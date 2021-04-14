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Комітет ВР з нацбезпеки викликав голову МЗС Кулебу та керівника СЗР Кондратюка через викрадення Чауса

Комітет ВР з нацбезпеки викликав голову МЗС Кулебу та керівника СЗР Кондратюка через викрадення Чауса

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій після засідання комітету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Парубій наголосив – йдеться не про Чауса чи будь-якого іншого хабарника або злочинця. Йдеться про загрозу зруйнувати співпрацю між Україною та Молдовою, де на останніх президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду. "Молдова – це і кордон з Україною. І ми розуміємо, які ризики можуть мати ці дії, коли там проросійські сили будуть мати більшість. Проєвропейські сили змогли взяти більшість, перемогла Санду. І зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою – якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце", – наголосив Парубій.

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"Я вважаю, це великий ляпас українським розвідувальним службам, українським спецпризначенням. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній нам Молдові без відповідних на це дозволів. Більше того – тепер важко проводити судові дії стосовного того ж Чауса, якщо він незаконно потрапив на територію України", – зауважив Парубій.

"Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді", – резюмує Парубій.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

ВР (15044) Молдова (2088) Парубій Андрій (1290) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+8
вот и зелень плесневелая понятия не имеет...ни в чем дупля не отбивает.
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14.04.2021 19:40 Відповісти
+7
Як завжди,зелені обісрались на рівному місці.
Комітет ВР з нацбезпеки викликав голову МЗС Кулебу та керівника СЗР Кондратюка через викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1670
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14.04.2021 20:10 Відповісти
+5
тeпeрь поnял зачeм им эти авто...

https://autotheme.info/news/141591-sluzhbe-vneshnej-razvedki-ukrainy-ponadobilis-dzhipy-po-1-5-milliona.html
Службе внешней разведки Украины понадобились джипы по 1.5 миллиона
14 апреля 2021
Служба внешней разведки по результатам тендера заказала ООО «Бриорсон мотор» специализированный автотранспорт на общую сумму 3,05 млн гривен.Комитет ВР по нацбезопасности вызвал главу МИД Кулебу и руководителя СВР Кондратюка из-за похищения Чауса - Цензор.НЕТ 3489
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14.04.2021 19:10 Відповісти
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тeпeрь поnял зачeм им эти авто...

https://autotheme.info/news/141591-sluzhbe-vneshnej-razvedki-ukrainy-ponadobilis-dzhipy-po-1-5-milliona.html
Службе внешней разведки Украины понадобились джипы по 1.5 миллиона
14 апреля 2021
Служба внешней разведки по результатам тендера заказала ООО «Бриорсон мотор» специализированный автотранспорт на общую сумму 3,05 млн гривен.Комитет ВР по нацбезопасности вызвал главу МИД Кулебу и руководителя СВР Кондратюка из-за похищения Чауса - Цензор.НЕТ 3489
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14.04.2021 19:10 Відповісти
а что должно беспокоить?сотрудничество с рахой?
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14.04.2021 19:21 Відповісти
вот и зелень плесневелая понятия не имеет...ни в чем дупля не отбивает.
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14.04.2021 19:40 Відповісти
татьяна, может волновать твоя адекватность... что еще? других причин я не вижу.
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14.04.2021 19:50 Відповісти
"Ясно-понятно, что речь идёт именно о сотрудничестве Молдовы с Украиной. Именно это и больше всего беспокоит Парубия из партии ЕС"-" Что Парубия лично должно беспокоить , понятия не имею. А вот что актуально заботит и волнует его босса - это очевидно"- раздвоение ,или "раздирание" души?
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14.04.2021 20:12 Відповісти
чаус - чмо, которое не несет в себе никакой полезной информации интересной для власти или для оппозиции... этот судейский навоз представляет опасность только для самого себя, за свои криминально-коррупционные судебные решения...
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14.04.2021 19:47 Відповісти
😁
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14.04.2021 20:19 Відповісти
Викрадення Чауса зараз найбільше турбує того,хто наказав Кондратюку його викрасти.
Й це не Парубій,не Порошенко,й ніхто з ЄС.
Є крапелька лою в голові,-сам до цього додумаєшся.
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14.04.2021 20:14 Відповісти
Комитет ВР по нацбезопасности вызвал главу МИД Кулебу и руководителя СВР Кондратюка из-за похищения Чауса - Цензор.НЕТ 6911
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14.04.2021 19:20 Відповісти


Чаус- "валіза без ручки" для зЕ-рмака..
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14.04.2021 19:26 Відповісти
Запросіть Арестовича - він точно щось придумає. Наприклад, порохоботи розповсюджують російські наративи, згідно поглядів Аристотеля і потуг ордена єзуїтів з позиції поглядів Станіслава Лема.
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14.04.2021 19:27 Відповісти
чаусу, хоть он и чмошник не имеющий права вообще заниматься судейской деятельностью, не позавидуешь... при таком развитиии ситуации, ставлю 9 к 1 что его, как внезапно возникший не предвиденный головняк, могут ликвидировать и забыть про его существование... не будет причины и проблема со временем забудется....
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14.04.2021 19:42 Відповісти
Да все дело вот в чем: "6 октября стало известно, что https://censor.net/news/458323/moldova_otkazalas_predostavlyat_politicheskoe_ubejische_sude_chausu. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину."
Так вот чтобы этого урода Молдова не смогла экстрадировать пацаны решили создать эту судебную коллизию которую мы сейчас и наблюдаем. Это собственно помощь Чаусу в уклонении от правосудия, ну и попутно в качестве бонуса испортить отношения с Молдовой.
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14.04.2021 20:01 Відповісти
молдове тот чаус, как для собаки репяхи... пользы никакой, проблемы создает... подняли вопрос чауса для формальности.., учитывая, что в молдове большинство парламента топит за дондона, не удивлюсь, что этот дондон и заказал подобную провокацию, чтоб понизить рейтинг перед выборами пропрезидентской фракции.
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14.04.2021 20:30 Відповісти
Як завжди,зелені обісрались на рівному місці.
Комітет ВР з нацбезпеки викликав голову МЗС Кулебу та керівника СЗР Кондратюка через викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1670
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14.04.2021 20:10 Відповісти
100 % . НІ добавить , ні віднять , все саме так.
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14.04.2021 20:24 Відповісти
Позорище. Петровы и Башировы недоделаные. В древних хохмах про парашют и будёновку их впору заменить на бусик украинского военного атташе и вышиванку. В варианте для Тани Лайф можно добавить коробочку конфет Рошен.
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14.04.2021 20:36 Відповісти
 
 