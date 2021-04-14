З ветеранки Котеленець (Фортуни) зняли підозру в конвоюванні українських воїнів у Донецьку
При цьому прокуратура як і раніше підозрює її в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - з підозри прибрали.
Про це адвокат Вікторії Котеленець Віталій Цокур розповів виданню "Ґрати", інформує Цензор.НЕТ.
За словами адвоката Цокур, 12 квітня слідчий вручив "Фортуні" нову підозру. Тепер її підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - прибрали з нової підозри.
Адвокат назвав логічним те, що слідство відмовилося від епізоду з "парадом". За його словами, раніше захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото з параду - це не Вікторія Котеленець, а інша жінка - мешканка Донецька Ольга Сухова.
"Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії - не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з Суховою і впізнав на фото саме її. Тому вони і відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням", - сказав Цокур.
Адвокат додав, що, на його думку, стаття про жорстоке поводження з полоненими фігурувала в першій підозрі Вікторії Котеленець, щоб обрати їй максимальну міру запобіжного заходу - тримання в СІЗО без можливості вийти під заставу.
Нагадуємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку. Котеленець була затримана через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Спочатку суд відправив матір двох малолітніх дітей в СІЗО на 60 діб без права внесення застави, але 3 лютого запобіжний захід їй змінили на домашній арешт.
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Але ви не влада, не прокуратура, вамті +++ нах не потрібні!
Як виправити ЗЕбілізм держструктур, ні ви, ні я не розуміємо(
І шо робити? Нищити коаїну у битві за ..., чи залишатися в гівні?
Про диванні битви мова не йде!
Втім, ти також винуватий в цьому переслідуванні Фортуни (і не тільки її... так зв. "вбивць Шеремета", інші випадки...). Але не каєшся.
Зате сепара аксьонова в ВР протягли.
По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Источник: https://censor.net/ru/n3259741
Хіба що до їхнь
ого нищення. Тому її , як і всіх інших добровольців, переслідує нинішня недовлада.
"Натомість слідчий вручив Вікторії Котеленець нову підозру - в участі у незаконному збройному формуванні."
https://www.unian.ua/war/viktoriya-fortuna-kotelenec-z-veterana-ato-fortuni-znyali-pidozru-v-zhorstokomu-povodzhenni-z-polonenimi-novini-donbasu-11387974.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
Су...побули там (на початках ) по три дні і все !?
Вони, звичайно, одразу перебіжать до своїх господарів, але тоді уже окупанти будуть годувати ту паскудну прокурворську мерзоту.