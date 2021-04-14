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ВАКС заарештував майно брата глави ОАСК Вовка Зонтова, підозрюваного в отриманні $100 тис. хабаря

ВАКС заарештував майно брата глави ОАСК Вовка Зонтова, підозрюваного в отриманні $100 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд заарештував нерухомість і автомобіль заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки, брата глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова, підозрюваного в отриманні хабаря в 100 тисяч доларів для суддів ОАСК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на рішення суду від 12 квітня поточного року.

За клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро ВАКС наклав арешт на автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, дві квартири, групу приміщень та нежитлові приміщення на Печерську.

Зазначається, що підозрюваний Зонтов може оскаржити це рішення в апеляційній палаті ВАКС.

Також наголошується, що в рішенні суду не вказують прізвище підозрюваного, однак, згідно з реєстром речових прав, це майно належить саме Зонтову.

Також читайте: Минуло 5 днів після затримання на хабарі Зонтова, але чомусь ми не чуємо нічого від керівництва країни з цього приводу. Де санкції щодо Вовка? - Бутусов

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Відповідно до тексту законопроекту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

Автор: 

арешт (2537) хабар (4732) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1977) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)


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3 куртки, 3 портсигара, 3 магнитофона, 3 ляма долларов, всего по 3... Это даже уже не удивляет. Кстати не забудьте всё конфисковать в госбюджет, а не обратно отдать, когда все забудут. Настораживает другое, что делал этот фрукт в разведке во время войны? Пристроили по знакомству на непыльное и денежное местечко?
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14.04.2021 14:34 Відповісти
Настораживает другое, что делал этот адвокат в разведке во время войны? Какие адвокатские услуги украинским разведчикам оказывал? Или это было прикрытие?
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14.04.2021 14:54 Відповісти
Якби вилучені кошти використали і побудували ну скажімо реабілітаційний центр людей хворих на рак, це би був вчинок,який би оцінили,а так розкрадуть як і завжди.
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14.04.2021 15:43 Відповісти
А в СВР есть служба внутренней безопасности ? Был Семочко , никто ни ухом , ни рылом не знал о "русском мире" главного разведчика Украины. Теперь зам ... Ни до .уя ли проколов , чтобы эту службу вообще разогнать к чертям собачим ? Какое-то преступное сборище дармоедов .
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14.04.2021 18:18 Відповісти
 
 