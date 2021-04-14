Ворог шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС
Від початку доби 14 квітня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, неподалік від Світлодарська та Золотого-4, противник обстріляв позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.
В районі Майорська ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Поблизу Павлополя зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника було вчасно пригнічено.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території і передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Неподалік від Майорська БПЛА противника, перетинаючи лінію розмежування, скинув гранати на позиції підрозділів ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранень, несумісних із життям. Також внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зазнали поранень.
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«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники».
Особо обратите внимание, что Патрушев указал, что Украина может начать военные действия против Крыма. И вообще Украине надо серьезно относиться к этим заявлениям. Гитлер вокруг Данцинского коридора все лето 1939 года шумел. А Крымский канал - это и есть наш Данцигский коридор.
Запад не готов воевать за Украину, но он может помочь украинцам создать мощную систему обороны. Кажется, в НАТО это начинают понимать.. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=bxtpWBI6488