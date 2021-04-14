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Приблизно 40 українських жінок і дітей утримують у сирійських таборах, - Human Rights Watch

Приблизно 40 українських жінок і дітей утримують у сирійських таборах, - Human Rights Watch

На північному сході Сирії незаконно утримують приблизно 40 українських жінок і дітей у таборах в нелюдських умовах, що принижують гідність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Human Rights Watch.

Більшість з утримуваних - діти, декому лише два роки.

У листі від 25 березня 2021 року Human Rights Watch закликали міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вжити негайних заходів для надання допомоги та репатріації українських жінок і дітей. Організація також направила лист президенту України Володимиру Зеленському з тим же проханням.

"Українські жінки і діти утримуються в жахливих умовах, тоді як їхній уряд вважає за краще дивитися в інший бік", - сказала Юлія Горбунова, старша наукова співробітниця Human Rights Watch з питань Україні.

"Уряд України має виконати неодноразові заклики регіональної влади до країн повернути додому своїх громадян, віддаючи пріоритет найбільш вразливим", - додала вона.

Зазначається, що ніхто з утримуваних українців не був у суді, не перебував під слідством і не був засуджений за будь-який злочин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС

Автор: 

Human Rights Watch (41) Сирія (1869) українці (2547)


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Топ коментарі
+16
А что мешало этим шлюхам жить и рожать детей в Украине?! Захотели черномордого муженька и черномазых деток? Ну так пускай сами расхлебывают свои залеты. Почему Украина должна тратить ресурсы на сирийских личинок и дешевых шлюх!
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14.04.2021 15:08 Відповісти
+9
Они как бы сделали свой выбор. Аллах поможет. Или не поможет.
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14.04.2021 15:29 Відповісти
+8
Жорстко,але справедливо.
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14.04.2021 15:13 Відповісти
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крымские татарки?
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14.04.2021 15:00 Відповісти
А як вони там опинились?
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14.04.2021 15:06 Відповісти
А что мешало этим шлюхам жить и рожать детей в Украине?! Захотели черномордого муженька и черномазых деток? Ну так пускай сами расхлебывают свои залеты. Почему Украина должна тратить ресурсы на сирийских личинок и дешевых шлюх!
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14.04.2021 15:08 Відповісти
Жорстко,але справедливо.
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14.04.2021 15:13 Відповісти
ну вот если у вас, например, папа был алкаш - то небухающий чючьмєк вам покажется идеальным вариантом
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14.04.2021 15:17 Відповісти
а что мало не бухающих мужиков, тут дефицит женщин адекватных - вот это проблема
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14.04.2021 16:44 Відповісти
Адекватных женщин в нашем обществе действительно мало, как впрочем и адекватных мужчин.
Ето собственно и есть главная причина, почему у нас тут всратый Пакистан.
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14.04.2021 17:14 Відповісти
Это их право и их дело. Но правительство должно что то делать, тем более что они там с детьми. Не стоит уподобляться лаптеногим.
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15.04.2021 05:15 Відповісти
Эти дети - граждане другой страны. Почему нас они должны интересовать? И у этих шмар по-любасу есть еще одно гражданство. Так пускай новая родина их и защищает
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15.04.2021 11:15 Відповісти
Они как бы сделали свой выбор. Аллах поможет. Или не поможет.
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14.04.2021 15:29 Відповісти
За що боролися, на те й напоролися...
Співчуття немає. Вони самі забажали проміняти європейську цивілізацію на середньовіччя муслімів.
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14.04.2021 16:04 Відповісти
Насмотрелись дуры сериалов про Роксолану ...
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14.04.2021 17:24 Відповісти
Эти женщины уже не украинки. Они приняли сирийское гражданство и нарожали детей-сирийцев от сирийских мужей. Пусть в Сирии и остаются. Там их новая Родина.
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14.04.2021 18:49 Відповісти
К тому же эти женщины, при замужестве с мусульманами обязаны были принять ислам. Какие они украинки?
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14.04.2021 18:51 Відповісти
Вони вже не українки
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14.04.2021 19:06 Відповісти
 
 