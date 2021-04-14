УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11658 відвідувачів онлайн
Новини
3 469 74

Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре

Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що сьогодні зробив щеплення проти коронавірусу другим компонентом препарату.

Про це він повідомив у середу на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Просто зараз ... я зробив друге щеплення", - повідомив Путін.

"Сподіваюся, що все буде добре. Навіть не те, що сподіваюся, впевнений у цьому", - додав він.

Нагадаємо, перший компонент вакцини президент РФ отримав 23 березня. Яким саме препаратом скористався Путін, ні він сам, ні його представники навмисно не повідомляють.

Перший раз Путін також вакцинувався без камер, оскільки заявив, що нібито не хотів "мавпувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков стверджує, що Путін щепився проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) путін володимир (24111) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
...сдохни, *****!
показати весь коментар
14.04.2021 15:06 Відповісти
+17
Бешенную собаку усыпляют а не вакцинируют.
показати весь коментар
14.04.2021 15:08 Відповісти
+15
мы все надеемся что всё будет хорошо...всей Украиной)) ждём хороших новостей... с некрологом))
показати весь коментар
14.04.2021 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...сдохни, *****!
показати весь коментар
14.04.2021 15:06 Відповісти
у москальського кгб є такий схематоз: коли їм хтось збирається міцно засадити в свинячу харю - вони одразу прикидаються страшенно хворими! про ***** починають розповідати казочки, що воно от-от здохне... як тіки всі розслабляються бо сподіваються не брати на себе гріх бо і так саме здохне - москаль наносить болючий удар!
тому треба бути дуже і дуже уважними
показати весь коментар
14.04.2021 15:24 Відповісти
Оно никогда не сдохнет. Это уже пятый или шестой Путин - сатана.
показати весь коментар
14.04.2021 18:28 Відповісти
Я про путина уже почти всё знаю.
Спасибо, цензор.
показати весь коментар
14.04.2021 15:06 Відповісти
Плохо что он сам о себе ничего не знает.
показати весь коментар
14.04.2021 17:41 Відповісти
-Доктор,мне 70 лет и у меня не стоит! А соседу 90 лет,и он говорит,что у него стоит!
-А кто вам мешает говорить,что у вас стоит!?
Так и с Путиным,кто ему мешает говорить,что он привился во второй раз,да еще и ,прости Господи,спутником!? Все равно никто не видел.
показати весь коментар
14.04.2021 15:07 Відповісти
Мы тоже надеемся
показати весь коментар
14.04.2021 15:08 Відповісти
Но, в отличие от *****, мы надеемся на лучшее.
показати весь коментар
14.04.2021 15:27 Відповісти
З величезною надією, на поминальну неділю завчасно і свічку поставлю, щоби Боженька змилувався.
показати весь коментар
14.04.2021 19:23 Відповісти
Бешенную собаку усыпляют а не вакцинируют.
показати весь коментар
14.04.2021 15:08 Відповісти
СтрелЯть...
показати весь коментар
14.04.2021 16:15 Відповісти
Врать, не мешки ворочать.
показати весь коментар
14.04.2021 15:09 Відповісти
Хорошо будет, когда ты сдохнешь.
показати весь коментар
14.04.2021 15:09 Відповісти
Это точно.Мертвое ***** не кусается.
показати весь коментар
14.04.2021 15:21 Відповісти
мы все надеемся что всё будет хорошо...всей Украиной)) ждём хороших новостей... с некрологом))
показати весь коментар
14.04.2021 15:09 Відповісти
Оно и понятно Корона Расийской Империи,наверное её там создали
показати весь коментар
14.04.2021 15:11 Відповісти
Даже если реально и укололся, то точно не спутником, гебня прекрасно знает что это дерьмо себе колоть точно не стоит...
показати весь коментар
14.04.2021 15:11 Відповісти
Я теж сподіваюся, що все буде добре. У нас, в Україні. З тобою, чи без тебе.
показати весь коментар
14.04.2021 15:11 Відповісти
***** вообще не напрягает, а вот покацапленное малоросское быдло реально напрягает, и вызывает сильные сомнения в будущем Украины..во всяком случае в хорошем будущем...
показати весь коментар
14.04.2021 15:13 Відповісти
А нам зачем знать чем кольнулось *****?
показати весь коментар
14.04.2021 15:12 Відповісти
Не верю! В тайгу при этом не поехал, Шойгу с собой не взял, сова-наблюдатель отсутствовала. Отряд рыбаков не оцепил периметр места события. Петух из говна на заднем плане не был выставлен. Стерхи не кружили над лысиной.
показати весь коментар
14.04.2021 15:12 Відповісти
Так это же для внутреннего потребления, там и звонка Байдена достаточно.
показати весь коментар
14.04.2021 15:15 Відповісти
Звонок Байдена это ему вместо слабительного. А вот голым торсиком поторговать это его фишка. У нас есть один подражатель. Тоже мужественно прививаться ездил.
показати весь коментар
14.04.2021 15:21 Відповісти
Так первые лица многих стран публично прививались, не знал? И ЗЕ среди них, нравится тебе это или нет.
показати весь коментар
14.04.2021 15:28 Відповісти
Первые лица многих стран в Антарктиду прививаться ездили, или делали это на своем рабочем месте?
показати весь коментар
14.04.2021 15:37 Відповісти
а весь мир надеется что будет плохо...
показати весь коментар
14.04.2021 15:13 Відповісти
и что ты здохнешь скотина..
показати весь коментар
14.04.2021 15:14 Відповісти
В таком случае как раз все будет хорошо...ну - не все, конечно, но все же - одним мерзавцем меньше...
показати весь коментар
14.04.2021 15:23 Відповісти
Теперь в мавзолей заживо! Быстро, пока не сбежал!
показати весь коментар
14.04.2021 15:13 Відповісти
хорошо для кого?
показати весь коментар
14.04.2021 15:13 Відповісти
Будет, но недолго
показати весь коментар
14.04.2021 15:13 Відповісти
Ось найкраще щеплення:
Путин утверждает, что повторно вакцинировался от коронавируса: Надеюсь, все будет хорошо - Цензор.НЕТ 129
показати весь коментар
14.04.2021 15:14 Відповісти
Все буде добре,як що Ху"ло здохне.
показати весь коментар
14.04.2021 15:15 Відповісти
Это может тать хорошим началом, не больше того.
показати весь коментар
14.04.2021 15:18 Відповісти
Тля! Цензор, а навіщо нам от ці кацапські новини про Ху*ла?
От коли здохне, тоді і напишете ...
показати весь коментар
14.04.2021 15:17 Відповісти
Надейся, не надейся Вова Х..ло, а она всё ближе и ближе.
Уже в двух шагах от тебя. Ждёмссс.......
Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 1920
показати весь коментар
14.04.2021 15:17 Відповісти
Держу кулаки, падло ты плешивое, что бы у нас действительно все "стало хорошо" с твоей безвременной кончиной
показати весь коментар
14.04.2021 15:18 Відповісти
дай бог тромба ,что бы ***********
показати весь коментар
14.04.2021 15:19 Відповісти
Вряд ли от Пфайзера будет
показати весь коментар
14.04.2021 15:48 Відповісти
а мы, что нет)
показати весь коментар
14.04.2021 15:20 Відповісти
у ***** столько двойников...шо по последним подсчетам писькова обнуленное чмо может спокойно дождаться в бункере 2121 года...
показати весь коментар
14.04.2021 15:20 Відповісти
та весь мир надеется
показати весь коментар
14.04.2021 15:22 Відповісти
квакцинировался говорите?
показати весь коментар
14.04.2021 15:23 Відповісти
Схоже, що вдруге ботокс "закачали". Може вже лусне.
показати весь коментар
14.04.2021 19:25 Відповісти
Надеюсь ты сдохнешь.
показати весь коментар
14.04.2021 15:24 Відповісти
Мы тоже надеемся, что ты сдохнешь, ***** плешивое!
показати весь коментар
14.04.2021 15:26 Відповісти
https://twitter.com/mudakoff

https://twitter.com/mudakoff #MDK



В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.



Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 3948

Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 6869
показати весь коментар
14.04.2021 15:29 Відповісти
а как кабаева надеется стать весёлой вдовой, ***** даже не подозревает )
показати весь коментар
14.04.2021 15:31 Відповісти
Выпей яду тварь
показати весь коментар
14.04.2021 15:32 Відповісти
Умри в муках.
показати весь коментар
14.04.2021 15:44 Відповісти
Дерев'яний макінтош, то і буде добре!
показати весь коментар
14.04.2021 15:45 Відповісти
Вакцинуся, моль, чи ні але на вісячу пісюньку це не подіє...
показати весь коментар
14.04.2021 15:51 Відповісти
Весь мир надеется, что ты сдохнешь.
показати весь коментар
14.04.2021 16:02 Відповісти
Врёт всё этот пуйло-*****!! Путину верить себя не уважать!! Никто российскую яд-вакцину покупать не хочет вот он и пиарит
показати весь коментар
14.04.2021 16:12 Відповісти
Жаль, что на самом деле он даже и не думал вакцинироваться. Так что, надеяться в этом плане, не на что...
показати весь коментар
14.04.2021 16:13 Відповісти
Мы тоже надеемся, что все будет хорошо, и ты, Вова - сдохнешь !!!
показати весь коментар
14.04.2021 16:16 Відповісти
А я надеюсь что всё будет у тебя плохо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом. Сдохни ху...ло! И не медли там, питор мокшанский!
показати весь коментар
14.04.2021 16:17 Відповісти
Цензор опускається до бульварної газетки, офігенна новина, скоро будуть писати про новини від бабки на базарі.
показати весь коментар
14.04.2021 16:18 Відповісти
Напишите еще как ху...ло с шайгой кунжутовичемс в сибирь, на прыроду, ездили аддыхать. и как там, на горбатой горе, кунжутович ху...лу пердак прочищал.....
показати весь коментар
14.04.2021 16:26 Відповісти
Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 3123
показати весь коментар
14.04.2021 16:28 Відповісти
А где же фото вакцинации с голым торсом ? Или с голой жопой-может вам в рабочее место прививку сделали?
показати весь коментар
14.04.2021 16:29 Відповісти
Вот почему,совсем недавно,директор центра Камалея Станислав Гинзбург защитил докторскую диссертацию по теме "Исследование и анализ результатов научных работ по избирательному использованию вакцинирования отечественными вакцинами " во время вирусной пандемии" Из полученных результатов следует отметить,что в результате вакцинирования у 100% испытуемых образцов подтверждено предпологаемое в теоретической части работ,появление пантов,в зависимости от занимаемого общественного статуса объекта. У высшей политической элиты рф панты появляются пышные с излучаемым сиянием. У номенклатурной части населения панты появляются просто пышные,и так далее вниз по общественной лестнице. На последней,низшей ступени находятся пригожинские тролли,у которых появляется не пара пант,а всего одна штука. Зато на лбу!
показати весь коментар
14.04.2021 16:48 Відповісти
Какая буря эмоций - Владимир вакцинировался!!!!!! Интересно, в Раше об этом кто-0то знает?
показати весь коментар
14.04.2021 16:53 Відповісти
Вакцинировался физраствором! Он же сидит в бункере и боится чтобы его друзья-гопники не угостили Новичком!
показати весь коментар
14.04.2021 17:05 Відповісти
Уже все знают. Более того, по этому случаю в Орде завтра праздник и выходной день.
показати весь коментар
14.04.2021 17:36 Відповісти
Везет Орде.
показати весь коментар
14.04.2021 17:42 Відповісти
Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 6808
показати весь коментар
14.04.2021 17:37 Відповісти
Нужно ещё "новичком" подкрепить и тогда точно все будет хорошо!
показати весь коментар
14.04.2021 17:56 Відповісти
У него и так корона больше оленьих рог выросла, а тут ещё вторая вакцина.
Рога полезут отовсюду.
показати весь коментар
14.04.2021 20:20 Відповісти
подохни тварь.....
показати весь коментар
14.04.2021 20:29 Відповісти
у ***** 1 група крови, так что не сдохнет, ему можно было вообще прививку не делать
показати весь коментар
14.04.2021 21:41 Відповісти
Я теж сподіваюсь, що все буде добре і ти падла здохнеш!
показати весь коментар
15.04.2021 05:16 Відповісти
 
 