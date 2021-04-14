Рівень зарплат українських металургів зріс у 2,2 раза з 2016 року, – Біленький

Станом на березень середня заробітна плата на підприємствах "Метнівесту" перевищила 20 тис. грн

Українські металурги констатують: системні заходи з підвищення зарплат, конкурентний соціальний пакет та можливості навчання – дозволили забезпечити на підприємствах галузі конкурентні умови праці. Так, з 1 травня про збільшення платні за основними робітничим спеціальностям оголосили у групі "Метінвест".

"З того часу ми досягли значного прогресу. Якщо подивитися на рівень інфляції з 2016 року, то це близько 36%. У то й же час рівень зарплати на наших підприємствах зріс у 2,2 раза", – каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

У "Метнівесті" зазначають: станом на березень середня заробітна плата на підприємствах групи перевищила 20 тис. грн. Це на 10% вище ніж загалом по галузі та більш ніж на половину перевищує середню зарплатню в Україні. Що дозволило практично зупинили відтік фахівців за кордон.

"Ми дуже уважно слідкуємо за ринком праці, ми дивимось які зарплати у тих країнах куди виїжджають працювати наші працівники і намагаємось робити все від нас належне для того, щоб люди залишалися в Україні. Щоб працювали на наших підприємствах, заробляли гроші тут, були ближче до своїх родин і сплачували податки також в Україні", – запевняє Біленький.