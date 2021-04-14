УАФ довічно дискваліфікувала 26 спортсменів, які грали за футбольні команди "ЛДНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно усунув від футболу 26 спортсменів, які виступали за збірні так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.

"За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вищезгадані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальної частини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет УАФ відкрив провадження проти українських футболістів, які виступали за команди "ЛДНР".

Також читайте: Українка Монзуль стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі відбору на ЧС-2022 з футболу серед чоловіків