У Бориспільській виправній колонії вже 43 засуджених захворіли на COVID-19, один помер, - Денісова
Станом на сьогодні в Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 засуджених захворіли COVID-19.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, один засуджений, який був хворий на коронавірусну інфекцію, - помер.
"За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням в Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільська окружна прокуратура почала кримінальне провадження", - додала Денісова.
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Fjall_Raven
показати весь коментар14.04.2021 15:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Лариса #401376
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Sergey Loshenko
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faust7808
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