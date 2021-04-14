Приблизно 40 українських жінок і дітей утримують у сирійських таборах, - Human Rights Watch
На північному сході Сирії незаконно утримують приблизно 40 українських жінок і дітей у таборах в нелюдських умовах, що принижують гідність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Human Rights Watch.
Більшість з утримуваних - діти, декому лише два роки.
У листі від 25 березня 2021 року Human Rights Watch закликали міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вжити негайних заходів для надання допомоги та репатріації українських жінок і дітей. Організація також направила лист президенту України Володимиру Зеленському з тим же проханням.
"Українські жінки і діти утримуються в жахливих умовах, тоді як їхній уряд вважає за краще дивитися в інший бік", - сказала Юлія Горбунова, старша наукова співробітниця Human Rights Watch з питань Україні.
"Уряд України має виконати неодноразові заклики регіональної влади до країн повернути додому своїх громадян, віддаючи пріоритет найбільш вразливим", - додала вона.
Зазначається, що ніхто з утримуваних українців не був у суді, не перебував під слідством і не був засуджений за будь-який злочин.
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Ето собственно и есть главная причина, почему у нас тут всратый Пакистан.
Співчуття немає. Вони самі забажали проміняти європейську цивілізацію на середньовіччя муслімів.