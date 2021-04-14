Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною

Росія вирішила сконцентрувати війська ближче до кордонів з Україною, щоб створити додаткові варіанти для відстоювання своїх інтересів.

Про це заявив у середу директор Розвідувального управління міністерства оборони США (РУМО) Скотт Берр’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони поставили себе в ситуацію, коли у них з'являються різні опції для подальших дій. Ми стежили за концентрацією сил...Ми не знаємо, які їхні цілі", - сказав він на слуханнях у сенаті.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, зазначив, що в минулому "добре засвоїв, що не можна недооцінювати те, як російське керівництво може впливати на різні ситуації".

"Концентрація російських військ у Криму і біля кордону з Україною викликає у нас серйозне занепокоєння. Ми вважаємо, що це може бути комбінацією низки речей - спроби залякати керівництво України, відправки деяких сигналів в США. Крім того, ця концентрація сил досягла рівня, коли їх можна використовувати і для обмежених за масштабами вторгнень", - заявив Бернс.

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