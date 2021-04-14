Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан

Росія перекинула додатково до окупованого Криму 15-25 тисяч своїх військових.

Про це представниця місії США в ОБСЄ Кортні Австріан повідомила на спеціальному спільному засіданні Форуму зі співробітництва в галузі безпеки і Постійної ради у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У своєму виступі представниця США зазначила, що згідно з інформацією, отриманою з доступних джерел, "зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року".

"Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців до Криму або ближче до кордонів України. До цієї кількості входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО. Ці сили додають до вже значно збільшених бойових можливостей Росії в Криму. У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуто сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі та крилаті ракети берегової оборони", - повідомила вона.

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За інформацією Австріан, уздовж міжнародно визнаного кордону з Україною з 2015 року "Росія значно збільшила чисельність своїх військ, розмістивши десятки тисяч військовослужбовців, повторно активувавши підрозділи, оновивши бази і розмістивши більш потужну наземну, повітряну і протиповітряну оборону".

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.