Приблизно 40 українських жінок і дітей утримують у сирійських таборах, - Human Rights Watch

На північному сході Сирії незаконно утримують приблизно 40 українських жінок і дітей у таборах в нелюдських умовах, що принижують гідність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Human Rights Watch.

Більшість з утримуваних - діти, декому лише два роки.

У листі від 25 березня 2021 року Human Rights Watch закликали міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вжити негайних заходів для надання допомоги та репатріації українських жінок і дітей. Організація також направила лист президенту України Володимиру Зеленському з тим же проханням.

"Українські жінки і діти утримуються в жахливих умовах, тоді як їхній уряд вважає за краще дивитися в інший бік", - сказала Юлія Горбунова, старша наукова співробітниця Human Rights Watch з питань Україні.

"Уряд України має виконати неодноразові заклики регіональної влади до країн повернути додому своїх громадян, віддаючи пріоритет найбільш вразливим", - додала вона.

Зазначається, що ніхто з утримуваних українців не був у суді, не перебував під слідством і не був засуджений за будь-який злочин.

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