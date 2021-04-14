Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що сьогодні зробив щеплення проти коронавірусу другим компонентом препарату.

Про це він повідомив у середу на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Просто зараз ... я зробив друге щеплення", - повідомив Путін.

"Сподіваюся, що все буде добре. Навіть не те, що сподіваюся, впевнений у цьому", - додав він.

Нагадаємо, перший компонент вакцини президент РФ отримав 23 березня. Яким саме препаратом скористався Путін, ні він сам, ні його представники навмисно не повідомляють.

Перший раз Путін також вакцинувався без камер, оскільки заявив, що нібито не хотів "мавпувати".

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