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У Бориспільській виправній колонії вже 43 засуджених захворіли на COVID-19, один помер, - Денісова

У Бориспільській виправній колонії вже 43 засуджених захворіли на COVID-19, один помер, - Денісова

Станом на сьогодні в Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 засуджених захворіли COVID-19.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, один засуджений, який був хворий на коронавірусну інфекцію, - помер.

"За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням в Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільська окружна прокуратура почала кримінальне провадження", - додала Денісова.

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Автор: 

Бориспіль (1145) Денісова Людмила (883) колонія (257) коронавірус (19923)


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ни один заключённый из платных камер не пострадал.
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14.04.2021 15:59 Відповісти
Вопрос. Привиты ли были эти заключенные? После прививок обычно растет заболеваемость.
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14.04.2021 18:26 Відповісти
От кого же они в изоляции заразились, уроды распыляют это везде значит...
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14.04.2021 16:35 Відповісти
Пенитенциарные заведения в Украине- это гарантированная смерть от отсутствия всего . В т.ч и мед помощи. Малюська вам в помощь 🙄🙄🙄
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14.04.2021 16:41 Відповісти
 
 