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У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу

У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу

У разі нового вторгнення Росії в Україну збройні сили РФ зазнають серйозних втрат, а західні країни, ймовірно, запровадять додаткові санкції проти неї.

Таку думку в інтерв'ю "ГОРДОН" висловив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ.

"Захід, імовірно, відреагує додатковими санкціями, оскільки це буде розглядатися як серйозне порушення домовленостей, узгоджених у Мінську шість і сім років тому", - сказав Вершбоу.

Також читайте: Донбас може бути повернутий під контроль України за адміністрації Байдена, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Він передбачає, що в разі розвитку такого сценарію з боку США була б "дуже сильна реакція".

"Неможливо зрозуміти, що у [президента РФ Володимира] Путіна в голові, але очевидно одне: він хоче домінувати над Україною. Він ніколи не змириться з тим, що Україна коли-небудь може стати повністю незалежною країною. Він хоче повернутися до часів розділеної Європи та сфер впливу, у яких Росія може диктувати умови майбутнього України, чи то її політична організація, чи міжнародні відносини... Якби він дійсно вирішив, що ще одне військове вторгнення було б найкращим способом для досягнення цієї мети, я думаю, що з боку Сполучених Штатів пішла б дуже сильна реакція, не у військовій галузі безпосередньо, але США, імовірно, одразу б відправили додаткову військову допомогу в Україну", – сказав Вершбоу.

Дипломат вважає, що США в цьому випадку наполягатимуть "на набагато жорсткіших санкціях" проти Росії, наприклад, на повному закритті проєкту "Північний потік-2".

"Водночас використовуючи фінансові санкції, щоб фактично позбавити росіян можливості нормальної взаємодії з міжнародною фінансовою системою. Наприклад, [США можуть] цілеспрямовано обрати великі державні банки, такі як "Внешэкономбанк", Російський фонд прямих інвестицій, і, можливо, навіть розглянути крайні заходи, такі як від'єднання Росії від платіжних систем SWIFT. Тож США, імовірно, здійснять безліч кроків, і це завдасть значної шкоди російській економіці. Ось чому я думаю, що, врешті-решт, Росія зупиниться за кілька кроків від прямого вторгнення, що, звичайно, не полегшить життя України, але ці дії будуть менш однозначними, ніж пряме вторгнення", – сказав Вершбоу.

Також читайте: Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Система SWIFT дає можливість банкам і компаніям обмінюватися фінансовими повідомленнями по всьому світу. Для розрахунків усередині Росії існують інші способи роботи, проте міжнародні трансакції без SWIFT неможливі. У березні 2021 року спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація у світовій політиці "зобов'язує Росію брати до уваги всі можливі загрози з боку Заходу", тому російська влада не відкидає варіанта від'єднання Росії від SWIFT.

Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) санкції (12097) США (23375) Північний потік (2473) SWIFT (159) Вершбоу Александер (54)


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Топ коментарі
+57
В случае вторжения РФ в Украину со стороны США последует очень сильная реакция, вплоть до отключения России от SWIFT, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5784
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14.04.2021 14:27 Відповісти
+53
я вважав потужною реакцією оголошення над Україною "закритого неба"
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14.04.2021 14:22 Відповісти
+52
Ну если "вплоть до отключения SWIFT" это очень сильная реакция, то даже говорить не о чем...
Трусы несчастные.
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14.04.2021 14:22 Відповісти
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Все в стиле "может быть, вероятно" и так далее. И все это от бывшего посла. А вот официальные лица не куют и не мелют, только фразы о всесторонней поддержке.
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14.04.2021 18:58 Відповісти
А я думал будут бамбить
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14.04.2021 19:14 Відповісти
Ого сколько тут кацапья )))
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14.04.2021 19:31 Відповісти
Навалом мордовского отребья
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14.04.2021 19:34 Відповісти
Ніхєра собі,а може ж без цього обійдетесь,і так сім років вже з ****** воюєте бідолаги...А Бубочка вже вас розмістив по всім загрозливим напрямках,зразу в окопах,дєрьмаки готові виграти тендер на заливку площадки під ракети,макарич з вами і на третю свтову згоден
.Приїзжайте до нас,не бійтесь,ЗСУ вас захистить.
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14.04.2021 19:34 Відповісти
а что мешает щас дать Украине ощутимую военную помощь, до вторжения?
возможно ето охладит *****
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14.04.2021 19:36 Відповісти
и все сразу побежали поливать говном США и паковать вализы в польшу, а всего-то в интервью "ГОНРДОНУ" высказал своё МНЕНИЕ и не кто-нибуть, а БЫВШИЙ посол США на рф. А воплей вроде это вышел и сказал сам Байден сегодня утром!
Не бойтесь ссыкуны, у США будет ответ и этот ответ достойный ибо здесь речь идет уже не о просто Украине, а и о имидже США как сверхдержавы, которую просто возьмут и нагнут, при таком раскладе США покажет свою слабость и шестерки перебегут под крыло крыши "посильнее" (как им кажется).
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14.04.2021 19:40 Відповісти
Байден уже среагировал . Пригласил путина поговорить в нейтральной стране . О чем с ним можно говорить ?
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14.04.2021 20:40 Відповісти
о том, о чем в СМИ не почитаешь)) явно же не о свифте
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14.04.2021 22:18 Відповісти
это я молчу о том, что в томже интервью онг оворил и о том, что США может рассмотреть размещение своих войск в Украине, но этого почему-то нет на цензоре.
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14.04.2021 22:17 Відповісти
Успокоил. Ваша сильная эрекция должна пугать хла до наступления
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14.04.2021 19:54 Відповісти
Від СВІФТ відключать? Це серйозна фігня. А глибока стурбованість буде?
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14.04.2021 20:11 Відповісти
А если официально это будут "повстанцы" из ДНРа ? росия уже давно вторгнулась в Украину . Быстрее надо реагировать .
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14.04.2021 20:26 Відповісти
Йшли би по протореному Рейганом шляху і не "мудрували"!
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14.04.2021 21:08 Відповісти
По моей информации Байден сказал такое Путину,. что меры со СВИФОТ-ом,как-бы уже ненужны... Из стенограммы исходит что Байден пожаловался о том что постоянно его провоцируют. То СНН с вопросом о том убийца-ли Путин. То сам Путин принуждает конвертировать готовые к продаже айленды во столько-же ракетных крейсеров...Два уже по пути. Скоро будут.Конечно на первых порах украинцы будут только называть координаты, если что.А потом... ситуация подскажет. Понятно и то почему названы даты возможной встрече двух руководителей так поздно ( не до плановой даты акции армии РФ в Украине. А после.Видимо потому что столько народу держать в поле без дела...нецелесообразно и опасно для самого Путина). Если для кого-то подписанное раннее соглашение о уничтожении ядерного арсенала Украины не стоят испорченной бумаги. То для кураторов непосредственного технического обеспечения договоренностей имеют и обратный ход. Т.е. обеспечение целостности территорий.. Спросите Обаму.
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14.04.2021 21:49 Відповісти
ясно..расходимсч нас *******..слив..
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14.04.2021 22:05 Відповісти
"санкции"!!? это прямой призыв паРашке к нападению! типа можете захватывать Украину, самая "страшная кара" - отключением от одной из платежных систем! ПИСЕЦ!
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14.04.2021 22:10 Відповісти
Много натрындел ,но ключевое слово - вероятно ( С ).
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14.04.2021 22:40 Відповісти
Это какой-то анегдот
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14.04.2021 23:19 Відповісти
Дел ноль, одни слова. Трамп и то больше сделал.
СП2 начали строить через 5 дней после инаугурации Байдена. Санкций никаких.
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14.04.2021 23:31 Відповісти
Еще более глубокая обеспокоеность и санкции против бабы Мани, что пирожками торгует на углу Елоховской? НАТО и запад уже давно сами превратились в клоунов по пуще нашего криворожского
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15.04.2021 00:51 Відповісти
Не только отключения России от SWIFT...а и полное эмбарго на российскую нефть, запрет на по купки!
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15.04.2021 01:57 Відповісти
полное эмбарго на российскую нефть



То же что со СВИФТ. США могут сами не покупать. Но у США нет столько влияния чтоб это запретить всему остальному миру. Например Германия или Китай, их просто пошлют.
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16.04.2021 04:24 Відповісти
Где то я уже слышал в 2014
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15.04.2021 02:20 Відповісти
Відключення від swift це була потрібна реакція на вчора, а зараз потрібен арешт всіх коштів в офшорах які належать російському терористичному режиму, та депортація з США та Європи нащадків та родин російських терористів при владі - до початку перетинання російськими військами Українських кордонів.
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15.04.2021 08:21 Відповісти
"Війна ведеться до перемоги й крапка.." - Карл фон Клаузевиц
....Можливість перемоги тільки в атаці! "....Чингисхан

......й перемогу приносять солдати.офіцери,генерали,зброя й воля головнокомандуючого...а поразку приносять дебільні політики..
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15.04.2021 10:24 Відповісти
Історія повторюється, але результат і від нас залежить!!!
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15.04.2021 10:48 Відповісти
Х**ло вже геть оскаженіло? У Росії помітили колону БТР зі "смугами вторгнення" на шляху до залізничної станції (відео)
https://patrioty.org.ua/politic/khlo-vzhe-het-oskazhenilo-u-rosii-pomityly-kolonu-btr-zi-smuhamy-vtorhnennia-na-shliakhu-do-zaliznychnoi-stantsii-video-372176.html
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15.04.2021 10:51 Відповісти
У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 2158
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15.04.2021 10:55 Відповісти
Вплоть до отключения.Биткоины опять подорожают.
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15.04.2021 12:56 Відповісти
в случае не в случае.. Вимикайте нахрін той СВІФТ, бо поки ви начучмаритесь кацапські орки нам півкраїни рознесуть !!
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15.04.2021 13:25 Відповісти
Оце вона і є та "потужна реакція" ??? Ню-ню...
https://censor.net/ru/news/3259795/*********************************************************************************************************://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
48767https://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************#comments
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15.04.2021 13:27 Відповісти
Что самое интересное, СВИФТ США в одиночку отключить не смогут Её центр управления вообще находится в Бельгии. Как минимум им надо договариваться с мировым сообществом (можно бы было через СБ ООН - но РФ наложит на это вето). Если с Ираном или КНДР у этого сообщества не было такого уж глобального товарооборота, то с РФ у него товарооборот за 700 млрд долларов. То есть там будут страны какие СИЛЬНО не захотят отключать себе возможность расчётов за товары, и будут сопротивляться США как по вопросу СП2. (а данный случай показывает что США особо ничего не могут сделать даже одной Германии, не говоря о пол сотни стран).

Но даже если как то и отключат, собственный аналог СВИФТ есть и у РФ, и у ЕС, и у Китая. А 700 млрд $ - очень серьёзный довод к ним подключиться (что США категорически не допустимо, так как передаст долю их контроля над мировой экономикой - их конкурентам и противникам).
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16.04.2021 04:14 Відповісти
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