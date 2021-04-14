Завантаженість COVID-ліжок у медустановах Києва перевищує 70%. Зростає кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, - Кличко
На сьогодні заповненість COVID-ліжок у комунальних медичних установах Києва становить майже 71%. Упродовж минулої доби було госпіталізовано 225 киян з діагнозом COVID-19.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив сьогодні в ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами градоначальника, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 311 хворих - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 536 людей.
"Не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ - 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 71 відсоток", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. За словами мера, у стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше.
Як повідомлялося, строгий карантин у Києві продовжено до 30 квітня.
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