До 20 квітня угруповання армії РФ на кордоні України становитиме 110 тис. осіб, - начальник ГУР Міноборони Буданов
Аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", - сказав Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.
За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.
По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третім варіантом, за даними українських розвідників, є провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.
Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні поточного року ЗС РФ посилили ведення розвідки на об'єктах на території України.
"Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого - перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", - додав начальник ГУР.
За його словами, станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили Російської Федерації у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.
Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.
Буданов зазначив, що орієнтовно завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території АР Крим очікується на 20 квітня.
"Загальна кількість особового складу з 20-го числа має збільшитися до 110 тис. осіб", - наголосив Буданов.
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Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.
(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
Тепер жеріть ложками, не подавіться, ідіоти.
Які дії зроблені нашими МЗС, МО, СНБО, зелькою?
Мобілізація, ТерОборона, сбори резервістів?
Підготовка до озброєння добровольців та населення?
Перекидання нацГвардії та ЗСУ на небезпечні напрямки ?
Робіть щось!! матюків не вистачає ....
Может от этого винторогих так плющит и они кирпичами серут??
Это получается что они почти половину своей армии стянули к нашим границам
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Поэтому только ВСУ, Добробаты, Терроборона и волонтеры.
ПС. Атдельнае спасиба кривому носу за тероборону.
Членин: у ваинушку панарошку не играют.