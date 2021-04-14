Росія блокує торговельні шляхи в Чорному та Азовському морях, - Таран

Посилені агресивні дії російських військово-морських сил загрожують українській інфраструктурі у регіонах Чорного та Азовського морів, а також блокують важливі торговельні шляхи у міжнародних водах, завдаючи економічних втрат усім країнам у регіоні.

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також уважно слідкуємо за можливим збільшенням російського Чорноморського флоту танкодесантними кораблями, а також бойовими човнами. Якщо вони прийдуть із Середземного та Каспійського морів (а вони вже прийшли з Каспійського моря, і вже наразі розміщені в Азовському морі), російські війська з цими додатковими кораблями потенційно здатні здійснювати значні десантні операції", - сказав Таран.

Він наголосив, що Україна дуже сильно стурбована розміщенням нових російських військ та об'єктів у Криму.

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"Фактично, з 2008 року Кремль значно посилював свою політику та дії, націлені на те, щоб взяти під російський контроль весь регіон Чорного моря. Агресивні дії Росії змінили масштаб загроз та призвели до порушення балансу сил. Рік за роком Росія збільшує масштаб і кількість заходів із бойової підготовки навколо кордонів України", - розповів глава Міноборони.

Він наголосив, що за оцінкою України, нарощування сил Росії для військових навчань потенційно може бути використано для здійснення "непередбачуваних, ескалаційних дій, що виходять із окупованого Криму".

"На сьогодні Росія збільшила свій військовий контингент у Криму до 42 тис. військових, інтегрованих в об'єднані ударні з'єднання, здатні застосовувати цілу низку кінетичних систем для наступальних військових операцій", - зазначив Таран.

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За його словами, Росія також значно посилила свій повітряний компонент, додатково розмістивши всі типи авіації в Криму.

"Інфраструктура Криму готується до потенційного збереження ядерної зброї. Принциповим питанням є те, що сама присутність ядерних боєприпасів на півострові може розпалити всю низку складних політичних, юридичних і моральних проблем. Якщо Росія розмістить ядерну зброю там, це фундаментальним чином порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав міністр оборони України.