое нах единство,если половина рады считает что в Украине гражданская война? Нет единства ни в Раде,ни в народе.
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14.04.2021 14:23 Відповісти
І добровольців та активістів по тюрмах розпихали.
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14.04.2021 14:33 Відповісти
скоро из Германии будет призывать...)
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14.04.2021 14:35 Відповісти
В завтрашний день могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать. /Кличко/
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14.04.2021 14:37 Відповісти
Наступного разу виступати буде шмендєль-пєньдєль.Сміху буде!
А потім цих збльовків закопають ті котрих вони згуртують.
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14.04.2021 14:40 Відповісти
а где наш поБедоносец? Почему вместо него такие заявления делает мэр Киева? Кстати правидьное заявление
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14.04.2021 14:45 Відповісти
толку от таких заявлений - обычный треп ниочем, дрыстанул патриотично и все
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14.04.2021 16:55 Відповісти
вже мера Києва навіть дістали. Правильно. Запетльовані не знають, що брехати.
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14.04.2021 14:47 Відповісти
Какая дасада, что зибелятам не удалось продвинуть в мэры Киева эту, с зонтиком!
Вот она бы вас удавлитварила бы!
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14.04.2021 14:54 Відповісти
Виталя, ты хоть в Киеве порядок наведи, а то тебя скоро самого вынесут из КМДА, локдаун не вечный!
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14.04.2021 15:07 Відповісти
Вірні слова від Кличко.
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14.04.2021 15:26 Відповісти
Дятел, Покажи людям бомбоубежища которые ты построил и организуй тероборону!
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14.04.2021 16:17 Відповісти
А відколи це блазні стали владою?
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14.04.2021 16:20 Відповісти
"В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов"
Виталий время сделаем уже давно прошло, тер. обороной нужно было заниматься все эти семь лет, ну или хотя бы пару последних. Бесперебойную работу систем жизнеобеспечения он обеспечит... ты что построишь резервные линии водопровода или резервные кабельные линии протянешь попутно строя ТП и РП? Что ты несешь? Ты хоть знаешь что это такое и сколько это стоит? Незнаю как в там у тебя, а у нас не переоборудован в бомбоубежище и не приведен в порядок ни однин подвал. Тер обороны нет вообще, ну разве что на бумаге. Поэтому и обучения никто не проводил, в случае чего, что делать и куда бежать никто не знает. Вот ты вылез Виталька, так просто мощно дрыстанул патриотично, и на этом все, вот такое впечатление создается.
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14.04.2021 16:52 Відповісти
Коли партія ЄС ставить за мету знищення Росії, партія СН ставить за мету знищення партії ЄС
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14.04.2021 19:40 Відповісти
Рейтинг Кличко в Киеве просто "зашкаливает" . Редкий .......
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14.04.2021 21:50 Відповісти
 
 