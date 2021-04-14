УАФ довічно дискваліфікувала 26 спортсменів, які грали за футбольні команди "ЛДНР"
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно усунув від футболу 26 спортсменів, які виступали за збірні так званих "ЛНР" і "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.
"За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вищезгадані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальної частини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет УАФ відкрив провадження проти українських футболістів, які виступали за команди "ЛДНР".
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В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.
а недофутболёрам этим, сто буёв в сраку, ездили к террористам и изображали там футбольную лигу, Иуды ублюдочные, надеюсь те 33 сребреника, которые им мокшане заплатили, им хватит на мыло и верёвку ...
Смогут ли они уехать в другую страну и играть за какую-нибудь команду или сборную той страны? И смогут ли они играть за ту команду в матчах, проходящих в Украине?
в Приднестровье, Ю.Осетии, Абхазии, Карабахе
Вейшнория уже разослала приглашения.
С другой стороны, проф. футбол - такая же работа за деньги, как и все остальные. По такой логике можно дисквалифицировать абсолютно всех жителей, работавших на гос. предприятиях этих терр. образований. И тогда и не так высокая мотивация возвращаться в Украину у них просто опустится до 0.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBeath_match_bill.jpg
Мене цікавить, - а чи Павелко з командою відслідковують інших, раніше дискваліфікованих? Адже можуть поміняти паспорт на курку-мутанта, і грати в касапії, Казахстані...