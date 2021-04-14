З ветеранки Котеленець (Фортуни) зняли підозру в конвоюванні українських воїнів у Донецьку

При цьому прокуратура як і раніше підозрює її в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - з підозри прибрали.

Про це адвокат Вікторії Котеленець Віталій Цокур розповів виданню "Ґрати", інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Цокур, 12 квітня слідчий вручив "Фортуні" нову підозру. Тепер її підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - прибрали з нової підозри.

Адвокат назвав логічним те, що слідство відмовилося від епізоду з "парадом". За його словами, раніше захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото з параду - це не Вікторія Котеленець, а інша жінка - мешканка Донецька Ольга Сухова.

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"Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії - не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з Суховою і впізнав на фото саме її. Тому вони і відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням", - сказав Цокур.

Адвокат додав, що, на його думку, стаття про жорстоке поводження з полоненими фігурувала в першій підозрі Вікторії Котеленець, щоб обрати їй максимальну міру запобіжного заходу - тримання в СІЗО без можливості вийти під заставу.

Нагадуємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку. Котеленець була затримана через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Спочатку суд відправив матір двох малолітніх дітей в СІЗО на 60 діб без права внесення застави, але 3 лютого запобіжний захід їй змінили на домашній арешт.