Ворог шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Від початку доби 14 квітня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, неподалік від Світлодарська та Золотого-4, противник обстріляв позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

В районі Майорська ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу Павлополя зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника було вчасно пригнічено.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території і передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Неподалік від Майорська БПЛА противника, перетинаючи лінію розмежування, скинув гранати на позиції підрозділів ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранень, несумісних із життям. Також внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зазнали поранень.