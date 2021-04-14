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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко про причини продовження локдауну в Києві: Ситуація залишається критичною, лікарні заповнені

Кличко про причини продовження локдауну в Києві: Ситуація залишається критичною, лікарні заповнені

Якщо раніше ми госпіталізували двох пацієнтів із десяти, зараз сім із десяти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на " Україна 24", про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Комісія з ТЕБ та НС продовжила локдаун, спираючись на цифри, які ми отримуємо від фахівців і поради експертів-вірусологів ... У цьому напрямку скажу, що ситуація в нашому місті залишається критичною, що стосується ліжкомісць, що стосується смертей. До речі, сьогодні було 47, вчора 42, позавчора 44. 45-50 осіб умирають щодня", - підкреслив мер столиці.

За його словами, лікарні столиці зараз заповнені.

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"Зараз ускладнення з мутацією вірусу. Якщо раніше ми госпіталізували двох пацієнтів із десяти, зараз сім із десяти. Раніше, якщо діти не хворіли чи хворіли безсимптомно на коронавірус, вчора був у дитячій лікарні, вірусологи кажуть, що зараз збільшилася кількість дітей, які навіть перебувають під киснем", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні в Києві продовжили суворі карантинні обмеження до 30 квітня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19646) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
Класс, работы меньше отдыха больше, но и денег меньше. А у кого -то : госсудраственные служащие, чиновнички мелкие, вчытельки и подобные паразиты, так тем вообще класс и работы нет и доход тот же. Они будут вечно за этот локдаун голосовать.
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14.04.2021 16:25 Відповісти
+4
А Вы начните бухать. И время быстрее пролетит и истории про паразитов будут заходить на ура Вашим новым друзьям, которых Вы обретете в этом процессе.
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14.04.2021 16:32 Відповісти
+4
Я би теж всіх ціх вчителів би порозганяв.. і медиків теж.. бо паразити..Залишив би ментів і пенсів... Бо то справжня еліта...
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14.04.2021 16:35 Відповісти
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Класс, работы меньше отдыха больше, но и денег меньше. А у кого -то : госсудраственные служащие, чиновнички мелкие, вчытельки и подобные паразиты, так тем вообще класс и работы нет и доход тот же. Они будут вечно за этот локдаун голосовать.
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14.04.2021 16:25 Відповісти
А Вы начните бухать. И время быстрее пролетит и истории про паразитов будут заходить на ура Вашим новым друзьям, которых Вы обретете в этом процессе.
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14.04.2021 16:32 Відповісти
Примерно 25-30% населения Земли карантин откровенно выгоден. Это прежде всего работники госс.сектора, многие из которых в нашей стране да и в других реально паразиты. и тут даже спорить не о чем. Сходите в ЖЕК или Обл газ и увидите. Вы зацепились за паразитов, наверное сами из чиновничков.
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14.04.2021 17:11 Відповісти
Я зацепился не за паразитов а за отсутствие серого вещества в головах очень большого кол-ва людей в нашей стране... Себя Вы паразитом не считаете, насколько я понимаю. То есть Вы кормилец этих паразитов. Помнится мне, кто то уже кричал про то как кормит всю Украину и Евросоюз...
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14.04.2021 17:15 Відповісти
таки чиновничек
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14.04.2021 17:44 Відповісти
Таки отсутствие серого вещества! Не угадал. У меня мама преподаватель а вот если бы такие как ты не считали учителей паразитами а слушали их, то жили бы мы намного лучше и за клоунов бы повально все не голосовали... Кормилец!
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14.04.2021 17:49 Відповісти
Дедушка, моя мысль: карнатин многим выгоден, целым профессиональным категориям. прежде всего всяким паразитам от госсектора, вызвала у вас отторжение. При этом 0 (ноль) аргументов, но есть претензии к серому веществу. Это не дискуссиия - это откровенный наезд. беззубый маразматический но все же наезд. В в ваши пидстаркуватые пензовские мне не итересно больше гулять Пока)
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14.04.2021 17:54 Відповісти
Ты пишешь бред, юноша. Более того на ходу переобуваешься. Карантин кому то выгоден! Поздравляю, премия долб...об года твоя, при чем задолго до окончания этого года!
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14.04.2021 18:00 Відповісти
а может налоги начнешь платить.. и паразитов меньше станет
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14.04.2021 17:23 Відповісти
может престанешь воровать из бюджета, тогда и налоги не надо будет дополнительные искать.
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14.04.2021 17:46 Відповісти
Ты от "большого ума" решил что кто то ворует??? Мне кажется что твой "большой ум" тебя в очередной раз подводит.
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14.04.2021 17:51 Відповісти
Я би теж всіх ціх вчителів би порозганяв.. і медиків теж.. бо паразити..Залишив би ментів і пенсів... Бо то справжня еліта...
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14.04.2021 16:35 Відповісти
Пенсы это зло. На них все ФОПы работают а те все никак не накушаются!
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14.04.2021 16:39 Відповісти
Точно.. Пенсии пора отменить, пенсов запретить.. Пусть внуки кормят... Вот и ещё поменьше паразитов будет!!
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14.04.2021 16:52 Відповісти
Да начхать. Эпицентр работает еслечо.
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14.04.2021 16:31 Відповісти
Закрыл конкурентов и открыл Эпицентры...
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14.04.2021 16:34 Відповісти
То знізьте податки та аренди різні на цей період і дайте хоч приватному транспорту по місту їздити. Бо і громадський майже не курсує, а на його смугу - зась. Усе місто у лютих заторах. І мусора по смугах цих на полюванні.
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14.04.2021 16:31 Відповісти
Локдаун продлил, а Эпицентры распространители вируса, он не закрывает!
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14.04.2021 16:32 Відповісти
Ну, не так чтоп рассадники, но просто сам прикол то теряет весь смысел.

Кстати рыночные торговцы точно так же возложили болт на этот локдаун.
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14.04.2021 16:38 Відповісти
Такси людям, ухаживающим за лежачими больными и детьми, этот ворюга из своего кармана оплатит?
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14.04.2021 16:35 Відповісти
вИталька, ты лучше задумайся что нам к восьмёрке вовочкиной доплачивать будешь... смотри не облажайся..
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14.04.2021 16:44 Відповісти
Виталик, позвони мэру Минска и узнай как он справляется без лохдаунов с этим ОРВИ.
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14.04.2021 16:48 Відповісти
В мерии Минска отключили стационарные телефоны, а мобильные веталя еще не освоил.
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14.04.2021 16:52 Відповісти
А Зеле, наверное, батьке нужно позвонить? Узнать как тот с недовольными справляется?
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14.04.2021 17:02 Відповісти
С вирусным психозом отлично справляется.
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14.04.2021 18:21 Відповісти
Так это из-за психоза больницы все переполнены?
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14.04.2021 18:27 Відповісти
Больницы очень переполнены и дверях стоят даже)) Мосейчучка с г+г страшное видео переполненности 9 больнички выродила пару дней назад. Открытые двери скорой, поговорила о кислороде и тяжело вздохнув закончила репортаж, сославшись на "не тот день".
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14.04.2021 19:51 Відповісти
При сильных вспышках гриппа тоже всегда были переполнены.
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14.04.2021 22:46 Відповісти
Так это, наверное направлено на уничтожение ФОПов? Никакого вируса нет. Это все заговор Гереги. Маски носят только бараны. Я правильно понимаю?
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15.04.2021 06:36 Відповісти
А Вы забыли кто там у власти? Если о них не говорят это не значит что их нет.... Получается Белоруссия единственная в Мире страна которая силой разума победила вирус?
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15.04.2021 11:23 Відповісти
Они влияют на масштабы этого вируса.
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15.04.2021 11:29 Відповісти
Кто то хотел увидеть, как выглядит фашизм?
Любуйтесь!
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14.04.2021 18:02 Відповісти
Мэр должен работать , а не звиздеть .... третий срок ... город , что помойка ... не европейская ...за что ????
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14.04.2021 18:28 Відповісти
Дуремар такой милаха
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14.04.2021 19:55 Відповісти
 
 