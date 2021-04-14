СБУ розслідує справу про організацію Аксьоновим незаконного "референдуму", - нардепка "Голосу" Бобровська

Служба безпеки України підтвердила, що проти Андрія Аксьонова, який переміг на виборах до ВР, ведуть розслідування через організацію незаконного "референдуму". Але при цьому в спецслужбі не повідомили номер справи і дату її відкриття.

Про це повідомила в фейсбуці нардепка "Голосу" Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"У СБУ відповіли, що досудове розслідування триває, але підозру Аксьонову досі не вручили. Крім того, не вказали ні номера кримінального провадження, ні дати його відкриття. Тому залишається тільки гадати, це нова кримінальна справа проти нього чи досі безрезультатно тягнеться справа 2016 року. Інформація у відповідях СБУ і ОГП не збігається", - написала Бобровська.

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Раніше нардепка зверталася з таким самим запитом до Офісу генпрокурора, але там відповіли, що в 2016 році СБУ відкрила справу проти Аксьонова за організацію "референдуму" і не знайшла складу злочину.

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Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м.Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.