Зеленський привітав Ізраїль із Днем незалежності: "Ви - взірець згуртованості, енергійності та наполегливості"
Президент Володимир Зеленський привітав ізраїльтян напередодні Дня незалежності Ізраїлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.
"Мої щирі вітання ізраїльтянам із завтрашнім Днем незалежності країни! Ви – взірець згуртованості, енергійності та наполегливості, коли йдеться про любов до своєї землі і спадщини предків, її розвиток і примноження благ", - написав Зеленський.
Президент України також побажав ізраїльтянам миру, добробуту та процвітання.
Топ коментарі
+16 wake up-UA
показати весь коментар14.04.2021 16:35 Відповісти Посилання
+14 stanislav vaisman
показати весь коментар14.04.2021 17:06 Відповісти Посилання
+11 Алла Новосад #194524
показати весь коментар14.04.2021 16:40 Відповісти Посилання
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бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому
Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы
О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.
Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
Чи життя українців для тебе то другоє ....
попросило.....»с любым кроме Порошенко будем вести диалог»...таки нет....это ЗЕбилы продажные мрази сделали.....ВОКАК
Любая государственная должность доступна только тем гражданам, которые отслужили в армии.
послал бы нах тех сталинистов и переехал бы жить к националистам!
тем более у них поляна в твою честь
Наперли войск и бронетехники, как СССР перед нападением Германии, но не успели.
Израиль, к счастью для себя, решил не рисковать!
Тоесть оккупировать чужие территории можно кому угодно , если это не территорию Украины оккупируют?
А оккупация Кипра турками вас тоже не напрягает?
Да вы лицемеры с двойными стандартами.
Одну арабы спровоцировали, вторую начали.
И это не часть Палестины, такого государства никогда не существовало.
Часть Сирии, если не ошибаюсь.
Но в обеих этих войнах, Иордания участвовала, так что если кого винить, то только себя.
Кстати по одному из вариантов Израиль вполне мог оказаться и в Крыму: Сталин лихо занимал деньги у еврейского общества Джойнт под крымскую землю
Поздравитель хренов.
бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому
Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы
О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.
Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
Мелкий клоун со старта поехал в Израиль и подписал договор о выплатах Украиной пенсий бывшим репатриантам, чем обеспечил себе благосклонность Израиля на случай бегства. смышленый мальчик, сразу подумал куда бежать на случай провала.