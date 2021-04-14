В Україні з'явиться ще одне свято - Кабмін погодив встановлення дня Держспецзв'язку 25 травня
Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента України про призначення дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) 25 травня.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що запропонована дата обґрунтована тим, що у цей день в 2006 році постановою Кабінету міністрів України №734 на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України створена адміністрації Держспецзв'язку як центрального органу виконавчої влади.
Топ коментарі
+9 Поднипровский УКРАИНЕЦ
показати весь коментар14.04.2021 16:56 Відповісти Посилання
+4 Люцифер
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+3 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар14.04.2021 17:05 Відповісти Посилання
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нарешті і держспецзвязківці зі стріляниною в вагонах відвоювали таке свято для себе
"Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці."
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI
А день Служби досі відзначався 12 жовтня (день утворення української структури урядового зв'язку).