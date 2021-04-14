"Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов?

Брат глави ОАСК Юрій Зонтов на суді розповів, що не спілкувався з главою Окружного адмінсуду, а кошти, знайдені у нього в сейфі, нібито були на зберіганні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Прокурор під час засідання суду цитував записи негласних слідчих розшукових дій. Зокрема, спілкування між адвокатами Зонтовим і Донцем.

Ось приклад нібито розподілу винагороди за судове рішення. "5 его (судді. – Ред), два рубля Паша возьмет, рубль я", – цитує Зонтова прокурор.

Рішення колегії коштувало дорожче. "Чтоб зайти в тройку нужно заходить с 50".

Зафіксовано, що Зонтов скаржився на переслідування брата - голови ОАСК Павла Вовка.

"Ты знаешь, кто сейчас голова суда и как у него обстоят дела… Его сейчас ловят, реально хотят вычернить, я ж-то общаюсь с близким человеком…", – говорив Зонтов

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Адвокат Донець остерігався проблем, бо НАБУ вже і так мало кримінальну справу щодо Вовка. Але брат голови ОАСК Зонтов його заспокоїв, кажучи, що вживає заходів конспірації: "Слушают, пасут… Но мой основной [телефон] на работе лежит, я его вообще с собой не беру. И один, который они знают, у меня дома лежит, я его тоже не беру… Телефон, с которым я хожу, не слушают. За мной пока не следят. Но возле дома находяться. Потому что, когда они его (Вовка. – Ред.) начинают искать, они думают, что он у меня… Паша есть, он не в бегах. Набушники к нему зайти не могут, они же отгородились. Там есть другие хода, которыми он себе удачно уходит и приходит".

Наразі позиція Зонтова така, що він визнає, що вихвалявся перед клієнтом Коваленком своїми зв’язками з братом тільки, аби справити враження і нічого крамольного в цьому не бачить.

За його словами, 14.01 порушено кримінальну справу і по всьому тексту йдуть негласні слідчі дії: "Слухався телефон Донця, мій телефон, була прослушка в машинах, слідкували за мною. Питання. Я в цьому році взагалі з Вовком Павлом В’ячеславовичем спілкувався чи ні? Переписувався чи ні? Бачився чи ні? Більш того, якщо прослуховувався телефон, там чітко є, де я телефоную мамі і питаю, як діла… як справи у братца, заезжает ли он к тебе, проведывает и так далее и тому подобное… Мои отношения з ним як з суддею, як з головою суду я можу охарактеризувати наступним чином…"

Далі Зонтов пригадав ситуацію, як виходив на пенсію. Він мав 17 років військової служби, звільнився і став адвокатом. За законом, мав право на пенсію після 25 років стажу, з яких не менше 12,5 років військова служба. Однак це працює у випадку, якщо особа виходить на пенсію саме з військової служби, а Зонтов вже був цивільний. Він звернувся за порадою до брата і той йому нічим не допоміг, тому Зонтов мусив повертатися на деякий час у військо, щоб таки вийти на пенсію. "Я змушений був з доходу, про який ви сказали, 11 млн 224, але ви зазначали, що це з 15 по 20 рік, так я зауважую, це з 15 по 18 рік. Я був змушений піти служити, щоб у мене було звільнення з військової служби, із офіційного доходу в 11 млн, можете посмотреть мою декларацію, скатиться до дохода 400 тис.грн заробітної плати на рік. И потерять по сути весь свій доход", – скаржився він.

Водночас Зонтов зазначив, що безумовно для того, щоб клієнт не втік, він міг говорити, що буде "вирішувати за допомогою брата або за допомогою президента України".

"Питання не в тому, що я казав, а що я робив і робив лі якісь дії по пропонуванню хабара, по спілкуванню з посадовою особою, яка вирішувала цю справу.. Підбурював лі я когось. Більш того, я жодної винагороди вперед не беру, у разі якщо нічого не получиться, форс-мажорні обставини, условно говоря, коли ніхто не договарюється і шось пішло не так, я як юрист в чомусь помилився, не зміг передбачити якісь моменти, правова позиція була достатньо не переконлива. Будь-яка винагорода залишається у даному випадку в другого адвоката… Шоб ви понімалі, я даже не відкривав пакет. Я його побачив на слідуючий день після того в машині, як він (Донець. – Ред.) залишив. Він не на переднє сидіння сідав, а на заднє. Коли я йому зателефонував, він сказав: "Ну залиш, потім будемо розбиратися"", - розповідає брат Вовка.

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Пізніше в офісі по вулиці Джона Маккейна, 22/1 знайшли частину можливого хабаря – 80 тисяч доларів, копію паспорта і автобіографію Зонтова, квитанції та рахунки на ім’я Вовка, альбом із фотографіями Павла Вовка. Там же вилучено 3,77 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Зазначається, що квартира, в якій знайдено сейф і вилучено мільйони доларів, належить адвокатці Юлії Пхайко. Ця жінка є співзасновницею ГО "Розвитку транзитного потенціалу України" разом із Юрієм Зонтовим. Третім засновником цієї організації є адвокат Сергій Рогожук, який був одним із захисників Зонтова в антикорупційному суді на обранні запобіжного заходу.

Зонтов не заперечує, що бував у цьому офісі і за домовленістю із власницею тримав там свій сейф, в якому зберігав документи своїх клієнтів і гроші.

За словами брата глави ОАСК, три злитки золота і 20 тис. доларів, знайдені в сейфі, - це нібито кошти, які повернуті після обшуку, Львівським апеляційним судом і передані йому на подальше зберігання.

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"Є кошти, які зберігаються за іпотечним договором. Є кошти, там майже 200 тис.дол, трохи більше, – це саме ті кошти, дійсно, до яких я мав стосунок. Вони не мої особисто, але я знаю, чому вони там були, є підтверджуючі документи", – сказав Зонтов. З його слів, сейфів було декілька і до одного з них він не мав жодного стосунку і ніколи не торкався, ключа не мав.

Дружина Зонтова (працює на посаді помічника судді в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду з листопада минулого року) на суді заявила, що Павло Вовк не бував у них у гостях за період, який подружжя проживають разом.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

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