На Закарпатті відновлять євроколію: в Ужгороді буде пересадка на поїзди до Європи, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів на проєктування і роботи з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород з доведенням до перону вокзалу Ужгород.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією до супутніх документів, на це з бюджету планується витратити 5 млн грн.

Кошти підуть на реконструкцію інфраструктури залізничного транспорту, проєктування і здійснення авторського і технагляду, покупку основних і додаткових матеріалів і обладнання, а також фінансування витрат на утримання служби замовника, інженерно-консультаційних послуг та інших витрат, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості реконструкції.

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"Це дозволить зробити в Ужгороді пересадочний вузол з українських шляхів на європейські. Така лінія на Закарпатті була демонтована в 1991 році, а тому дуже символічно, що на тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення і Україна стане ближчою до Європи в прямому сенсі цього слова", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.