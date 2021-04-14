Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре
Президент Росії Володимир Путін запевняє, що сьогодні зробив щеплення проти коронавірусу другим компонентом препарату.
Про це він повідомив у середу на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Просто зараз ... я зробив друге щеплення", - повідомив Путін.
"Сподіваюся, що все буде добре. Навіть не те, що сподіваюся, впевнений у цьому", - додав він.
Нагадаємо, перший компонент вакцини президент РФ отримав 23 березня. Яким саме препаратом скористався Путін, ні він сам, ні його представники навмисно не повідомляють.
Перший раз Путін також вакцинувався без камер, оскільки заявив, що нібито не хотів "мавпувати".
Топ коментарі
+39 Топ Ган
показати весь коментар14.04.2021 15:06 Відповісти Посилання
+17 Михаил #414598
показати весь коментар14.04.2021 15:08 Відповісти Посилання
+15 товарищ Маузер 2
показати весь коментар14.04.2021 15:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому треба бути дуже і дуже уважними
Спасибо, цензор.
-А кто вам мешает говорить,что у вас стоит!?
Так и с Путиным,кто ему мешает говорить,что он привился во второй раз,да еще и ,прости Господи,спутником!? Все равно никто не видел.
От коли здохне, тоді і напишете ...
Уже в двух шагах от тебя. Ждёмссс.......
https://twitter.com/mudakoff #MDK
В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.
Рога полезут отовсюду.