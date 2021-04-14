ВАКС заарештував майно брата глави ОАСК Вовка Зонтова, підозрюваного в отриманні $100 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд заарештував нерухомість і автомобіль заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки, брата глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова, підозрюваного в отриманні хабаря в 100 тисяч доларів для суддів ОАСК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на рішення суду від 12 квітня поточного року.

За клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро ВАКС наклав арешт на автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, дві квартири, групу приміщень та нежитлові приміщення на Печерську.

Зазначається, що підозрюваний Зонтов може оскаржити це рішення в апеляційній палаті ВАКС.

Також наголошується, що в рішенні суду не вказують прізвище підозрюваного, однак, згідно з реєстром речових прав, це майно належить саме Зонтову.

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Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Відповідно до тексту законопроекту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.