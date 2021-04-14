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Новини
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Рівень зарплат українських металургів зріс у 2,2 раза з 2016 року, – Біленький

Станом на березень середня заробітна плата на підприємствах "Метнівесту" перевищила 20 тис. грн

Українські металурги констатують: системні заходи з підвищення зарплат, конкурентний соціальний пакет та можливості навчання – дозволили забезпечити на підприємствах галузі конкурентні умови праці. Так, з 1 травня про збільшення платні за основними робітничим спеціальностям оголосили у групі "Метінвест".

"З того часу ми досягли значного прогресу. Якщо подивитися на рівень інфляції з 2016 року, то це близько 36%. У то й же час рівень зарплати на наших підприємствах зріс у 2,2 раза", – каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

У "Метнівесті" зазначають: станом на березень середня заробітна плата на підприємствах групи перевищила 20 тис. грн. Це на 10% вище ніж загалом по галузі та більш ніж на половину перевищує середню зарплатню в Україні. Що дозволило практично зупинили відтік фахівців за кордон.

"Ми дуже уважно слідкуємо за ринком праці, ми дивимось які зарплати у тих країнах куди виїжджають працювати наші працівники і намагаємось робити все від нас належне для того, щоб люди залишалися в Україні. Щоб працювали на наших підприємствах, заробляли гроші тут, були ближче до своїх родин і сплачували податки також в Україні", – запевняє Біленький.

Автор: 

Метінвест (953) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+3
Безвиз сыграл не последнюю роль в том, что олигархи поднимали ЗП рабочим на своих предприятиям.
Олигархи не хотели получения безвиза Украиной.
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14.04.2021 16:36 Відповісти
+2
Вот-вот, возникает вопрос - металл продает Ахметов по тем же ценам, что и Германия, а зарплата у металлургов в семь раз меньше???
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14.04.2021 17:35 Відповісти
+1
Та да! Хтось отримує 800 тис. А хтось 6300 грн. Ось середня заробітна плата
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14.04.2021 16:31 Відповісти
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Та да! Хтось отримує 800 тис. А хтось 6300 грн. Ось середня заробітна плата
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14.04.2021 16:31 Відповісти
Це так , але на гірничо металургійних підприємствах , прості роботяги дійсно отримують хорошу зарплату . Знайомий з Горішніх плавнів , працює на кар'єрі , отримує близько 30 тис . .
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14.04.2021 16:40 Відповісти
Ким працює?? Посада
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14.04.2021 19:53 Відповісти
Водієм на Каматсу . Возить руду .
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14.04.2021 20:29 Відповісти
водитель не металлург )
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14.04.2021 22:13 Відповісти
.. Та зрозуміло ж , само собою . Але я говорив за робітників гірничо металургійної галузі в цілому . !! А свого знайомого згадав для прикладу .
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14.04.2021 22:55 Відповісти
Безвиз сыграл не последнюю роль в том, что олигархи поднимали ЗП рабочим на своих предприятиям.
Олигархи не хотели получения безвиза Украиной.
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14.04.2021 16:36 Відповісти
зарплата металлургов на Метинвесте превысила 20 тысяч. Это значит 21 тысяча грн. начисленных. А значит чистая средняя зарплата с учётом вычеты налогов, где то около 16 тысяч.
Это примерно 500 евро.
Маловата зарплата, как для металлургов.
500 евро это пособие по безработице где нибудь в не особо передовой стране ЕС, например в Португалии
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14.04.2021 16:38 Відповісти
16 000 это 500 грн. смена. Охранник на проходной получает 600-800 за смену на руки. У металлурга должна быть смена как минимум 1 500 грн.
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14.04.2021 17:41 Відповісти
Охоронник працює 1-3/24, металург 8 годин,але 5/5
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14.04.2021 19:55 Відповісти
Металлург - это специалист по плавлению металлов из руды и вторичного сырья. Он постоянно находится в горячем цеху, подвержен влиянию тяжелой физической нагрузки и вредных для здоровья газов. Профессионалами становятся только сильные и выносливые мужчины.
Германия
Средняя зарплата сталеваров - 4685 евро в месяц
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14.04.2021 16:41 Відповісти
Вот-вот, возникает вопрос - металл продает Ахметов по тем же ценам, что и Германия, а зарплата у металлургов в семь раз меньше???
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14.04.2021 17:35 Відповісти
ну при чём тут товарищ Ахметов? криворожсталью владеет индус! Днепрсталью - Пиня, Петровка - так вообще кацапский Евраз.
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14.04.2021 19:00 Відповісти
Вообще то статья о предприятиях "Метинвест", которыми владеет товарищ Ахметов, если что.
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14.04.2021 19:18 Відповісти
Вообще-то читайте внимательно - статья о украинских металлургах и речь толкает председатель "Федерации металлургов Украины", а не директор "Метинвеста" .
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14.04.2021 19:31 Відповісти
"По состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях "Метинвеста" превысила 20 тыс". грнИсточник: https://censor.net/ru/n3259712
"... об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе https://www.5.ua/ru/ukrayna/uroven-zarplat-ukraynskykh-metallurhov-viros-v-22-raza-s-2016-hoda-belenkyi-241969.html?fbclid=IwAR1q64Ip2NYhXB7KfARStLIcE3qfdBf3ydwdQvg871KO1KIH1afdZlJq4NQ "Метинвес т".Источник: https://censor.net/ru/n3259712
"В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс.Источник: https://censor.net/ru/n3259712
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14.04.2021 19:36 Відповісти
А с 2019 во сколько раз?
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14.04.2021 16:52 Відповісти
20 штук -это ни о чём...
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14.04.2021 17:37 Відповісти
Таи да(. Но что делать тем, у кого 5-7к? Я не про себя, мне легче на ПОРЯДОК и блльше, но по сравнению с коллегами западными, раза в 3 меньше(
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14.04.2021 21:11 Відповісти
так має бути, бо й ціни ростуть. шкода, в цілому по Україні інша тенденція - зарплати не піднімають, оправдовуються коронавірусом
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14.04.2021 19:07 Відповісти
Зряплати піднімають. Але всім непотрібам, які прописали собі таку позицію в розмірі "7-15" мінімальних заробітних плат. І якщо комусь піднімається на 1 тисячу то їм відразу на 7-15. І ці всі чомусь державні службовці які єкспортують і виробляють НІЧОГО від слова зовсім
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15.04.2021 10:56 Відповісти
было бы там так хорошо в Метинвесте , не рассказывали бы о повышении зарплат и распрекрасной жизни металлургов .
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14.04.2021 22:16 Відповісти
 
 