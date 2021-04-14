Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною
Росія вирішила сконцентрувати війська ближче до кордонів з Україною, щоб створити додаткові варіанти для відстоювання своїх інтересів.
Про це заявив у середу директор Розвідувального управління міністерства оборони США (РУМО) Скотт Берр’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони поставили себе в ситуацію, коли у них з'являються різні опції для подальших дій. Ми стежили за концентрацією сил...Ми не знаємо, які їхні цілі", - сказав він на слуханнях у сенаті.
Директор ЦРУ Вільям Бернс, зазначив, що в минулому "добре засвоїв, що не можна недооцінювати те, як російське керівництво може впливати на різні ситуації".
"Концентрація російських військ у Криму і біля кордону з Україною викликає у нас серйозне занепокоєння. Ми вважаємо, що це може бути комбінацією низки речей - спроби залякати керівництво України, відправки деяких сигналів в США. Крім того, ця концентрація сил досягла рівня, коли їх можна використовувати і для обмежених за масштабами вторгнень", - заявив Бернс.
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а до 24 августа еще далеко- не хочется ждать.
помните, как Рабинович орал на трибуне Рады :"Вставай, страна огромная!" за отключенные каналы. вот и результат, Рабинович и Мертвячук привели войну.
Москва - Орда!
Какие интересы могут быть у московских захватчиков .. тут и в глаза не надо заглядывать.
Распиаренный павиан этот Шкиряк.
https://streamable.com/jeqgdc
Приходит Изя домой,в дневнике запись :
-Уважаемые родители,от Изи плохо пахнет!
На следующий день учительница читает ответ родителей:
-Уважаемая Марья Петровна,Изю не надо нюхать ,Изю надо учить!
Украине не нужны ваши выражения "беспокойств" и "озабоченностейй" Украину надо принять в НАТО.
От этого россиянцы и в ус не дуют.
Об этом заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Скотт Беррьер, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net/ru/n3259749
ВОДА КАЦАПАМ В КРИМ ТРЕБА, ОСЬ І ВСЕ, ДАВЛЯТЬ НА Зе ВЛАДУ ЩОБ
ПУСТИЛИ ВОДУ ПО КАНАЛУ, ШАНТАЖ ЦЕ МОВА МОСКОВИТІВ
Слабенька робота.
Значить, москалі створили вигідну для себе ситуацію, а ви вухами клапали з вашим найголовнішим ?
Чи пробували доповідати, але реакції не було ? Правда, цього ви не скажете ...
А для розуміння ситуації і ролі політичного керівництва Штатів у тому, що зараз відбувається біля кордонів України + вся агресивна риторика москалів без жодних стримувань - це якраз дуже важливо. Сподіваюся, взнаємо.
І стягувати в Україну військо і швидко!!
Стрелу надо останавливать на тетиве. Время у Украины остается мало и вариантов еще меньше. Не хотите помогать делом, тогда необходимо использовать то, что есть.
А есть у Украины 15 атомных реакторов. И врагу они не достанутся! Сделать такое заявление Зеленскому и ситуация в мире изменится.
Чтобы хотя бы заявить о минировании атомных реакторов необходимо иметь яйца, а их нет!
Отлично сказано, прямо в яблочко.
_И это говорит разветка? Да ещё и разведка США? Да уж... Да они мышей не ловят!