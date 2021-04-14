У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу

У разі нового вторгнення Росії в Україну збройні сили РФ зазнають серйозних втрат, а західні країни, ймовірно, запровадять додаткові санкції проти неї.

Таку думку в інтерв'ю "ГОРДОН" висловив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ.

"Захід, імовірно, відреагує додатковими санкціями, оскільки це буде розглядатися як серйозне порушення домовленостей, узгоджених у Мінську шість і сім років тому", - сказав Вершбоу.

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Він передбачає, що в разі розвитку такого сценарію з боку США була б "дуже сильна реакція".

"Неможливо зрозуміти, що у [президента РФ Володимира] Путіна в голові, але очевидно одне: він хоче домінувати над Україною. Він ніколи не змириться з тим, що Україна коли-небудь може стати повністю незалежною країною. Він хоче повернутися до часів розділеної Європи та сфер впливу, у яких Росія може диктувати умови майбутнього України, чи то її політична організація, чи міжнародні відносини... Якби він дійсно вирішив, що ще одне військове вторгнення було б найкращим способом для досягнення цієї мети, я думаю, що з боку Сполучених Штатів пішла б дуже сильна реакція, не у військовій галузі безпосередньо, але США, імовірно, одразу б відправили додаткову військову допомогу в Україну", – сказав Вершбоу.



Дипломат вважає, що США в цьому випадку наполягатимуть "на набагато жорсткіших санкціях" проти Росії, наприклад, на повному закритті проєкту "Північний потік-2".



"Водночас використовуючи фінансові санкції, щоб фактично позбавити росіян можливості нормальної взаємодії з міжнародною фінансовою системою. Наприклад, [США можуть] цілеспрямовано обрати великі державні банки, такі як "Внешэкономбанк", Російський фонд прямих інвестицій, і, можливо, навіть розглянути крайні заходи, такі як від'єднання Росії від платіжних систем SWIFT. Тож США, імовірно, здійснять безліч кроків, і це завдасть значної шкоди російській економіці. Ось чому я думаю, що, врешті-решт, Росія зупиниться за кілька кроків від прямого вторгнення, що, звичайно, не полегшить життя України, але ці дії будуть менш однозначними, ніж пряме вторгнення", – сказав Вершбоу.

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Система SWIFT дає можливість банкам і компаніям обмінюватися фінансовими повідомленнями по всьому світу. Для розрахунків усередині Росії існують інші способи роботи, проте міжнародні трансакції без SWIFT неможливі. У березні 2021 року спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація у світовій політиці "зобов'язує Росію брати до уваги всі можливі загрози з боку Заходу", тому російська влада не відкидає варіанта від'єднання Росії від SWIFT.