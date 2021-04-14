До 20 квітня угруповання армії РФ на кордоні України становитиме 110 тис. осіб, - начальник ГУР Міноборони Буданов

Аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", - сказав Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.

За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третім варіантом, за даними українських розвідників, є провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.

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Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні поточного року ЗС РФ посилили ведення розвідки на об'єктах на території України.

"Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого - перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", - додав начальник ГУР.

За його словами, станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили Російської Федерації у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

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Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що орієнтовно завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території АР Крим очікується на 20 квітня.

"Загальна кількість особового складу з 20-го числа має збільшитися до 110 тис. осіб", - наголосив Буданов.