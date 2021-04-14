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Новини
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НКРЕКП порушило закон при виплаті собі премій в 2,5 млн грн: Кучеренко подав заяву до НАБУ про вчинення злочину

НКРЕКП порушило закон при виплаті собі премій в 2,5 млн грн: Кучеренко подав заяву до НАБУ про вчинення злочину

Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко направив заяву про вчинення злочину 6 членами НКРЕКП через незаконну виплату їм премій у розмірі 2,55 млн грн.

Про це Кучеренко повідомив під час брифінгу в Верховній Раді 14 квітня.

"Я сьогодні звернувся до СБУ, НАБУ та поліції із заявою про злочин при виплаті цієї премії. Цей цинічний злочин має бути покараний. Це питання не тільки моралі і відповідальності того, хто їх призначив – а це в першу чергу президент -, це ще питання зухвалого порушення законів України", - заявив Кучеренко на брифінгу в парламенті.

Він пояснив, що загалом 6 членів НКРЕКП незаконно присвоїли 2 553 750 грн, які всупереч вимогам закону були виплачені їм в якості "квартальних премій". Кучеренко вимагає від НАБУ розпочати розслідування по факту виплати премій по статті 191 кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

За словами Кучеренка, перша частина незаконних премії за IV квартал була виписана ще 16 грудня 2020 року, тобто за кілька тижнів до закінчення кварталу, що є грубим порушенням закону про НКРЕКП і державну службу.

"Тарасюку, Бабій і ко так хотілося пошвидше отримати бонус в кінці минулого року, що вони навіть не стали чекати формального завершення звітного кварталу. Премію затвердили за два тижні до нового року. За І квартал 2021 року 1 276 875 грн премій виписали на наступний день після завершення звітного періоду. Тобто 8-годинного робочого дня вистачило комісії, щоб скласти квартальний звіт, проаналізувати його і оцінити свою роботу, як того вимагає закон", - пояснив нардеп.

Кучеренко додав, що наполягає на конфіскації у членів НКРЕКП незаконно виплачених премій і відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".

В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

Автор: 

Кучеренко Олексій (81) НКРЕКП (1819)


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Топ коментарі
+8
Це плюс до "премій" від Ахмєтки з Коломойським.
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14.04.2021 16:18 Відповісти
+7
Наплодили дармоедов...
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14.04.2021 16:19 Відповісти
+5
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
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14.04.2021 16:26 Відповісти
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Классная премия . За счёт налогоплательщиков . Дермо- дармоеды от зеленского. Відповідно до пункту 31 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання y сферах енергетики та комунальних послуг» Президент України Володимир Зеленський указами від 29 жовтня 2019 року № 780-783/2019 призначив БАБІЙ Ольгу Андріївну, КАЙДАША Руслана Юрійовича, МАГДУ Олексія Івановича, ТАРАСЮКА Валерія Володимировича членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нові члени НКРЕКП виконуватимуть свої обов'язки до дня призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як три місяці.😁😁😁
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14.04.2021 16:16 Відповісти
Во как надо, учитесь. Если никто не похвалит, то самого себя похвалить святое дело.
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14.04.2021 16:17 Відповісти
Це плюс до "премій" від Ахмєтки з Коломойським.
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14.04.2021 16:18 Відповісти
Наплодили дармоедов...
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14.04.2021 16:19 Відповісти
Премии за что? конкретно, за что? За то, что на работу ходили?
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14.04.2021 16:22 Відповісти
Ні!!! Вони ходили і приймали постанови про пограбування населення України!
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14.04.2021 16:34 Відповісти
капля в море по сравнению с годовыми зарплатами в 53 ляма керманычей и членов набсоветов убыточных государственных предприятий и указанными в декларациях ..
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14.04.2021 16:25 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
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14.04.2021 16:26 Відповісти
Але в нас є громадяни і є ГРОМАДЯНИ. Одним тобто більшості, нікуя, іншим - докуя! В результаті всіх влаштовує!
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14.04.2021 16:37 Відповісти
НКРЕКП порушило закон при виплаті собі премій в 2,5 млн грн: Кучеренко подав заяву до НАБУ про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 5516
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14.04.2021 16:26 Відповісти
Платит не народ.. А отдельные чиновники себе начисляют... Нужен их контроль и сажать а не обсуждать... и судьям урезать
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14.04.2021 16:39 Відповісти
не посадят никого. Дай Бог, чтобы незаконно начисленных премий лишили, но они их уже наверное вывели за рубеж. по примеру Коболева
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14.04.2021 16:27 Відповісти
К СОЖАЛЕНИЮ ВРЕМЯ ЗАЛИТЬ УКРАИНУ КРОВЬЮ СТАНОВИТЬСЯ ЕЛДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ как там Революция восстание Народа власть народу мразей и ублюдков к стенке на фонарные столбы да да да да.. только увы это единственный вариант как то остановить лавину тупой наглости воровства которые цинично прикрыто олигархами они типа своими фисюнами и допами сие сотворили или вырыгали из желудка что накрали за 35 лет Истории Украины о таки да хотел бы я видеть хоть одного Ж... возле мартеновской печи типа Коломойшу или Пинчука или татарина работающего с рассвета до заката в поле устанавливая ветряки и солнечные панели типа нашего недоучки даже нема 7 классов школы Наперсток Леонидович Ринатик... ну вот как то так кстати то слово употребленное тут не имеет к евреям никакого отношения а вот евреи часто заполняют нишу почему то которое определяет то слово а то слово на букву Ж.. говорит что это личность потвора которая устроившись в любой!!! формации обществе и строе живет за счет паразитирования общества и его ВВП и бюджета в СССР это были цеховики воровавшиее ничье как бы директора за баз и складов придерживающих то чего типа нема и так дале.. сгеодня эти спекулянты и твари на букву Ж.. захватили влатсь посадили Шапито дурачка президента на букву Ж Правительство сплошь состоит из нагловатых дэбельных на букву Ж в Раде заседает 80% на букву Ж...
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14.04.2021 16:32 Відповісти
Подонки!! И власти плевать... если усреднить зарплаты НКРЭКУ, судьям и депутатам - изчезнет дефицит пенсионного фонда малоимущим!! Подонки жируют, вот и настальгия о совковых временах, когда не было такого разброса по размерам ЗП и пенсий!!! Слуги народа - одно название и показуха...
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14.04.2021 16:37 Відповісти
Шановні друзі !
Цим членам НКРЭКУ надано право встановлювати навіть собі заробітну плату.
В цьому році вони самі собі збільшили її майже в два рази,а потім ще й премії взяли.
Під час війни за такі злодіяння ..............................

А чому пенсіонери не мають права собі встановлювати пенсію ?
А?
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14.04.2021 16:48 Відповісти
Только евреи могут премии себе выписать
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14.04.2021 16:58 Відповісти
ну хоть что то полезное сделал этот пристарелый мудак
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14.04.2021 18:02 Відповісти
А хтось чекає субсидій і пенсій? Де вони возьмуться у цих скотиняк?
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14.04.2021 21:37 Відповісти
 
 