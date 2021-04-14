Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО"

Секретар Радбезу РОФ Микола Патрушев провів у Севастополі нараду щодо забезпечення нацбезпеки в окупованому РФ Криму. Він заявив про нібито загрозу терактів через дії України, ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

За його словами, на території півострова "зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці, обумовлені можливим ускладненням міжнаціональної, міжконфесійної обстановки і ймовірністю здійснення терактів".

За словами Патрушева, небезпека обумовлена ​​"деструктивною діяльністю США, контрольованого ними блоку НАТО, низки держав Євросоюзу, України".

Патрушев зазначив, що кроки цих країн і об'єднань "спрямовані на дискредитацію внутрішньої і зовнішньої політики Росії, нанесення шкоди її авторитету і міжнародному іміджу, а також на поширення екстремістської і націоналістичної ідеології".

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Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала український півострів.

Нагадаємо, раніше Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів.