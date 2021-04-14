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В Україні з'явиться ще одне свято - Кабмін погодив встановлення дня Держспецзв'язку 25 травня

В Україні з'явиться ще одне свято - Кабмін погодив встановлення дня Держспецзв'язку 25 травня

Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента України про призначення дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) 25 травня.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що запропонована дата обґрунтована тим, що у цей день в 2006 році постановою Кабінету міністрів України №734 на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України створена адміністрації Держспецзв'язку як центрального органу виконавчої влади.

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Автор: 

Кабмін (14150) свято (682) зв’язок (398)


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Топ коментарі
+9
а день госспецтуалета, когда будет??? хочется парочку наших президентов поздравить...
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14.04.2021 16:56 Відповісти
+4
С нетерпением жду установления праздника ДУСи.
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14.04.2021 16:57 Відповісти
+3
у всіх є фахові свята,
нарешті і держспецзвязківці зі стріляниною в вагонах відвоювали таке свято для себе
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14.04.2021 17:05 Відповісти
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А почему не 6 апреля?
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14.04.2021 16:52 Відповісти
у всіх є фахові свята,
нарешті і держспецзвязківці зі стріляниною в вагонах відвоювали таке свято для себе
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14.04.2021 17:05 Відповісти
а день госспецтуалета, когда будет??? хочется парочку наших президентов поздравить...
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14.04.2021 16:56 Відповісти
С нетерпением жду установления праздника ДУСи.
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14.04.2021 16:57 Відповісти
Заміться справами, чи за цим лайном ніколи?
"Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці."
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI
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14.04.2021 16:58 Відповісти
Сколько есть ещё идей? Почему бы не установить "День тружениц оказывающих сексуальные услуги" У нас их много и разве не заслужили ?
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14.04.2021 17:09 Відповісти
А в союзе был даже праздник - День шифровальщика, праздновался 13 ноября. Было...
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14.04.2021 17:12 Відповісти
а ми прибиральники коли будем мати своє свято?
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14.04.2021 17:20 Відповісти
Закон про Службу спецзв'язку прийнято 23.02.2006, а постанова то уже таке.
А день Служби досі відзначався 12 жовтня (день утворення української структури урядового зв'язку).
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14.04.2021 17:33 Відповісти
Чем больше праздников, тем веселее жить.
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14.04.2021 17:33 Відповісти
Суцільне шапіто! 🎉🎈🎉🎈🎉🎈🤡🤡🤡
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14.04.2021 17:58 Відповісти
Зачем это совкизм?
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14.04.2021 17:56 Відповісти
то шо, 25 травня короткий день ? а де дівся кабель ЗАС який викопувався по всій Україні ? Чи вже його зважили і тепер є бабло на щорічне святкування з парадами і циганами ?
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14.04.2021 17:56 Відповісти
А я думаю, що ці горе - спецзв'язківці у поїзді відмічали, що аж стрілянину на радощає влаштували. Поспішили.
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14.04.2021 17:56 Відповісти
Украина не сможет стать цивилизованной страной до тех пор, пока совок прочно сидит и в свинопасах и в президентах. Разруха в головах начинается в мусоре, выбрасываемом "европейцами" на дорогу из окон авто, заплеванных лифтах, с выжжеными копками и... совковыми профессиональными праздниками, с награждением кучами железок размещаемых чуть ли не на спине награждаемого.
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14.04.2021 18:07 Відповісти
Не страна, а сплошной праздник, мля... А когда день 95-го портала буИИтЬ?
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14.04.2021 19:36 Відповісти
А где праздник наружной слежки и прослушки ?
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14.04.2021 20:16 Відповісти
Это по случаю попойки и стрельбы в вагоне фельдъегерей или это другое ведомтво?
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14.04.2021 20:27 Відповісти
 
 