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"Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов?

Брат глави ОАСК Юрій Зонтов на суді розповів, що не спілкувався з главою Окружного адмінсуду, а кошти, знайдені у нього в сейфі, нібито були на зберіганні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Прокурор під час засідання суду цитував записи негласних слідчих розшукових дій. Зокрема, спілкування між адвокатами Зонтовим і Донцем.

Ось приклад нібито розподілу винагороди за судове рішення. "5 его (судді. – Ред), два рубля Паша возьмет, рубль я", – цитує Зонтова прокурор.

Рішення колегії коштувало дорожче. "Чтоб зайти в тройку нужно заходить с 50".

Зафіксовано, що Зонтов скаржився на переслідування брата - голови ОАСК Павла Вовка.

"Ты знаешь, кто сейчас голова суда и как у него обстоят дела… Его сейчас ловят, реально хотят вычернить, я ж-то общаюсь с близким человеком…", – говорив Зонтов

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Адвокат Донець остерігався проблем, бо НАБУ вже і так мало кримінальну справу щодо Вовка. Але брат голови ОАСК Зонтов його заспокоїв, кажучи, що вживає заходів конспірації: "Слушают, пасут… Но мой основной [телефон] на работе лежит, я его вообще с собой не беру. И один, который они знают, у меня дома лежит, я его тоже не беру… Телефон, с которым я хожу, не слушают. За мной пока не следят. Но возле дома находяться. Потому что, когда они его (Вовка. – Ред.) начинают искать, они думают, что он у меня… Паша есть, он не в бегах. Набушники к нему зайти не могут, они же отгородились. Там есть другие хода, которыми он себе удачно уходит и приходит".

Наразі позиція Зонтова така, що він визнає, що вихвалявся перед клієнтом Коваленком своїми зв’язками з братом тільки, аби справити враження і нічого крамольного в цьому не бачить.

За його словами, 14.01 порушено кримінальну справу і по всьому тексту йдуть негласні слідчі дії: "Слухався телефон Донця, мій телефон, була прослушка в машинах, слідкували за мною. Питання. Я в цьому році взагалі з Вовком Павлом В’ячеславовичем спілкувався чи ні? Переписувався чи ні? Бачився чи ні? Більш того, якщо прослуховувався телефон, там чітко є, де я телефоную мамі і питаю, як діла… як справи у братца, заезжает ли он к тебе, проведывает и так далее и тому подобное… Мои отношения з ним як з суддею, як з головою суду я можу охарактеризувати наступним чином…"

Далі Зонтов пригадав ситуацію, як виходив на пенсію. Він мав 17 років військової служби, звільнився і став адвокатом. За законом, мав право на пенсію після 25 років стажу, з яких не менше 12,5 років військова служба. Однак це працює у випадку, якщо особа виходить на пенсію саме з військової служби, а Зонтов вже був цивільний. Він звернувся за порадою до брата і той йому нічим не допоміг, тому Зонтов мусив повертатися на деякий час у військо, щоб таки вийти на пенсію. "Я змушений був з доходу, про який ви сказали, 11 млн 224, але ви зазначали, що це з 15 по 20 рік, так я зауважую, це з 15 по 18 рік. Я був змушений піти служити, щоб у мене було звільнення з військової служби, із офіційного доходу в 11 млн, можете посмотреть мою декларацію, скатиться до дохода 400 тис.грн заробітної плати на рік. И потерять по сути весь свій доход", – скаржився він.

Водночас Зонтов зазначив, що безумовно для того, щоб клієнт не втік, він міг говорити, що буде "вирішувати за допомогою брата або за допомогою президента України".

"Питання не в тому, що я казав, а що я робив і робив лі якісь дії по пропонуванню хабара, по спілкуванню з посадовою особою, яка вирішувала цю справу.. Підбурював лі я когось. Більш того, я жодної винагороди вперед не беру, у разі якщо нічого не получиться, форс-мажорні обставини, условно говоря, коли ніхто не договарюється і шось пішло не так, я як юрист в чомусь помилився, не зміг передбачити якісь моменти, правова позиція була достатньо не переконлива. Будь-яка винагорода залишається у даному випадку в другого адвоката… Шоб ви понімалі, я даже не відкривав пакет. Я його побачив на слідуючий день після того в машині, як він (Донець. – Ред.) залишив. Він не на переднє сидіння сідав, а на заднє. Коли я йому зателефонував, він сказав: "Ну залиш, потім будемо розбиратися"", - розповідає брат Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештований у справі брата глави ОАСК адвокат Донець вийшов під заставу 2,95 млн грн, - Антикорупційний суд

Пізніше в офісі по вулиці Джона Маккейна, 22/1 знайшли частину можливого хабаря – 80 тисяч доларів, копію паспорта і автобіографію Зонтова, квитанції та рахунки на ім’я Вовка, альбом із фотографіями Павла Вовка. Там же вилучено 3,77 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Зазначається, що квартира, в якій знайдено сейф і вилучено мільйони доларів, належить адвокатці Юлії Пхайко. Ця жінка є співзасновницею ГО "Розвитку транзитного потенціалу України" разом із Юрієм Зонтовим. Третім засновником цієї організації є адвокат Сергій Рогожук, який був одним із захисників Зонтова в антикорупційному суді на обранні запобіжного заходу.

Зонтов не заперечує, що бував у цьому офісі і за домовленістю із власницею тримав там свій сейф, в якому зберігав документи своїх клієнтів і гроші.

За словами брата глави ОАСК, три злитки золота і 20 тис. доларів, знайдені в сейфі, - це нібито кошти, які повернуті після обшуку, Львівським апеляційним судом і передані йому на подальше зберігання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минуло 5 днів після затримання на хабарі Зонтова, але чомусь ми не чуємо нічого від керівництва країни з цього приводу. Де санкції щодо Вовка? - Бутусов

"Є кошти, які зберігаються за іпотечним договором. Є кошти, там майже 200 тис.дол, трохи більше, – це саме ті кошти, дійсно, до яких я мав стосунок. Вони не мої особисто, але я знаю, чому вони там були, є підтверджуючі документи", – сказав Зонтов. З його слів, сейфів було декілька і до одного з них він не мав жодного стосунку і ніколи не торкався, ключа не мав.

Дружина Зонтова (працює на посаді помічника судді в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду з листопада минулого року) на суді заявила, що Павло Вовк не бував у них у гостях за період, який подружжя проживають разом.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Читайте також: Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

Автор: 

хабар (4733) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)


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Топ коментарі
+54
Как же мы всех вас, бедных, неправильно понимаем. То из контекса вырываем, то не понимаем, что "валить из этой страны" - это просто "отдохнуть на праздники", а деньги в сейфе личного кабинета вообще не известно чьи и находятся на хранении. Святые люди и злой народ, постоянно что-то додумывет.
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14.04.2021 17:52 Відповісти
+34
Брат Єрмака,брат Вовка, якісь підряд сімейні. Брат за брата?
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14.04.2021 17:50 Відповісти
+25
Исправить все это похоже можно только с помощью виселиц....
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14.04.2021 17:50 Відповісти
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в "слугу народа" возьмут..?? или в офис президента??
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14.04.2021 17:49 Відповісти
не берут говоришь?? такой взрослый и в сказки веришь..
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14.04.2021 18:00 Відповісти
Ні, до пЄСів візмут- то є "наші мальчікі", та "Коля харошій парєнь"!!
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14.04.2021 18:13 Відповісти
Шо там с агентом фсб дубинским?
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14.04.2021 18:35 Відповісти
в ГОП - Головный Офис Президента, ..
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14.04.2021 19:03 Відповісти
Исправить все это похоже можно только с помощью виселиц....
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14.04.2021 17:50 Відповісти
Фонарей в Киеве не хватит(
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14.04.2021 20:59 Відповісти
Самые матерые волки,конечно, в киевских логовах обитают...Но, в каждом областном и районном центре ненасытные стаи этих тварей тоже неслабо орудуют...Только истреблять.
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14.04.2021 21:26 Відповісти
Достаточно честной судебной системы.
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15.04.2021 15:46 Відповісти
Брат Єрмака,брат Вовка, якісь підряд сімейні. Брат за брата?
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14.04.2021 17:50 Відповісти
У них сімейний підбрат.
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14.04.2021 18:08 Відповісти
Семья - переводится как Мафия, или наоборот
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14.04.2021 19:05 Відповісти
уже й жонушку туди всунув... тоже бере??? впевнений, що бере сама і виступає посереднецею...
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14.04.2021 19:06 Відповісти
"На хранєніє"? Типовий общак.
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14.04.2021 17:51 Відповісти
Как же мы всех вас, бедных, неправильно понимаем. То из контекса вырываем, то не понимаем, что "валить из этой страны" - это просто "отдохнуть на праздники", а деньги в сейфе личного кабинета вообще не известно чьи и находятся на хранении. Святые люди и злой народ, постоянно что-то додумывет.
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14.04.2021 17:52 Відповісти
Клоун обещал им руки рубать а по факту они дополнительные карманы пришивают образно то сколько они воруют ни в одни карманы не влезет.Нужен закон за взятку более 100 $ минимум 10 лет ,за 100 и более долларов минимум 20 с полной конфискацией конечно и запретом занимать избираемые и руководящие должности пожизненно в том числе всем родственникам до троюродных.
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14.04.2021 18:54 Відповісти
До 100 опечатка.
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14.04.2021 18:55 Відповісти
действительно простому человеку в стране- страшно жить, потому, что государство не может ни с чем справиться, особенно с матёрыми гнидами, которые калечат за деньги людские судьбы и забирают надежду на справедливость
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14.04.2021 17:59 Відповісти
"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными". Другой вариант: "Эйб Линкольн дал всем свободу, а Сэм Кольт уравнял шансы".
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14.04.2021 18:04 Відповісти
"Бог создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными".
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14.04.2021 19:01 Відповісти
у цих сук уже рублі ходять?
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14.04.2021 18:16 Відповісти
Посадить его в камеру на хранение лет на 20 в одиночку пусть похраниться.
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14.04.2021 18:29 Відповісти
паnять и прастить...- що і будe..
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14.04.2021 18:31 Відповісти
А есть фото этого подонка в вышиванке?
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14.04.2021 18:32 Відповісти
"Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов? - Цензор.НЕТ 930
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14.04.2021 18:34 Відповісти
там по роже его уже все понятно.
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14.04.2021 18:59 Відповісти
Зелена СЗР. "Новиє ліца" зі старим совячим смородом.
І це буде захищати державу від ворога? Воно їм треба? У них один інтерес, прібарахліться. Фсьо.
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14.04.2021 19:02 Відповісти
100 шекелів і зонтов - чисто шекельне прізвище... не встиг на прізвище жонушки перейти???
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14.04.2021 19:07 Відповісти
Не тех ловят ..
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14.04.2021 19:08 Відповісти
во власти сплошные пдрасы.
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14.04.2021 19:11 Відповісти
Мляяяя.... Гнилой базар уголовников, а не должностных лиц... Во что страну превратили ссуки?!!! "Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов? - Цензор.НЕТ 9766
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14.04.2021 19:34 Відповісти
Підори рубльові..... ще є сумніви на кого вони працюють?
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14.04.2021 19:35 Відповісти
А помните колядника с 4 лимонами вроде---так ангел почти против мразей этого момента?! И давно колядник прозвучал---лет 10 есть скорее. Сколько же упёрли-умяли с тех лет? А ведь только метод *Саша Белый* тут сработает. Есть правда другой метод---*Арматура*. Но где к арматуре набрать Белых? Раз мы не можем!
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14.04.2021 20:13 Відповісти
Спасибо США за НАБУ!
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14.04.2021 20:38 Відповісти
це відкриті злочинці і чим мерзотніша особа тим вища посада країна існує тільки для того щоб ці виродки паратизували на праці всієї країни
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14.04.2021 20:46 Відповісти
И ещё напомнило это кино про шустрых спецов от юстиции об одной очень старой поговорке совдеповской эпохи. *Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут*. Классика жанра во все времена. Мантии снять. дипломы заставить сожрать, стаж трудовой списать. Не судить и не сажать---ворон ворону глаз не выклюет. Пусть идут работать где возьмут.
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14.04.2021 21:03 Відповісти
Конец эпохи брехни? не?
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14.04.2021 22:17 Відповісти
100 шекелей надо Бене отдать, это его вклад в правосудие.
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14.04.2021 22:36 Відповісти
Ну и судьи у нас, преступник на преступнике сидит и преступника погоняет.
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14.04.2021 22:38 Відповісти
другие хода...

другие ходЫ...закінчуйте грати шимка з рюзьге койне,яким ви нормально не володієте, переходьте на нормальну мову.
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14.04.2021 23:45 Відповісти
Якщо не буде засуджено цього чорта Вовка та ще декількох одіозних чортів, як тупицький, не буде перезавантаження Вищої ради правосуддя, нічого, ніякого виправлення ситуації не буде...
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14.04.2021 23:49 Відповісти
ще й дружина працює у Касаційному адміністративному суді...3,14з_дець якийсь! Тупий, нахабний і зухвалий хабарник)))
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15.04.2021 01:49 Відповісти
"Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов? - Цензор.НЕТ 7322
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15.04.2021 02:30 Відповісти
Украл курицу десять лет. Взяли С ПОЛИЧНЫМ ,вскрыли сейф с МИЛЛИОНАМИ валюты( не задекларированной) У ГОССЛУЖАЩЕГО ВЫСШЕГО ранга. Какие,**** доказательства? Какой суд? Это государственный преступник,должны "шерстить" руководство службы( как работала и работает ВНУТРЕННЯЯ безопасность и ВСЕ контролирующие службы). Это чьи коррупционные деньги? Да за шариковую ручку непонятного происхождения чиновника такого ранга должны снимать с работы и проверять под лупой. Это что за государство?
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15.04.2021 08:08 Відповісти
 
 