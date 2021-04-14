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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія блокує торговельні шляхи в Чорному та Азовському морях, - Таран

Росія блокує торговельні шляхи в Чорному та Азовському морях, - Таран

Посилені агресивні дії російських військово-морських сил загрожують українській інфраструктурі у регіонах Чорного та Азовського морів, а також блокують важливі торговельні шляхи у міжнародних водах, завдаючи економічних втрат усім країнам у регіоні.

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також уважно слідкуємо за можливим збільшенням російського Чорноморського флоту танкодесантними кораблями, а також бойовими човнами. Якщо вони прийдуть із Середземного та Каспійського морів (а вони вже прийшли з Каспійського моря, і вже наразі розміщені в Азовському морі), російські війська з цими додатковими кораблями потенційно здатні здійснювати значні десантні операції", - сказав Таран.

Він наголосив, що Україна дуже сильно стурбована розміщенням нових російських військ та об'єктів у Криму.

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"Фактично, з 2008 року Кремль значно посилював свою політику та дії, націлені на те, щоб взяти під російський контроль весь регіон Чорного моря. Агресивні дії Росії змінили масштаб загроз та призвели до порушення балансу сил. Рік за роком Росія збільшує масштаб і кількість заходів із бойової підготовки навколо кордонів України", - розповів глава Міноборони.

Він наголосив, що за оцінкою України, нарощування сил Росії для військових навчань потенційно може бути використано для здійснення "непередбачуваних, ескалаційних дій, що виходять із окупованого Криму".

"На сьогодні Росія збільшила свій військовий контингент у Криму до 42 тис. військових, інтегрованих в об'єднані ударні з'єднання, здатні застосовувати цілу низку кінетичних систем для наступальних військових операцій", - зазначив Таран.

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За його словами, Росія також значно посилила свій повітряний компонент, додатково розмістивши всі типи авіації в Криму.

"Інфраструктура Криму готується до потенційного збереження ядерної зброї. Принциповим питанням є те, що сама присутність ядерних боєприпасів на півострові може розпалити всю низку складних політичних, юридичних і моральних проблем. Якщо Росія розмістить ядерну зброю там, це фундаментальним чином порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав міністр оборони України.

Автор: 

Азовське море (1619) росія (66037) Чорне море (1678) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+40
Срочно надо увеличить закупку электроенергии в россии, это точно решит ситуацию
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14.04.2021 19:04 Відповісти
+15
В Украине есть ЗРК "Нептун" - он решает любые задачи с кораблями противника. А что делает бубочка? Он убирает гос финансирование доработки этого ЗРК и полностью проваливает закупку этих ракет для армии. А все потому что президент в этой стране не только *******, он еще умышленно лишает армию возможности иметь высокоточное оружие для защиты страны - по факту зебил враг стран.
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14.04.2021 19:29 Відповісти
+10
Эти идиоты 7 лет войны торгуют с агрессором, а агрессор 7 лет убивает украинцев и готовит на это лето полномасштабную войну, и при полномасштабной войне слуги олигархата будут торговать на крови, не заботясь о том, что надо было посадить олигархов,конфисковать наворованное и их деньги использовать для закупки необходимого вооружения, современного, дистанционного, которого у нас не густо. А у Зеленского на словах все ОК, все есть.Зато себе депутаты - слуги отменили мобилизацию. Всем ее назначили, даже женщинам и старикам, а себе нет. Вот такие у нас слуги бандитов , сатанва конченая. Думают как бы сбежать вовремя при обострении ситуации. Геть из Рады, подонки.
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14.04.2021 19:13 Відповісти
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Срочно надо увеличить закупку электроенергии в россии, это точно решит ситуацию
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14.04.2021 19:04 Відповісти
Или"Военное положение" объявить.
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14.04.2021 19:08 Відповісти
Або поміняти памперси ***** і його тезці з Банкової.
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14.04.2021 19:13 Відповісти
А ***** то зачем?
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14.04.2021 19:52 Відповісти
и угля из ДыРки
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14.04.2021 19:11 Відповісти
Эти идиоты 7 лет войны торгуют с агрессором, а агрессор 7 лет убивает украинцев и готовит на это лето полномасштабную войну, и при полномасштабной войне слуги олигархата будут торговать на крови, не заботясь о том, что надо было посадить олигархов,конфисковать наворованное и их деньги использовать для закупки необходимого вооружения, современного, дистанционного, которого у нас не густо. А у Зеленского на словах все ОК, все есть.Зато себе депутаты - слуги отменили мобилизацию. Всем ее назначили, даже женщинам и старикам, а себе нет. Вот такие у нас слуги бандитов , сатанва конченая. Думают как бы сбежать вовремя при обострении ситуации. Геть из Рады, подонки.
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14.04.2021 19:13 Відповісти
Они сделали так, как хотели 73%. Все по чесноку.
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14.04.2021 19:32 Відповісти
7 лет торгуют с агрессором. И при Порошенко торговали. Виноваты все олигархи и олигархическая власть.
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15.04.2021 13:15 Відповісти
Где Герус? Взять кредиты и высосать всю электроэнергию. Пусть сидят без света.
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14.04.2021 19:14 Відповісти
ожидаемо, вполне
ведь это только мы можем позволить своему врагу развиваться во время войны с ним...д...
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14.04.2021 19:10 Відповісти
Каждый день, почти, я выезжаю на смотровую площадку, в Мариуполе. У меня есть отменный "Карл Цейс", старый-старый, почти как я. Ну и смотрю на море. Кацапы из Ростова и в Ростов- всегда на горизонте! Правило без исключений. В Мариуполь судозаходы- крайне редки. Вояки россиянские- почти всегда есть. Наши- ни единого!
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14.04.2021 19:12 Відповісти
А я вот , наоборот, каждый день наболюдаю военные вертолеты над береговой линией в Одессе.
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14.04.2021 19:15 Відповісти
Не удивлен. Это ведь Одесса! Азовское море- совершенно иначе всё. У нас тут две "Гюрзы", насколько я помню. Немного. Тут рашка правит бал.
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14.04.2021 19:17 Відповісти
Плохо , конечно. Мариуполь один из самых важных городов наших.
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14.04.2021 19:23 Відповісти
Так тут иначе как??? А никак. Без шансов. Только береговые ракетные комплексы могут помочь...
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14.04.2021 19:25 Відповісти
Были бы шансы, ***** бы ими воспользовался давно. Нет шансов у него , получит по рогам , плюс отгребёт бонусных санкций от запада.
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14.04.2021 19:28 Відповісти
Там все накривається Точками-У. Останнього разу, коли вони планували коридор, кацапів попередили і вони бздять.
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14.04.2021 19:15 Відповісти
Возможно. Я просто говорю о своих личных наблюдениях. Никаких СМИ. Что вижу- то и сказал.
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14.04.2021 19:18 Відповісти
Я ж не проти, тримайте нас в курсі.
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14.04.2021 19:32 Відповісти
Не сомневайтесь.
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14.04.2021 19:34 Відповісти
Ну и отлично
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14.04.2021 19:24 Відповісти
попередили американці, госсекретар Джон Керрі, що висадять біля Маріуполя морську піхоту свою - ось Путін і злякався.
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15.04.2021 01:06 Відповісти
Партушев и хло уже собираются взрывать дома на крыму.
Будут провокации.
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14.04.2021 19:13 Відповісти
Вполне возможно
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14.04.2021 19:16 Відповісти
Без сомнения будут и что? Зеленский и вся наша власть об этом не знают? Они подготовились к вторжению врага с юга? Если там никого нет, то я представляю как подготовились.
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14.04.2021 19:16 Відповісти
Вы прочли написанное или разговариваете сами с собой? Каким образом Украина может помешать путлеру взрывать дома на оккупированной территории?
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14.04.2021 19:26 Відповісти
А чего вы лезете? Я написала предыдущему комментатору, что провокации будут и что вторжение будет и что страна не готова к вторжению и что страна 7 лет торгует с врагом и поставляет ему титан, необходимый для военной техники, без которого рос. оборонка встала бы через 1-2 мес. Что тут тебе не ясно? Пиши себе молча и меньше задавай всякие глупые вопросы.
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15.04.2021 09:56 Відповісти
Лариса, твои познания ни о чем. Откуда такие предположения, что Украина 'не готова' ? С тобой Зелинский делится военными секретами? Свои панические атаки лечи у профильных врачей, а не выплескивай сдуру свой тупой негатив на форум. И потом, что значит 'лезете'? Это твоя частная закрытая переписка? Ты написала откровенную чушь и ещё и здесь раскомандывалась. Скромнее будь .
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15.04.2021 13:13 Відповісти
Мне твои советы не нужны, заткни их себе сама знаешь куда, я пишу что думаю и знаю, а ты пиши отдельно и не суй свой нос в чужие комменты.
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15.04.2021 13:14 Відповісти
Я думала, ты просто недалекая истеричка, а ты ещё и агрессивная, это ж не будка твоя, которую ты защищаешь с таким остервенением, а просто лживый комментарий, что Украина 'не готова к атаке с юга'. Сеешь панику, глупая курица. Украина готова к атакам неадекватных соседей. Это не семь лет назад. Мало того, вокруг Украины консолидировалось все прогрессивное человечество. Нас все поддерживают. ***** не полезет, а если полезет , отгребёт по полной, плюс санкций ему насыпят
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15.04.2021 13:22 Відповісти
ПНХ, ясно?
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15.04.2021 13:28 Відповісти
Каким образом, если ты там ?
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15.04.2021 13:29 Відповісти
Специально для тебя скопировала название нового поста " готовность армии от Зеленского" - в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты. Что на это скажешь,защитница криминальной олигархии, при чем наглая?
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15.04.2021 13:45 Відповісти
Думаю кримчани, що ходили на "референдум" стрибають від щастя.
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14.04.2021 19:16 Відповісти
Отойдут русскомирные душеньки в кацапский рай...
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14.04.2021 19:50 Відповісти
Та ладнА. Зате, фуйло не "провокуєте".
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 Інцидент у Керченській протоці "
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14.04.2021 19:22 Відповісти
В Украине есть ЗРК "Нептун" - он решает любые задачи с кораблями противника. А что делает бубочка? Он убирает гос финансирование доработки этого ЗРК и полностью проваливает закупку этих ракет для армии. А все потому что президент в этой стране не только *******, он еще умышленно лишает армию возможности иметь высокоточное оружие для защиты страны - по факту зебил враг стран.
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14.04.2021 19:29 Відповісти
Стоп! Так нам же дали резиновые лодки! Залатаем легкое б\у и в бой!
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14.04.2021 19:49 Відповісти
Таран -це точно нікчемність.
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14.04.2021 20:16 Відповісти
УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ В РАДЕ - ЭТО НАСТОЯЩИЕ ПРЕДАТЕЛИ НАРОДА - "СУКИ НАРОДА"- ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ ПРИ ПУСТОГОЛОВОМ, БЕЗ ВСЯКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ЗАДЕТОГО ДОСТИЖЕНИЯМИ КЛАССИКОВ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, КРИВЛЯКЕ "ПРЕЗИДЕНТЕ" УКРАИНЫ, СТАВШЕЙ УРКАИНОЙ
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14.04.2021 21:14 Відповісти
Украина в состоянии войны с РФ. И армию ВСУ надо увеличить до 350-400 тысяч, что гавнорусне не повадно было! ВСУ 200 тыс...это очень мало. Для такой большой млн. УКраины.
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15.04.2021 00:40 Відповісти
Расскажи это США и РФ в 21 веке...и другим странам. В вооружённых силах США служит млн 1 379 800 военнослужащих (без национальной гвардии), на России - примерно 900 тысяч военнослужащих. В Армии США, которая представляет собой сухопутные войска страны, служат 481 750 человек, в сухопутных войсках России - 280 тысяч человек.

С таким неадекватным соседом как РФ и агрессором....армию ВСУ нужно увеличить 100%.. плюс играет большая роль высокоточного вооружения, современное ПВО, + ракеты к РСЗО Ольха-М и ОТРК Сапсан - все бы это усилило ВСУ и остудило пыл кремль... увы этого все ВСУ пока нет. И это большой минус.
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15.04.2021 01:45 Відповісти
 
 