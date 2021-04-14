УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9928 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 065 34

З ветеранки Котеленець (Фортуни) зняли підозру в конвоюванні українських воїнів у Донецьку

З ветеранки Котеленець (Фортуни) зняли підозру в конвоюванні українських воїнів у Донецьку

При цьому прокуратура як і раніше підозрює її в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - з підозри прибрали.

Про це адвокат Вікторії Котеленець Віталій Цокур розповів виданню "Ґрати", інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Цокур, 12 квітня слідчий вручив "Фортуні" нову підозру. Тепер її підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - прибрали з нової підозри.

Адвокат назвав логічним те, що слідство відмовилося від епізоду з "парадом". За його словами, раніше захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото з параду - це не Вікторія Котеленець, а інша жінка - мешканка Донецька Ольга Сухова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії - не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з Суховою і впізнав на фото саме її. Тому вони і відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням", - сказав Цокур.

Адвокат додав, що, на його думку, стаття про жорстоке поводження з полоненими фігурувала в першій підозрі Вікторії Котеленець, щоб обрати їй максимальну міру запобіжного заходу - тримання в СІЗО без можливості вийти під заставу.

Нагадуємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку. Котеленець була затримана через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Спочатку суд відправив матір двох малолітніх дітей в СІЗО на 60 діб без права внесення застави, але 3 лютого запобіжний захід їй змінили на домашній арешт.

Автор: 

ветерани (1089) прокуратура (3702) Котеленець Вікторія (11)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
Сколько времени прошло, сколько нервов у всей семьи Фортуны потрачено чтобы доказать что она в это время была в АТО и ветеран войны с кацапами а не ветеран днр !!! В проКУРВАтуре работают профи... да и кто сомневался - посмотрите на генпрокурора и все поймете..
показати весь коментар
14.04.2021 18:58 Відповісти
+35
Харконули людині в душу.
Зате сепара аксьонова в ВР протягли.
показати весь коментар
14.04.2021 19:09 Відповісти
+21
Прямо не прокуратура, а якісь гопники, у кращому разі. До*балися до жінки, яка захищала України зі зброєю в руках. І хто? Напевно, ті, кого на фронті і не бувало.
показати весь коментар
14.04.2021 19:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо там з Голубаном?
показати весь коментар
14.04.2021 18:57 Відповісти
Аваков відправив на "заслужену" пенсію, тепер можна балотуватися в депутати. Чим він гірший "яйцечуха".
показати весь коментар
14.04.2021 19:04 Відповісти
а Суховой хоть подозрения выкатили и в розыск подали?
показати весь коментар
14.04.2021 20:37 Відповісти
Сколько времени прошло, сколько нервов у всей семьи Фортуны потрачено чтобы доказать что она в это время была в АТО и ветеран войны с кацапами а не ветеран днр !!! В проКУРВАтуре работают профи... да и кто сомневался - посмотрите на генпрокурора и все поймете..
показати весь коментар
14.04.2021 18:58 Відповісти
Тут- нельзя не согласиться. Не могу себе представить такое(!!!) обвинение. Кто-то пытался сработать наверняка, на все 300%. Даже странно, что не вышло у него.
показати весь коментар
14.04.2021 19:03 Відповісти
часть обвинений сняли...а часть еще "шьют"
показати весь коментар
14.04.2021 20:29 Відповісти
Я не знаю навіть скільки + вам виставити!
Але ви не влада, не прокуратура, вамті +++ нах не потрібні!
Як виправити ЗЕбілізм держструктур, ні ви, ні я не розуміємо(

І шо робити? Нищити коаїну у битві за ..., чи залишатися в гівні?
Про диванні битви мова не йде!
показати весь коментар
14.04.2021 20:56 Відповісти
у Нас остался только один способ вылезти с этого дерьма и он не конституционный - это завершить начатое на Майдане в 2014-м..
показати весь коментар
14.04.2021 23:46 Відповісти
лайкну тобі, зебіл. Тут ти правий1
Втім, ти також винуватий в цьому переслідуванні Фортуни (і не тільки її... так зв. "вбивць Шеремета", інші випадки...). Але не каєшся.
показати весь коментар
14.04.2021 21:36 Відповісти
дякую... и еще раз назовешь меня зебилом и я в натуре тебя лайкну !!
показати весь коментар
14.04.2021 23:54 Відповісти
Прямо не прокуратура, а якісь гопники, у кращому разі. До*балися до жінки, яка захищала України зі зброєю в руках. І хто? Напевно, ті, кого на фронті і не бувало.
показати весь коментар
14.04.2021 19:01 Відповісти
Для прокурворсько-сєпарської банди добровольці якраз і є головними ворогами.
показати весь коментар
15.04.2021 09:27 Відповісти
Щось скромно промовчали, яке ж це було незаконне військове формування. Не те, яке приймало участь на перших порах в боях за Донецький аеропорт?
показати весь коментар
14.04.2021 19:08 Відповісти
Харконули людині в душу.
Зате сепара аксьонова в ВР протягли.
показати весь коментар
14.04.2021 19:09 Відповісти
все ще не закінчилося...нажаль...
показати весь коментар
14.04.2021 20:30 Відповісти
Будемо менш толерантними,коли прийде час і можливість...
показати весь коментар
14.04.2021 22:49 Відповісти
Ну, слава Богу, хоть одна вирвалася з лабетів цих павуків! А скільки бідолашних невинних воїнів сидять у СІЗО, роками чекаючи розгляду справ?!!
показати весь коментар
14.04.2021 19:12 Відповісти
На жаль, ще ні!
По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Источник: https://censor.net/ru/n3259741
показати весь коментар
14.04.2021 19:23 Відповісти
вирветься... Інших "доказів" участі Фортуни в НЗФ - попросту нема.
показати весь коментар
14.04.2021 21:38 Відповісти
Тобто, вистава триватиме! Краще б такі зусилля зконцентрували на посилення держави та укріплення бойової міці Армії та її БОЙОВОГО ДУХУ, а не навпаки.
показати весь коментар
15.04.2021 06:36 Відповісти
Гниде-прокурору, оторвать яйца и заставить сожрать.
показати весь коментар
14.04.2021 19:17 Відповісти
Лучшая новость за день.
показати весь коментар
14.04.2021 19:18 Відповісти
Саньок, ви лі єто ?
показати весь коментар
15.04.2021 08:41 Відповісти
Та ясно від початку, що вона абсолютно не причетна до сепарів.
Хіба що до їхнь
ого нищення. Тому її , як і всіх інших добровольців, переслідує нинішня недовлада.
показати весь коментар
14.04.2021 19:21 Відповісти
Але висунули інше обвинувачення!

"Натомість слідчий вручив Вікторії Котеленець нову підозру - в участі у незаконному збройному формуванні."

https://www.unian.ua/war/viktoriya-fortuna-kotelenec-z-veterana-ato-fortuni-znyali-pidozru-v-zhorstokomu-povodzhenni-z-polonenimi-novini-donbasu-11387974.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
показати весь коментар
14.04.2021 19:36 Відповісти
Інших "доказів" участі Фортуни в НЗФ - попросту нема!
показати весь коментар
14.04.2021 21:39 Відповісти
Мутна Фортуна… диму без вогню не буває.Дані про її виїзд на московію, повернення,вступ до наших лав-запутані і є багато протиріч.
показати весь коментар
14.04.2021 19:57 Відповісти
Заплутане протиріччя це--- спарматозоїд що потрапив в яйцеклітину з якої створився такий уйобіще як ти під таким самим проксі
показати весь коментар
14.04.2021 20:01 Відповісти
В Україні тисячи ворогів, які не ховаються,та їх діяльність не треба доказувати, чи розслідувати, просто бери, та саджай. А за звичайну жінку взялися. А що там з Ріфом?
показати весь коментар
14.04.2021 20:25 Відповісти
Если смотреть на действия режимообслуживающих органов, то четко видно, что режим боится внутренних патриотов больше, чем агрессивного агрессора.
показати весь коментар
14.04.2021 20:17 Відповісти
Эх, не вышло у кодлы, очередного ветерана посадить. Ничего, был бы человек, статья найдётся. К мураеву, киве, шуфричу и прочей швали у сбу и мусоров претензий нет.
показати весь коментар
14.04.2021 20:19 Відповісти
А скільки тих *прокурВорських * мають статус учасника УБД !?
Су...побули там (на початках ) по три дні і все !?
показати весь коментар
14.04.2021 20:38 Відповісти
Створити б законне формування "прокурвори-штурмовики" і відправити на фронт.
Вони, звичайно, одразу перебіжать до своїх господарів, але тоді уже окупанти будуть годувати ту паскудну прокурворську мерзоту.
показати весь коментар
15.04.2021 09:31 Відповісти
Таке законне формування вже існує. Прокуратура називається. Тільки штурмують вони кармани
показати весь коментар
15.04.2021 10:17 Відповісти
 
 