Рівень зарплат українських металургів зріс у 2,2 раза з 2016 року, – Біленький
Станом на березень середня заробітна плата на підприємствах "Метнівесту" перевищила 20 тис. грн
Українські металурги констатують: системні заходи з підвищення зарплат, конкурентний соціальний пакет та можливості навчання – дозволили забезпечити на підприємствах галузі конкурентні умови праці. Так, з 1 травня про збільшення платні за основними робітничим спеціальностям оголосили у групі "Метінвест".
"З того часу ми досягли значного прогресу. Якщо подивитися на рівень інфляції з 2016 року, то це близько 36%. У то й же час рівень зарплати на наших підприємствах зріс у 2,2 раза", – каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький.
У "Метнівесті" зазначають: станом на березень середня заробітна плата на підприємствах групи перевищила 20 тис. грн. Це на 10% вище ніж загалом по галузі та більш ніж на половину перевищує середню зарплатню в Україні. Що дозволило практично зупинили відтік фахівців за кордон.
"Ми дуже уважно слідкуємо за ринком праці, ми дивимось які зарплати у тих країнах куди виїжджають працювати наші працівники і намагаємось робити все від нас належне для того, щоб люди залишалися в Україні. Щоб працювали на наших підприємствах, заробляли гроші тут, були ближче до своїх родин і сплачували податки також в Україні", – запевняє Біленький.
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Олигархи не хотели получения безвиза Украиной.
Это примерно 500 евро.
Маловата зарплата, как для металлургов.
500 евро это пособие по безработице где нибудь в не особо передовой стране ЕС, например в Португалии
Германия
Средняя зарплата сталеваров - 4685 евро в месяц
"... об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе https://www.5.ua/ru/ukrayna/uroven-zarplat-ukraynskykh-metallurhov-viros-v-22-raza-s-2016-hoda-belenkyi-241969.html?fbclid=IwAR1q64Ip2NYhXB7KfARStLIcE3qfdBf3ydwdQvg871KO1KIH1afdZlJq4NQ "Метинвес т".Источник: https://censor.net/ru/n3259712
"В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс.Источник: https://censor.net/ru/n3259712