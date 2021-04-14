Науседа про нарощування військ РФ поблизу України: Литва шукає способи, щоб допомогти й гарантувати безпеку в регіоні
Литва шукає способи, як допомогти Україні й гарантувати безпеку в регіоні на тлі ескалації напруженості на українських кордонах з боку РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
"Поточна ситуація на східному кордоні України викликає велике занепокоєння. Литва підтримує сильний сигнал генсека НАТО і президента США на адресу Росії - негайна деескалація ситуації є обов'язковою. Литва шукає заходи, щоб допомогти Україні й гарантувати безпеку в регіоні", - написав Науседа у Twitter у середу.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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И на разворот.
Ее автор - Тимофей Сергейцев, советник первого заместителя главы администрации российского президента Сергея Кириенко, член Зиновьевский клуба, методолог. Они, кстати, с Кириенко оба методологи, то есть последователи П. Щедровицкого, которые применяют открытые в последнее методы управления коллективным сознанием в политтехнологических целях.
На эту статью уже многие отозвались в украинском публичном пространстве, и это не удивительно. Она является свежей кристаллизацией современного российского нарратива об "Украинских фашистах", но при этом содержит достаточно много людоедской конкретики, включая тезисы о "нацистской вине украинского народа" и т.п.
В Украине, согласно предложениям Сергейцева, Россия планирует единолично установить "исправительные оккупационный режим", который "не должен как либо заискивать перед населением", а вместо этого будет осуществлять "Денацификацию в рамках собственной военной юрисдикции (военного трибунала)", для эффективного функционирования которого необходимо "Приостановить дейстиве моратория на смертную казнь".
Само собой разумеется, что при этом государственность и любая политическая субъектность Украины должна быть уничтожена. В лучшем случае, нам позволят "конфедерацию регионов", от которой будут отделены восточные и западные части страны.
Есть в рассуждениях путинского "имперца" интересные тезисы и о других странах. Относительно объединенной Германии он с удовлетворением отмечает различия между восточными и западными немцами, которые сохранились до наших дней, и является ничем иным, как следствием более "сурового наказания", которое применила советская оккупационная администрация на подконтрольной территории. Восстание против коммунистической диктатуры в Венгрии 1956 и в Чехословакии в 1968 году рассматриваются "фашистские мятежи". А роль Польши во Второй мировой войне "условно" толкуется как роль союзника Германии, поскольку Польша "планировала участвовать в кампании против СССР". То есть не мы одни - "фашисты".
Словом, этот текст по уровню цинизма и неприкрытой агрессии вызывает четкие аналогии с писаниями Гитлера Геббельса и нарративом "Радио тысячи холмов" в Уганде. Хотя аналогия с советской пропагандой, с которой заимствованы основные концепты, есть, честно говоря, еще более жуткой.
Конечно, до российского бреда об "украинском фашизме" и к угрозам "всех истребить" уже можно было бы и привыкнуть. Базовые концепты антиукраинской пропаганды были заложены еще в книгах Дмитрия Владимировича Табачника в 2008 году, а с 2014 года в адрес украинцев уже было сказано все, что только может представить "горячечное воображением" и нестирмна злоба Жириновского, Киселева (Дмитрия), Соловьева и Захаровой.
Но это пропагандистское произведение заслуживает особого внимания. Во-первых, оно опубликовано на государственном ресурсе. Во-вторых, автор - причастен к формированию реальной российской политики и идеологии. В-третьих, его маниакальные тезисы никто в России не опроверг.
Поэтому опус Сергейцева надо воспринимать серьезно. По крайней мере, как симптом глубокой и неизлечимой патологии российской коллективного сознания, с которой нам придется иметь дело на протяжении жизни, возможно, нескольких поколений.
Кстати, во многих форматах и в разных аудиториях россияне сейчас очень предметно обсуждают возможность войны с Украиной. Никакого морального дискомфорта такая перспектива у них не вызывает, единственный вопрос - это как избежать собственных военных потерь и затем защититься от возможных западных санкций. Вывод пока один: "надо ударить посильней".
Поэтому практический вывод из этой истории для Украины очень прост. Мы должны сделать все возможное, чтобы вероятные потери агрессора и международные последствия его действий были как можно серьезнее, потому что это единственное, что может сдержать «дядю Вову» от того, чтобы "отдать приказ" (загугли, кто не видел этой милой детской российской песенки) .
Но не менее важны, условно говоря, идеологические выводы, которые мы должны сделать из всей этой истории. То есть те выводы, которые лягут в картину нашего миропонимания, понимание собственной идентичности и сущности российского империализма. Мы пройтись по тексту г Сергейцева с красным карандашом, выделить ключевые моменты и донести понимание угрозы, нависшей над украинским народом, к каждому чиновнику, депутату, курсантуа военного училища, студенту факультета журналистики. И самое главное, надо называть вещи своими именами.
На территории соседнего государства сформировался особенно опасый политический режим, который несет угрозу миру, свободе и независимости соседних народов. Украинский народ является первой жертвой его нападения, но может оказаться далеко не последним в этом ряду.
Еще в 2014 году я написал статью, в которой обозначил несколько важнейших черт путинской России, которые позволяют проводить прямые аналогии с гитлеровской Германией. Среди них выразительные:
- реваншизм, болезненное переживание геополитического поражения (в холодной войне)
- имперская идея (восстановление СССР, зона «особых интересов» в СНГ);
- тезис о "разделенном народе" ( "русский мир", "украинцев не существует", "белорусов тоже")
- милитаризм и патриотическая истерия (культ "9 Мая", "деды воевал", "можем повторить")
- представление о тайные заговоры врагов, "мировую закулису" и вера в "особую миссию России";
- определение отдельных народов и групп как "вражеских" и "вредных" (чеченцы, грузины, украинцы, "англо-саксы", гомосексуалисты)
- всевластие спецслужб и силовых структур;
- информационная монополия;
- агрессивная идеологическая обработка молодого поколения, ура-патриотическая тональность медиа;
- культ вождя;
- отсутствие политической конкуренции, единственная правящая партия;
- территориальные претензии к соседям.
Такая конструкция государства и такая форма коллективной идентичности не может обойтись без внутренних репрессий и внешней агрессии. Но конец путинского режима, как подсказывает аналогия с Третьим Рейхом, понятный и предсказуемый.
А господину Сергейцеву можно посоветовать уже искать возможности для изготовления поддельных документов и нелегальной эмиграции куда-то в Латинскую Америку. Он, как большой специалист по "нацизму", наверняка знает, что ждет идеологов и подстрекателей военных преступлений."