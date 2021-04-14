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Новини
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УАФ довічно дискваліфікувала 26 спортсменів, які грали за футбольні команди "ЛДНР"

УАФ довічно дискваліфікувала 26 спортсменів, які грали за футбольні команди

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно усунув від футболу 26 спортсменів, які виступали за збірні так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.

"За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вищезгадані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальної частини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет УАФ відкрив провадження проти українських футболістів, які виступали за команди "ЛДНР".

Також читайте: Українка Монзуль стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі відбору на ЧС-2022 з футболу серед чоловіків

Автор: 

дискваліфікація (34) окупація (6746) спорт (1631) футбол (1586) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+23
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В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2060

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8753
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14.04.2021 15:50 Відповісти
+19
Бєларусь може підняти свій рівень футболу за рахунок цього золотого фонду ЛДНР.
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14.04.2021 15:59 Відповісти
+12
Да, смогут,
в Приднестровье, Ю.Осетии, Абхазии, Карабахе
Вейшнория уже разослала приглашения.
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14.04.2021 16:11 Відповісти
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хм.. а расстрелять что забыли !? ну какие же вы фашисты !!!
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14.04.2021 15:48 Відповісти
Расстреливать не надо, пусть помучаются.
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14.04.2021 16:02 Відповісти
https://twitter.com/mudakoff

https://twitter.com/mudakoff #MDK



В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2060

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8753
показати весь коментар
14.04.2021 15:50 Відповісти
Хоть поедят вдоволь...
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14.04.2021 15:53 Відповісти
Одним бубликом? 😲 А з тренером поділитися?
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14.04.2021 15:57 Відповісти
Так с тренером - то святое. Я про крошки
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14.04.2021 15:58 Відповісти
Все з'їсть та, що зайняла третє місце. Подивіться на її морду ліца та ляжки, у порівнянні з іншими. Я коли роздивилась як вона на них дивиться, то одразу зрозуміла, хто тут буде переможцем.
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14.04.2021 16:20 Відповісти
если сам взял первые 3 места, можно под чаёк, 3 бублика съесть

а недофутболёрам этим, сто буёв в сраку, ездили к террористам и изображали там футбольную лигу, Иуды ублюдочные, надеюсь те 33 сребреника, которые им мокшане заплатили, им хватит на мыло и верёвку ...
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14.04.2021 15:58 Відповісти
Нищеброды..оборванцы...пьянь...зарыгань. "Рюзгемир" как он есть. А нашим "ватанам" нравится. Братья по разуму.
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14.04.2021 16:11 Відповісти
Жлобы, а ведь могли и грамоту дать от ***** , на нитке .
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14.04.2021 16:13 Відповісти
конфетки-бараночки!!!! а лапти где?
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14.04.2021 16:20 Відповісти
Тепер у горе-футболістів один шлях - у апалчєнці.
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14.04.2021 15:55 Відповісти
Знатоки, объясните дилетанту, плиз.
Смогут ли они уехать в другую страну и играть за какую-нибудь команду или сборную той страны? И смогут ли они играть за ту команду в матчах, проходящих в Украине?
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14.04.2021 15:56 Відповісти
Бєларусь може підняти свій рівень футболу за рахунок цього золотого фонду ЛДНР.
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14.04.2021 15:59 Відповісти
Играть в Украине смогут, но недолго. С поля сразу в застенки СБУ.
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14.04.2021 16:01 Відповісти
на падвал!
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14.04.2021 16:21 Відповісти
Та хто ж їх візьме?
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14.04.2021 16:02 Відповісти
Да, смогут,
в Приднестровье, Ю.Осетии, Абхазии, Карабахе
Вейшнория уже разослала приглашения.
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14.04.2021 16:11 Відповісти
Мьянма и конечно-же Сев Корея!!!!
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14.04.2021 16:22 Відповісти
Венесуела теж. Отже, у них велике майбутнє))
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14.04.2021 18:03 Відповісти
Не, Вейшнория вряд ли. Это же злейший враг Московской ********* и её сателлитов!
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14.04.2021 20:39 Відповісти
..к сожалению уже нет... их уже распяли...два раза на плантациях рабовладельцев-бендеровцев...
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14.04.2021 16:33 Відповісти
Так это не футболисты,а отребье. Низшие лиги в любой стране-их потолок.
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14.04.2021 16:53 Відповісти
Дьік суркісьі2 гаварят шо внє палітікі ото всьо...
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14.04.2021 15:56 Відповісти
Это какие -то недофутболисты. Теперь сбухаются.
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14.04.2021 16:11 Відповісти
Я чего-то не понял - за команды "лднр" за 7 лет играло всего 26 футболистов - типа по 13 за каждую республику?
С другой стороны, проф. футбол - такая же работа за деньги, как и все остальные. По такой логике можно дисквалифицировать абсолютно всех жителей, работавших на гос. предприятиях этих терр. образований. И тогда и не так высокая мотивация возвращаться в Украину у них просто опустится до 0.
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14.04.2021 16:14 Відповісти
Ща тебе расскажут по чём нынче дыни на базаре - ибо то что ты написал - это нельзя так писать )))
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14.04.2021 16:40 Відповісти
для этих истот есть работа - чампиёнат на колыме. мотивацией може быть тока чукотка и магадан.
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14.04.2021 16:45 Відповісти
Якось згадалось...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBeath_match_bill.jpg
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14.04.2021 16:26 Відповісти
26 "человек" ... Стесняюсь спросить : кто эти люди в спортивных одеждах , откуда они и куда идут ?..
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14.04.2021 16:38 Відповісти
Це не перша дискваліфікація від ФФУ (УАФ).
Мене цікавить, - а чи Павелко з командою відслідковують інших, раніше дискваліфікованих? Адже можуть поміняти паспорт на курку-мутанта, і грати в касапії, Казахстані...
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14.04.2021 18:05 Відповісти
Треба також всіх футболістів які грають після 2014 року в росії позбавити всіх українських пільг та пенсій. Це якийсь сюрреалізм. Росіяни щодня вбивають українців, а хтось спокійно собі в росії грає у футбол. а ще хтось навіть замість того щоб купувати українську електрику, купує російську (за рахунок закриття українських атомних енергоблоків на АЕС)
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14.04.2021 20:57 Відповісти
 
 