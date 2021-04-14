Комітет ВР з нацбезпеки викликав голову МЗС Кулебу та керівника СЗР Кондратюка через викрадення Чауса

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій після засідання комітету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Парубій наголосив – йдеться не про Чауса чи будь-якого іншого хабарника або злочинця. Йдеться про загрозу зруйнувати співпрацю між Україною та Молдовою, де на останніх президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду. "Молдова – це і кордон з Україною. І ми розуміємо, які ризики можуть мати ці дії, коли там проросійські сили будуть мати більшість. Проєвропейські сили змогли взяти більшість, перемогла Санду. І зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою – якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце", – наголосив Парубій.

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"Я вважаю, це великий ляпас українським розвідувальним службам, українським спецпризначенням. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній нам Молдові без відповідних на це дозволів. Більше того – тепер важко проводити судові дії стосовного того ж Чауса, якщо він незаконно потрапив на територію України", – зауважив Парубій.

"Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді", – резюмує Парубій.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".