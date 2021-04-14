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Новини Окуповані території
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Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО"

Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про

Секретар Радбезу РОФ Микола Патрушев провів у Севастополі нараду щодо забезпечення нацбезпеки в окупованому РФ Криму. Він заявив про нібито загрозу терактів через дії України, ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

За його словами, на території півострова "зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці, обумовлені можливим ускладненням міжнаціональної, міжконфесійної обстановки і ймовірністю здійснення терактів".

За словами Патрушева, небезпека обумовлена ​​"деструктивною діяльністю США, контрольованого ними блоку НАТО, низки держав Євросоюзу, України".

Патрушев зазначив, що кроки цих країн і об'єднань "спрямовані на дискредитацію внутрішньої і зовнішньої політики Росії, нанесення шкоди її авторитету і міжнародному іміджу, а також на поширення екстремістської і націоналістичної ідеології".

Також читайте: Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією

Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала український півострів.

Нагадаємо, раніше Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів.

Автор: 

Крим (14189) Патрушев Микола (65) росія (66021) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+52
Мішки з сахаром вже на поготові.
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14.04.2021 14:55 Відповісти
+36
Вже в підвалах багатоповерхівок.
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14.04.2021 14:58 Відповісти
+27
патрушев-такая же йбнутая мразь, как и пдрас путин.
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14.04.2021 14:59 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Мішки з сахаром вже на поготові.
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14.04.2021 14:55 Відповісти
Вже в підвалах багатоповерхівок.
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14.04.2021 14:58 Відповісти
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 4717
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14.04.2021 15:15 Відповісти
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 7908
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14.04.2021 15:19 Відповісти
да нет кацабы построили машину времени....
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14.04.2021 15:17 Відповісти
Можуть вночі підкласти у підвал. Кримчанам ночувати на вулиці краще. В наметах. Разом з документами і грошами. Але фсбшніки можуть і намет завалити та дринами забити. Це ж просто! Тому краще взагалі не спати. Вдень можна прикурнути трохи.
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14.04.2021 17:15 Відповісти
Колумбійське борошно і ерзянський цукор.
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14.04.2021 15:03 Відповісти
З візитівками Яроша
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 4140
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14.04.2021 15:12 Відповісти
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 4455
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14.04.2021 15:16 Відповісти
Які знайомі обличча! Отримуєм інструкції?
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14.04.2021 17:17 Відповісти
З Південно Східного улуса прибув холуй за ярликом до Великого Хана. До Хана не допустили, питання повирішував воєвода тємних справ Великого Хана. Тьху, бл...
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14.04.2021 17:42 Відповісти
Патрушев -там был сахар
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14.04.2021 15:19 Відповісти
А местный пипл в рф хавает похоже всё...
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14.04.2021 14:56 Відповісти
им г7лавное, чтоб было чем запить а водка есть всегда
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14.04.2021 15:14 Відповісти
а когда они начнутся,тов. Патрушев не уточнил ?
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14.04.2021 14:58 Відповісти
точно 7 років наші не *** не робили там і тут раптом почнуть...
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14.04.2021 14:58 Відповісти
А гумові капці української ДРГ забули?
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14.04.2021 15:00 Відповісти
та это не важно) росиянцы сами все сделают вместо нас и взорвут)
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14.04.2021 15:55 Відповісти
а чого не в Волгордонську? У Вас так непагано виходило...
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14.04.2021 14:58 Відповісти
Запугивает, скАтина.
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14.04.2021 14:58 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь - міжконфесійну і міжнаціональну обстановку в Криму зумовлюють США, ЄС, НАТО і Україна. Хочеться прицитува уньілую лошадь.
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14.04.2021 14:59 Відповісти
Цікаво, чого нічого подібного у Криму не відбувалося до2014 року?
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14.04.2021 15:05 Відповісти
КРИМ 2014 :

Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 3376
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14.04.2021 15:17 Відповісти
патрушев-такая же йбнутая мразь, как и пдрас путин.
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14.04.2021 14:59 Відповісти
гебня - вона і в Африці гебня
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14.04.2021 15:01 Відповісти
Сто відсотків хочуть зробити "рязанський сахар".
Чи повторити акцію застрашування місцевих як зробили в Керчі коли діти, сторож та ректор заявляли про автоматчиків, і є гора відео, а в змі якогось студента зробили цапом відбувайлом.
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14.04.2021 15:00 Відповісти
патруха, не треба терактів
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14.04.2021 15:00 Відповісти
а если мост через керченский пролив шарахнут?
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14.04.2021 15:14 Відповісти
та он и сам скоро рухнет
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14.04.2021 15:20 Відповісти
Це типа по сценарію Фінляндії, - по своїх влуплять щоб до нас зайти....
закончені мразі....
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14.04.2021 15:00 Відповісти
а коли москаль грав чесно?
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14.04.2021 15:02 Відповісти
Так на войне и нет правил.кроме одного уничтожение врага любыми доступными средствами.это только у нас гуманность зашкаливает
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14.04.2021 15:11 Відповісти
переходь до москалів
там все, як ти любиш
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14.04.2021 15:45 Відповісти
Ты первый их с цветами и встречать будешь мразь продажная
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14.04.2021 15:55 Відповісти
шо,теперь крысчан в их домах взрывать станут?как в мацкве и волгодонске?
ну,шоб воды хватало всем-надо много взрывать...патрушев надорвется
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14.04.2021 15:00 Відповісти
Явно ожидается поджег Рейхстага ( пардон Думы) "укропо бЕндеровскими " диверсантами.. ( ничего нового все апробированое старое, если не сталинскими методичками то гитлеровскими)
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14.04.2021 15:02 Відповісти
Подготавливают провокации ,суки, и готовят психологически березовых макак к опраданию вторжения
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14.04.2021 15:02 Відповісти
Похоже точно, на глазах у зеленского это животное сбивало самолёт в Иране.
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14.04.2021 15:02 Відповісти
так ніхто ж і не сумнівався що без терактів не обійдеться.. дякую за попередження, було б непогано ще й адрес додати, щоб не гадати.
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14.04.2021 15:03 Відповісти
У Патрушева что-то с мыслями. Недавно заявил, что Украины вывозит чернозем в Европу. Теперь украинские террористы в Крыму...
Хотя ... Историк Рутгеровского университета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Фельштинский , бывший сотрудник ФСБ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Литвиненко , оппозиционный политолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Андрей Пионтковский и другие лица выдвинули версию, согласно которой взрывы были организованы российскими властями, в том числе лично тогда действующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 премьер-министром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимиром Путиным , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Федеральной службой безопасности Российской Федерации .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-amyknight2012-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-satter2016-47 [47] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-DavidSatter-48 [48] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Felshtinsky-49 [49] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Videoat-50 [50] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Evangelista-51 [51] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Theconsolidation-52 [52] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-tsnyder-53 [53] Сторонники этой версии считают, что взрывы были выгодны действующим властям и, наоборот, не выгодны боевикам. Утверждается, что именно после взрывов Владимир Путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и, как следствие, победу на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2000) президентских выборах 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-terror99-54 [54] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-kara_murza-55 [55] . Среди причин, по которым власти могли пойти на такой шаг, сторонниками теории заговора также назывались желание усилить роль ФСБ в политической жизни России, а также необходимость оправдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Вторую чеченскую войну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-fire-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-lemonde-57 [57] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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14.04.2021 15:04 Відповісти
Гексоген вам не сахар
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14.04.2021 15:05 Відповісти
И примкнувший к ним Шепилов
Кацапы неисправимы
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14.04.2021 15:05 Відповісти
и опять агрессивный блок НАТО нарисовался. Цирк!
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14.04.2021 16:27 Відповісти
о, если патрушев заявил, то они точно там будут..., он спец в этом деле, блин, людей жаль, они на россии дешевле чернозема...
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14.04.2021 15:07 Відповісти
А чого їх жаліти?Вони такі самі вбивці як і їх Ху"ло.
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14.04.2021 15:10 Відповісти
конченые мрази , конченые старые мрази , ничего нового не в тех усохших мозгах не появится , всё по своим старым схемам ... конченые мрази
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14.04.2021 15:07 Відповісти
Как в этот раз козломордые чекисты будут стращать свою биомассу, взрывом троллейбуса или по старинки ,пару многоэтажек взлетит на воздух ?
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14.04.2021 15:07 Відповісти
Ну шо Крисчанє,зустрічайте каміння з неба))
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14.04.2021 15:08 Відповісти
да тут скорее с междуэтажного перекрытия...
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14.04.2021 15:41 Відповісти
В Московии уже все в мокрых подгузниках ходят. Как будто мода какая-то. Плохо что аж сюда дурно пахнут.
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14.04.2021 15:13 Відповісти
Эти уроды могут сами себе теракт устроить.
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14.04.2021 15:13 Відповісти
обама в подъезде ?
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14.04.2021 15:15 Відповісти
Давайте уже что то делать с Воронежем
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14.04.2021 15:19 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1382286853492064257 В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости COVID-19, но ограничений нет, в Севастополе все магазинчики открыты
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14.04.2021 15:21 Відповісти
Борик, желаю тебе что бы, когда Федеральная Служба БандЕрИвцИв будет закладывать гексоген в домах оккупированного Крыма, то это будет твой дом, **** ты продажная.
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14.04.2021 15:21 Відповісти
то есть они проведут серию терактов в Крыму из-за действий Украины, ЕС и НАТО. После запретов на полеты в Турцию удивляться уже нечему
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14.04.2021 15:33 Відповісти
Інтересно, де будуть москалі-терористи підривати будинки, в Сімферополі, чи Севастополі? Проліцаї-зрадники і всі кримські щурі мають не спати, а охороняти свої оселі. Це вам не при Україні мирно жити.
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14.04.2021 15:41 Відповісти
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 2057
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14.04.2021 15:41 Відповісти
Если внимательно вчитаться что несет маразматик Патушев ( он реально психически нездоров прочите любое интервью если осилите) ,то это похоже больше всего на угрозы татарам. Похоже месть Турции продолжается, сейчас же кацапы мстят Турции, так понимаю за Карабах и поддержку Украины
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14.04.2021 15:42 Відповісти
Деякі діячи на заході досі намагаються достукатися до мізків свинособак та зрозуміти їх логіку.
А нема там ніякої логіки, і мізків там теж зовісм немає.
Є тільки жага загарбнцтва нащадків диких ординців та їх вологе марення про новітню імперію.
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14.04.2021 15:43 Відповісти
Каширскоє шоссе 2.0.
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14.04.2021 15:45 Відповісти
Эти ублюдки могут и устроить.Берегитесь крысчане.
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14.04.2021 15:46 Відповісти
самым большим мировым организатором террора и его спонсором есть рабсея во главе с к,,лом
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14.04.2021 15:57 Відповісти
В связи с этим заявлением Патрушева хочу посоветовать крысчанам в срочном порядке организовать круглосуточное патрулирование подьездов .Глядишь повезёт и как в начале 2000 в Рязани возьмут каких-нибудь фсбешников с мешками жёлтого сахара и визиткой Яроша
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14.04.2021 16:02 Відповісти
а Воронеж? там давно ждут и готовы
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14.04.2021 16:05 Відповісти
Ну логічно. Як завжди у кацапів. "Якщо ви не виконаєте наші вимоги то ми влаштуємо теракти на окупованій нам території" І скажуть що українці гинуть з вини українців
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14.04.2021 16:05 Відповісти
Вата, яка голосувала за зебуїна , зараз масово підсіла на гордона , та телеканал " наш " Гордон у них супер українець , патріЙот , який спасе їх від невідомо чого ..від срачки, ковіда, зубожіння , та зупинить війну ((( Нічого не докзати , тупізна зашкалює..(((
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14.04.2021 16:08 Відповісти
Патрушев не дозволить цього не зробити. Каширське шосе вже було. Він мастак знищувати мірних расіян.
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14.04.2021 16:10 Відповісти
Теперь этот упырь завезет "сахарок" и кому-то не повезет😁😁😁
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14.04.2021 16:16 Відповісти
То есть объяснил: с какой провокации они начнут вторжение... Так что армии понятен сигнал... Когда орки там сами себя поубивают и скажут, что это УКраина - не надо ни оправдываться, ни звонить...ни в глаза смотреть... сразу команда "По машинам. Люки закрыть...ПВО расчехлить, джавелины приготовить."
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14.04.2021 16:19 Відповісти
що знову фсбешники будинок у москві зірвуть?
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14.04.2021 17:30 Відповісти
Не теперь кремлин с гоблинами.
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14.04.2021 19:44 Відповісти
https://twitter.com/sasha_sotnik
https://twitter.com/sasha_sotnik
https://twitter.com/sasha_sotnik


https://twitter.com/sasha_sotnik
https://twitter.com/sasha_sotnik

Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1382309686884638727 2 ч

Патрушев предупредил, что Украина (на самом деле - ФСБ) готовит теракты в Крыму. Спасибо террористу Патрушеву за предупреждение. Жителям Крыма включить бдительность уровня жителей дома на улице Новосёлов в Рязани.
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14.04.2021 18:05 Відповісти
а у кацапии и Патрушева и ФСБ уже сдают нервы - ничего не получается, никто их не боится. а рожа ж мерзкая у него - обтянутый кожей череп, злые стальные глаза (Берия, Сталин, Ягода, Ежов, Абакумов, МЕркулов в одном флаконе). Его сыны однако в Совете директоров крупных расейских банков - всё не нажрутся никак.
Его хотели сделать президентом расеи в 2000 году, но после взрывов домов с жертвами не решились, особенно когда журналюхи всё разнюхали и разнесли. Вскоре был закрыт канал НТН, уволены Шустер, Киселев - за правду.
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14.04.2021 23:37 Відповісти
Стисло і зрозуміло
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15.04.2021 07:23 Відповісти
Есь инфармассыя, шо тырарысты в катакомбы под кремлин с гоблинами пропан с бутаном закачюют.
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14.04.2021 19:43 Відповісти
Если теракты и состоятся то это будет делом ваших,ваших рук достаточно вспомнить теракты в московии которые спецслужбы проводили.
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14.04.2021 19:57 Відповісти
Майнильский инцидент. Провокация в Гляйвице. И вот снова, ничего с тех пор нового кремль не придумал.
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15.04.2021 08:44 Відповісти
 
 