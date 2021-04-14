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Новини Окуповані території
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Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан

Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан

Росія перекинула додатково до окупованого Криму 15-25 тисяч своїх військових.

Про це представниця місії США в ОБСЄ Кортні Австріан повідомила на спеціальному спільному засіданні Форуму зі співробітництва в галузі безпеки і Постійної ради у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У своєму виступі представниця США зазначила, що згідно з інформацією, отриманою з доступних джерел, "зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року".

"Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців до Криму або ближче до кордонів України. До цієї кількості входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО. Ці сили додають до вже значно збільшених бойових можливостей Росії в Криму. У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуто сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі та крилаті ракети берегової оборони", - повідомила вона.

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За інформацією Австріан, уздовж міжнародно визнаного кордону з Україною з 2015 року "Росія значно збільшила чисельність своїх військ, розмістивши десятки тисяч військовослужбовців, повторно активувавши підрозділи, оновивши бази і розмістивши більш потужну наземну, повітряну і протиповітряну оборону".

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17816) Крим (14189) ОБСЄ (3510) росія (66021)


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Топ коментарі
+4
И куда эти переброшенные-недоношенные дойдут? 10, 20, 50 тысяч, куда они дойдут? Ладно, тысяч триста-пятьсот, но не эти слезы... Разве что в качестве удобрения...
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14.04.2021 15:24 Відповісти
+4
Та они больные совсем...
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14.04.2021 15:29 Відповісти
+4
Видос конечно интересный, жаль у собравшихся там висломордых "долбанутелей" нельзя спросить - они сами побегут в атаку или пошлют то мясо что путлер к границам нагнал??? И какое количество "груза 200" они готовы получать каждый день с Украины? Интересно пригласить бы в ту студию матерей, жен, детей тех вояк которых они собираются бросить в пекло что бы "долбануть" по Украине, и пусть им скажут скольким количеством солдат они готовы пожертвовать что бы слепить свою дерьмовую империю.
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14.04.2021 15:34 Відповісти
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Вчера Шойгу болтал аж о двух армиях переброшенных и 3-х подразделениях ВДВ. Сегодня всё несколько скромнее выглядит.
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14.04.2021 15:00 Відповісти
https://youtu.be/PzDxesbseG8 Нет никаких шансов не быть агрессором! Нужно первыми нанести удар по Украине! Видео
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14.04.2021 15:11 Відповісти
Та они больные совсем...
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14.04.2021 15:29 Відповісти
Видос конечно интересный, жаль у собравшихся там висломордых "долбанутелей" нельзя спросить - они сами побегут в атаку или пошлют то мясо что путлер к границам нагнал??? И какое количество "груза 200" они готовы получать каждый день с Украины? Интересно пригласить бы в ту студию матерей, жен, детей тех вояк которых они собираются бросить в пекло что бы "долбануть" по Украине, и пусть им скажут скольким количеством солдат они готовы пожертвовать что бы слепить свою дерьмовую империю.
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14.04.2021 15:34 Відповісти
те кто в студии традиционно считают себя бессмертными...
и исчо -
пуйло им обисчал- рай
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14.04.2021 18:23 Відповісти
Вот зачем их столько туда нагнали? Если заруба начнется, их хваленная армия обосрется после первой тысячи трупов, а подмыться то воды в Крыму нет
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14.04.2021 15:16 Відповісти
Народ, сейчас самое время напомнить Банковой, что время заглядывать прошло, если не могут организовать оборону всего государства - идите танцуйте в Квартал
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14.04.2021 15:19 Відповісти
Не с квартала все началось, если ты не помнишь. Сейчас хорошо на квартал стрелки переводить, когда Крым подарили. Этого почему-то никто не вспоминает, виноват квартал. С дивана слез бы "эксперт". Пойди напомни если такой гейрой. Или слабО? Только с дивана можно кукарекать?
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14.04.2021 15:27 Відповісти
Действительно, когда Крым "дарили", квартал в Горловке моторыле концерты давал
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14.04.2021 15:33 Відповісти
Там только свои были, впопучленцы. А шо? Пруфов надоть? Воть -
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года. Фото сайта gorlovka.ua

Интересно, что этот ужин, да и сам концерт происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.

За три дня до выступления "Квартала" в городе произошел штурм городского управления внутренних дел, который возглавил как раз Игорь Безлер. С тех пор именно он стал предводителем "ополчения" в Горловке.
При этом еще раньше - 7 апреля - началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Поскольку к тому времени были уже захвачены областные администрации в Донецке и Луганске, отряды Гиркина и Моторолы вошли в Славянск и другие города.

В общем, будущий президент и его команда давали концерт в регионе, который стремительно уходил из-под власти Украины. Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утвердждению.

Впрочем, как таковой войны еще не было - шли мелкие стычки. А Донбасс был связан с остальной Украиной транспортным сообщением, работали банки, почта, не было административной границы.

Так, за два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА, но под контролем Украины еще были милиция и СБУ.

Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан - Цензор.НЕТ 868
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14.04.2021 17:39 Відповісти
Напомни мне, фразу которую на трибуне произнес первый министр обороны, назначенный Петей (гелетей) о параде в Крыму. Это всё, что нужно знать об адекватности как этих "министров" и тех кто их назначает.
Мне нужно проводить сборы резервистов, принимать закон о тер.обороне?
Нахер мне тогда с дивана вставать, если эти чмыри сдадут страну как Крым?
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14.04.2021 15:35 Відповісти
с такими мыслями тебе лучше сидеть ровно. на своем диване. за тобой придут.
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14.04.2021 18:16 Відповісти
Самая хорошая новость дня... В обезвоженный Крым ещё 25 тысяч жаждующих воды. Плюс техника. Вряд-ли тосол в радиаторы заливают. Быстрее вся вода закончится. И так уже горшки артезианской водой смывают. Это тоже самое если я бы Моршинской смывал. ***********!!!!!
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14.04.2021 15:39 Відповісти
Это не хрена не хорошая новость. Это угроза херсонской области и решение водоснабжения Крыма
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14.04.2021 15:54 Відповісти
********* современная ваина с дивана ведецца или дэбилами.
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14.04.2021 18:18 Відповісти
Уж больно им воды хочется. Надеюсь на этот раз не пропустят. Пусть если пойдут тонут с собственной крови. А виноват во всем будет пуйло.
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14.04.2021 15:21 Відповісти
И куда эти переброшенные-недоношенные дойдут? 10, 20, 50 тысяч, куда они дойдут? Ладно, тысяч триста-пятьсот, но не эти слезы... Разве что в качестве удобрения...
показати весь коментар
14.04.2021 15:24 Відповісти
Самая хорошая новость дня... В обезвоженный Крым ещё 25 тысяч жаждующих воды. Плюс техника. Вряд-ли тосол в радиаторы заливают. Быстрее вся вода закончится. И так уже горшки артезианской водой смывают. Это тоже самое если я бы Моршинской смывал. ***********!!!!!
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14.04.2021 15:41 Відповісти
Оказывается, если тут назвать русских мразями, тут же заблокируют. Выходит, мокшане могут рассуждать о том, как нас уничтожить. А мы не имеем права об этом говорить. Свои же предатели заблокируют. Не ожидал от цензора такого.
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14.04.2021 15:45 Відповісти
Часу обмаль, треба перекидати сили ближче до Криму. нацгвардію - придати ЗСУ, джавеліни - передати ЗСУ і провести тренування розрахунків.
Зеленський має волати на весь світ про кацапську навалу, благати США про введення контингенту, ППО та авіацію .....
Якщо він хоч на одну хвилину вважає себе президентом ...
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14.04.2021 15:52 Відповісти
А почему то, вместо зе, это сделал виталик. У зе все нормально, кругом тепло сухо и нет проблем. Когда чужая страна вот вот нападет, а глава страны молчит, это наталкивает на мысли, что предатели уже обовсем договорились.
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14.04.2021 15:56 Відповісти
Шмаркля видно с Путлером договорился, что он в первый же день наступления капитуляцию запросит.
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14.04.2021 16:05 Відповісти
В принципе, есть две хорошие новости из этого: новая почта опять будет работать в Крыму (и в мухосрансках тоже), и путин, наконец достроит ракетный крейсер Украина.
Или придётся нам выходить на улицу и требовать от власти готовиться к обороне по всей стране.
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14.04.2021 16:26 Відповісти
если пойдут то это будет такая мясорубка ... что бы потешить уязвленное самолюбие их недофюрера! ну солдаты. ладно, приказ команда - и погнали. а вот генералам российским как смотреть потом оставшимся живыми и родным погибшим не понятно за что? неужто у них там всем уже так пофигу, и своя жизнь тоже?
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14.04.2021 18:13 Відповісти
На равнине и Алешковских песках смерчами можно и армию сжечь.
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14.04.2021 18:21 Відповісти
 
 