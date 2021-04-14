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Новини Агресія Росії проти України
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До 20 квітня угруповання армії РФ на кордоні України становитиме 110 тис. осіб, - начальник ГУР Міноборони Буданов

До 20 квітня угруповання армії РФ на кордоні України становитиме 110 тис. осіб, - начальник ГУР Міноборони Буданов

Аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", - сказав Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.

За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третім варіантом, за даними українських розвідників, є провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.

Також читайте: Перекидання російських військових до кордонів України триватиме до кінця квітня, - ГУР

Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні поточного року ЗС РФ посилили ведення розвідки на об'єктах на території України.

"Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого - перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", - додав начальник ГУР.

За його словами, станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили Російської Федерації у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

Також читайте: Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький

Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що орієнтовно завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території АР Крим очікується на 20 квітня.

"Загальна кількість особового складу з 20-го числа має збільшитися до 110 тис. осіб", - наголосив Буданов.

Автор: 

армія рф (17816) Буданов Кирило (495) розвідка (3880)


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Топ коментарі
+16
война уж как 7 лет идет , только зебилы не в курсе
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14.04.2021 16:51 Відповісти
+9
80-90% силовиков сразу перейдут на сторону врага, а МО будет бюрократить и тормозить, как было в 2014.
Поэтому только ВСУ, Добробаты, Терроборона и волонтеры.
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14.04.2021 18:11 Відповісти
+5
То може пора добровольців та патріотів із тюрем повипускати і розпочати тотальну підготовку до вторгнення.
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14.04.2021 16:50 Відповісти
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Так что думаете,будет война или нет?Кто победит,известно.Украина!
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14.04.2021 16:48 Відповісти
война уж как 7 лет идет , только зебилы не в курсе
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14.04.2021 16:51 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRAfkHMDjnRYhYgbAassq9utwihlHuvEu-zfJoYf1WacPYMqdHcSxlwEN6_8GaU62U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/photos/a.472946218952/10159260753148953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=-R 3 ч. ·

Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.

(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
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14.04.2021 16:48 Відповісти
никакой войны не будет и ответ на этот вопрос дали сами же Россияне.... понты будут провокации будут короткие попытки пострелять и попугать и спровоцировать будут даже если наши со злости или дурости влепят ответку россияне сами замнут вопрос и тему--ПОЧЕМУ- ДА ВСЕ ПРСОТО начнут и все дальше возврата не будет победа до конца не важно какого если даже победят Украину Росси не начав войну уже проиграла ВЫ забываете про ПИРОВУ ПОБЕДУ когда победа больше есть БЕДА нежели радость... а кто дал такое да сами россияне когда Зеленский в Стамбуле заручился поддержкой Турции в части крымской платформы и соучастия в вооруженных проектах если не совру то лавруша прокукарекал мол низзя так обострять и так далее если россияне уверены что они вот вот повалят Украину то к чему бы им так петушариться ну мало кто там звонит с кем они о чем то договора подписывают ведь скоро по мнению лядей из мошканских болот-- Украины не станет-а будет федеративный округ Малороссия с русским типа миром и духом...
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14.04.2021 16:57 Відповісти
а нам пора не публиковать такие страшилки это кстати не о гласности а о нервировано и если хотите само дурственной смаковании представляете чтобы нам смаковали расчеты и прогнозы онкологи урологи кардиологи криминалисты полиция статистика инфекционисты ЭТО ПУТЬ К ПАНИКЕ И НЕРВОЗНОСТИ ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ ИМЕЕТ ПРИВЫЧКУ ИСЧЕЗАЬТЬЬ тогда когда он нужен вот если бы уже Украина ввела бы превентивно на опережение 60 суток ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.... ЗАКРЫЛА ГРАНИЦЫ ВСЮДУ ТРАНЗИТЫ НЕБО НАД СТРАНОЙ КРОМЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОГОВАРИЕМЫХ ШТАБОМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ УКРАИНЫ МОБИЛИЗОВАЛА ВСЕ РЕЗЕРВЫ провела перекличку сформировала бы вторые эшелоны списочного состава глядишь сразу бы пошла на убыль придурь мошканских уродов....
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14.04.2021 17:04 Відповісти
К сожалению москали умеют играть в шахматы в долгую , пока украинская власть думает что играет партию ,а ею уже играют . И из любой проигрышной ситуации они извлекают выгоду, единственное много москальского пушечного мяса погибнет ,но то такэ, бабы ещё нарожают. Главное москальская верхушка будет тусить на западе и с ними будут вести дела как с равными.
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14.04.2021 17:11 Відповісти
Порох играл в долгую, у него все получалось. От возрождения ВСУ до создания мощной коалиции стран, поддерживающих Украину. Но стадо дебилов выбрало клоуна.
Тепер жеріть ложками, не подавіться, ідіоти.
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14.04.2021 18:33 Відповісти
Он играл в долгую как он думал а им тоже играли, просто он играл по нотам его просчитать шаги было легко даже для меня не спеца.К сожалению его тоже переиграли.
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14.04.2021 18:59 Відповісти
Переиграли легко. Потому что Порох всегда играл в шахматы, а репоеды и пархатые из анала Г+Г играли в шашки, и только в чапаева. Ну а тупое быдло, которому зебанько обещал конец, конец своей бедности, как стадо баранов выбрало шута. Я в одном могу похвалить зтого зьобнутого карлика-говноралиссимуса. В том, что он сейчас свою ЗЕленую жопу вытирает рылами быдла, которое за него проголосовало.
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15.04.2021 07:38 Відповісти
Это понятно, Куйло забздит начать войну. А вот Ленке добавилась уйма роботы. Она, бедолага, замахалась каждый день выгребать килограммы дерьма из бубочкиных бронеподгузников
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14.04.2021 18:29 Відповісти
И ющеразавра с никрадучими руками тожа, так шо придецца сасать у каво ни попадя.
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14.04.2021 19:28 Відповісти
То може пора добровольців та патріотів із тюрем повипускати і розпочати тотальну підготовку до вторгнення.
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14.04.2021 16:50 Відповісти
Их же не для того туда сажали за то что воевали, а чтобы власти воровать они не мешали.
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14.04.2021 19:15 Відповісти
20-го день рождение Адольфа алоизовича, гуру ху йла
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14.04.2021 16:53 Відповісти
"Антифашисты" запоребриковые вовсю к празднику готовятся,чего уж греха таить!
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14.04.2021 17:08 Відповісти
what's going on? Biden! go save english language ukrainian people!Go enter now!
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14.04.2021 16:53 Відповісти
З кацапами усе зрозуміло ....
Які дії зроблені нашими МЗС, МО, СНБО, зелькою?
Мобілізація, ТерОборона, сбори резервістів?

Підготовка до озброєння добровольців та населення?
Перекидання нацГвардії та ЗСУ на небезпечні напрямки ?
Робіть щось!! матюків не вистачає ....
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14.04.2021 16:54 Відповісти
Не ******.
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14.04.2021 17:00 Відповісти
Тут надо,чтобы Эрдоган был готов.А с наших толку мало.
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14.04.2021 17:04 Відповісти
В штаб не думали влаштуватися?
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14.04.2021 17:31 Відповісти
Сейчас тебе лично позвонят и все доложат😁
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14.04.2021 17:49 Відповісти
Форма сейчас красивая...чем на фашисткую похожа ...мне нравится..
Может от этого винторогих так плющит и они кирпичами серут??
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14.04.2021 16:55 Відповісти
яка до біса хворма? тут масштабна війна може бути...
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14.04.2021 17:02 Відповісти
Та не будет. ***** побряцает железом и его попустит.
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14.04.2021 17:06 Відповісти
сподіваюсь.
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14.04.2021 17:11 Відповісти
фіни, коли з ордою бодалися, то виглядали якось так
До 20 квітня угруповання армії РФ на кордоні України становитиме 110 тис. осіб, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 8310
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14.04.2021 17:17 Відповісти
Я до того це, що краса форми це лише для парадів.
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14.04.2021 17:42 Відповісти
Пыль.
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14.04.2021 16:59 Відповісти
так много новостей. теперь будем знать)))) видно начальник ГУР Минобороны Буданов хорошо поработал с источниками в СМИ, минут 20 пыхтел, наверное. #ули-настоящий РАЗВЕДЧИК, друг Арестовича...
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14.04.2021 16:59 Відповісти
То что перед Вами не отчитывается начальник ГУР на цензоре это еще не значит что он ничего не делает.
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14.04.2021 17:05 Відповісти
делает. читает интернет.
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14.04.2021 17:06 Відповісти
Интернет один из источников информации о враге. И не самый плохой. Те же вагнеровцы выклали много данных через сеть.
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14.04.2021 18:26 Відповісти
У них сухопутные войска 280 тыс.
Это получается что они почти половину своей армии стянули к нашим границам
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14.04.2021 17:02 Відповісти
У нас не меньше будет, если будет мобилизация.
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14.04.2021 18:36 Відповісти
ага, прівєт зємлє УА от удобрєній ру
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14.04.2021 17:05 Відповісти
Novyje granatamioti amerikanskije polucila Ukraina,
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14.04.2021 17:10 Відповісти
ну і норм... вистачить, щоб ще трохи відгризти землі і дорватись до дніпровської води! ВПЄРЬОД, ЗА уРОДІНУ! ЗА ЛУПУКІНА!!!
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14.04.2021 17:31 Відповісти
тим більше при такому БУДЬОНОВІ в ГУР МО (який зливає спец. операцію за спец. операцією, як і його преЗЕдент) втрата ще більше землі Україною практично гарантована!
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14.04.2021 17:33 Відповісти
Тіхо,тіхо,ви мєшаєте нашему перпізденту ходіть в броніке...
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14.04.2021 17:39 Відповісти
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:44 Відповісти
Авакян не пахож на самоубийцу или микрона как лоха имеет.
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14.04.2021 19:31 Відповісти
Мабуть це буде наступна дія, що ми побачимо від нашого керівництва; за збереження миру та бальшую занепакоєнність Европи.
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14.04.2021 21:38 Відповісти
кто начнет бред нести про превосходство в 3 раза для атаки, пускай в 19 век возвращается. 110 тыс штыков хватит и на оккупацию бедной, больной и старой Украины.
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14.04.2021 17:47 Відповісти
даже милиона не хватит, так как закапывать биоматериал будут павсеместно, где бы не объявился, любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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14.04.2021 18:04 Відповісти
В старой больной Украине живут миллионы молодых семей с детьми и упаси Господь если они пострадают от фашистов из России. Как говорил Ковпак, тут им жаба цицьки і дасть. Партизан.
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14.04.2021 19:08 Відповісти
а у нас 250 тыс вояк+добровольцы+ментов, прокуроров, сбу, дбр и прочих всех на передок. нехрен просто так наши налоги проедать
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14.04.2021 18:00 Відповісти
80-90% силовиков сразу перейдут на сторону врага, а МО будет бюрократить и тормозить, как было в 2014.
Поэтому только ВСУ, Добробаты, Терроборона и волонтеры.
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14.04.2021 18:11 Відповісти
они не перейдут а просто разбегутся кто куда
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14.04.2021 18:44 Відповісти
Их первых надо утилизовать на передке, а то у спину стрелять будут и сдаваться.
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14.04.2021 19:33 Відповісти
ждут перехода на летнюю форму одежды, а через неделю (после послания Пукина ************ сборищу) может и начаться какая-то движуха
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14.04.2021 18:12 Відповісти
Х..лу важно до виборів в німеччині все порішати... думаю на пасху ... нечисть любить жертвоприношення в красиві дати
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14.04.2021 18:19 Відповісти
ну да похоже те 2 дебила пожаловались, что у них нет праздника и потому отмечать вынуждены каждый день без выходных..
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14.04.2021 18:25 Відповісти
Ну ***** может начинать достаточно собрал так как у Украины вся армия 160 тысяч.
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14.04.2021 18:32 Відповісти
И 150 000 резерва 1 волны.
ПС. Атдельнае спасиба кривому носу за тероборону.
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14.04.2021 19:35 Відповісти
Будем воевать выхода другого нет.
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14.04.2021 18:44 Відповісти
Западу, как никогда, сейчас выгодно поддержать Украину вооружением, получив взамен высоко мотивированную, тем злом что натворили российские вооружённые бандиты в Украине, армию против их основного противника. Если ***** решило вторгнуться, он все равно получит сопротивление, а при вооружённой поддержке ВСУ, настоящий отпор, даже без солдат НАТО.
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14.04.2021 19:03 Відповісти
3 цистерны напалму уничтожают 3 буратин. А адна иприту 1 дивизию пида рассов.
Членин: у ваинушку панарошку не играют.
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14.04.2021 19:37 Відповісти
110 тис. Чел це не 1млн. Шось малувато
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14.04.2021 20:56 Відповісти
Якщо чесно, то і 300тис. це малувато для контролю навіть 2ох областей
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14.04.2021 21:14 Відповісти
 
 