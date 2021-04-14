Кличко про причини продовження локдауну в Києві: Ситуація залишається критичною, лікарні заповнені

Якщо раніше ми госпіталізували двох пацієнтів із десяти, зараз сім із десяти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на " Україна 24", про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Комісія з ТЕБ та НС продовжила локдаун, спираючись на цифри, які ми отримуємо від фахівців і поради експертів-вірусологів ... У цьому напрямку скажу, що ситуація в нашому місті залишається критичною, що стосується ліжкомісць, що стосується смертей. До речі, сьогодні було 47, вчора 42, позавчора 44. 45-50 осіб умирають щодня", - підкреслив мер столиці.

За його словами, лікарні столиці зараз заповнені.

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"Зараз ускладнення з мутацією вірусу. Якщо раніше ми госпіталізували двох пацієнтів із десяти, зараз сім із десяти. Раніше, якщо діти не хворіли чи хворіли безсимптомно на коронавірус, вчора був у дитячій лікарні, вірусологи кажуть, що зараз збільшилася кількість дітей, які навіть перебувають під киснем", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні в Києві продовжили суворі карантинні обмеження до 30 квітня.