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СБУ розслідує справу про організацію Аксьоновим незаконного "референдуму", - нардепка "Голосу" Бобровська

СБУ розслідує справу про організацію Аксьоновим незаконного

Служба безпеки України підтвердила, що проти Андрія Аксьонова, який переміг на виборах до ВР, ведуть розслідування через організацію незаконного "референдуму". Але при цьому в спецслужбі не повідомили номер справи і дату її відкриття.

Про це повідомила в фейсбуці нардепка "Голосу" Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"У СБУ відповіли, що досудове розслідування триває, але підозру Аксьонову досі не вручили. Крім того, не вказали ні номера кримінального провадження, ні дати його відкриття. Тому залишається тільки гадати, це нова кримінальна справа проти нього чи досі безрезультатно тягнеться справа 2016 року. Інформація у відповідях СБУ і ОГП не збігається", - написала Бобровська.

Читайте також: В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецьку, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська

Раніше нардепка зверталася з таким самим запитом до Офісу генпрокурора, але там відповіли, що в 2016 році СБУ відкрила справу проти Аксьонова за організацію "референдуму" і не знайшла складу злочину.

Читайте також: ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині

Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м.Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

СБУ розслідує справу про організацію Аксьоновим незаконного референдуму, - нардепка Голосу Бобровська 01

Автор: 

СБУ (12964) Бобровська Соломія (50) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+5
А какого х. она его раньше не расследовала?
И вообще, офис генпрокурора не увидел никаких нарушений. Вижу необходимость ппредставит этого проходимца как кандидата в депутаты Верховной Рады.
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14.04.2021 17:08 Відповісти
+2
патриотов садят а подобных продажных тварей в верховную раду выбирают-докотились-
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14.04.2021 17:38 Відповісти
+1
НЕ знаю в курсе лю формучане. но Хутин обожает символизм, повернут на этом. Аксенова вытащили похоже из за фамили. Аксенов в анексированном Крыму, Аксенов в анексированом ЛДНР (одна из основных версий на сегодня вооруженных телодвижений РФ)
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14.04.2021 17:15 Відповісти
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А какого х. она его раньше не расследовала?
И вообще, офис генпрокурора не увидел никаких нарушений. Вижу необходимость ппредставит этого проходимца как кандидата в депутаты Верховной Рады.
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14.04.2021 17:08 Відповісти
НЕ знаю в курсе лю формучане. но Хутин обожает символизм, повернут на этом. Аксенова вытащили похоже из за фамили. Аксенов в анексированном Крыму, Аксенов в анексированом ЛДНР (одна из основных версий на сегодня вооруженных телодвижений РФ)
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14.04.2021 17:15 Відповісти
Вот где те бодрые активисты,которые стекла били и стены рисовали? Почему они сейчас не стоят под ВР и не ждут Аксенова на раздачу?
Ответ видимо прост, под ВР была запланированная и проплаченная акция одним из обиженных товарищей, а Аксенов ему в парламенте может как дополнительный штык сгодиться.
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14.04.2021 17:19 Відповісти
когда псу нечего делать
он яйца лижет
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14.04.2021 17:23 Відповісти
7 лет уже кто-то "расследует", по очереди. може еще тщательнее надо, а то не всем следователям до пенсии не хватит.
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14.04.2021 17:26 Відповісти
патриотов садят а подобных продажных тварей в верховную раду выбирают-докотились-
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14.04.2021 17:38 Відповісти
у Васи Вирастюка есть шанс) разместить свою жопу на двух креслах..?
хотя баклановцы СБУшники при Бакланове стали импотентами по защите Украины
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14.04.2021 17:39 Відповісти
https://twitter.com/streebog ХарьОК https://twitter.com/streebog @streebog https://twitter.com/streebog/status/1382333616382939144 46 мин
Теракт у Керчі у 2018 року був пробний шар?

https://twitter.com/KrimRt RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt
Патрушев в Крыму сейчас
Каже, теракты будут "из-за деятельности США, ЕС и Украины"
Ну он-то знает точно: устроит ФСБ РФ - будут конечно.
Совсем не шутки: хорошие люди Крыма, берегите себя!
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14.04.2021 17:52 Відповісти
Штепу 7 років "розслідували і судили" поки вона не стала депутатом міськради. А цей "фрукт" стрибнув ще вище - в депутати ВР.
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14.04.2021 19:38 Відповісти
 
 