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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною

Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною

Росія вирішила сконцентрувати війська ближче до кордонів з Україною, щоб створити додаткові варіанти для відстоювання своїх інтересів.

Про це заявив у середу директор Розвідувального управління міністерства оборони США (РУМО) Скотт Берр’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони поставили себе в ситуацію, коли у них з'являються різні опції для подальших дій. Ми стежили за концентрацією сил...Ми не знаємо, які їхні цілі", - сказав він на слуханнях у сенаті.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, зазначив, що в минулому "добре засвоїв, що не можна недооцінювати те, як російське керівництво може впливати на різні ситуації".

"Концентрація російських військ у Криму і біля кордону з Україною викликає у нас серйозне занепокоєння. Ми вважаємо, що це може бути комбінацією низки речей - спроби залякати керівництво України, відправки деяких сигналів в США. Крім того, ця концентрація сил досягла рівня, коли їх можна використовувати і для обмежених за масштабами вторгнень", - заявив Бернс.

Читайте також: Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан

Автор: 

росія (66021) США (23375) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+27
Требую немедленной защиты англоговорящих украинцев .
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14.04.2021 19:33 Відповісти
+11
они уже горят https://twitter.com/newkc14/status/1382332616897085440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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14.04.2021 19:35 Відповісти
+10
Стало відома ціль концентрування військ РФ на кордоні з Україною - САМОСОЖЖЕНИЕ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ = палає табір Бочугар https://www.youtube.com/watch?v=SwbHRA1jgU0 ttps://www.youtube.com/watch?v=SwbHRA1jgU0
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14.04.2021 19:35 Відповісти
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Требую немедленной защиты англоговорящих украинцев .
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14.04.2021 19:33 Відповісти
Требую бомбить Воронеж
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14.04.2021 19:37 Відповісти
Віслючок казав-Всех бамбить !!!)))
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14.04.2021 19:39 Відповісти
Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною - Цензор.НЕТ 7039
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14.04.2021 21:45 Відповісти
поставить на передовую этот "отряд" и многие рашисты умрут со смеху...
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14.04.2021 22:50 Відповісти
Путин придумал новую дату - 9 мая для своих маневров, чтобы отпраздновать 76-ую победу на укр. фашистами,
а до 24 августа еще далеко- не хочется ждать.
помните, как Рабинович орал на трибуне Рады :"Вставай, страна огромная!" за отключенные каналы. вот и результат, Рабинович и Мертвячук привели войну.
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15.04.2021 00:54 Відповісти
Yes!
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14.04.2021 19:44 Відповісти
и не только англоговорящих , но и ничегонеговорящих, говорящих, но ничегонепонимающих и мля... даже...немых !
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14.04.2021 23:34 Відповісти
Киев - Русь!
Москва - Орда!
Какие интересы могут быть у московских захватчиков .. тут и в глаза не надо заглядывать.
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14.04.2021 19:34 Відповісти
они уже горят https://twitter.com/newkc14/status/1382332616897085440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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14.04.2021 19:35 Відповісти
молодец Яценюк, профессионально сработано
Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною - Цензор.НЕТ 1065
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14.04.2021 19:40 Відповісти
Предлагаю контрабандистов отпустить пусть на Московию гоняют технический спирт. И контрабандисты целы и при работе и волки спиты.
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14.04.2021 19:41 Відповісти
К сожалению этого никто не понимает. Дайте русским водки, они сами себя уничтожат
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14.04.2021 20:37 Відповісти
7-ой год именно об этом пишу. Весь контрафактный алкоголь, все конфискованные наркотики переправлять зверям в ОТСОС. За полгода от зверей и воспоминаний не останется.
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14.04.2021 21:28 Відповісти
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14.04.2021 21:47 Відповісти
Метиловый спирт?...
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14.04.2021 21:42 Відповісти
І бутіловий,і етіловий(галошу) і всі спірти що існують !!! П"ють все що горить !!!)))
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14.04.2021 21:49 Відповісти
Метиловый спирт?..
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14.04.2021 21:44 Відповісти
А то люди не зрозуміють про що йдеться
Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною - Цензор.НЕТ 3593
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14.04.2021 19:46 Відповісти
Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною - Цензор.НЕТ 1942
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14.04.2021 19:52 Відповісти
оу, ці четверо можуть навести такого жаху на кацапів, що їх запам'ятають в віках
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14.04.2021 20:21 Відповісти
Зорян и Шкиряк снова в месте?!...
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14.04.2021 21:47 Відповісти
А где телка, что "спасал" героически министр МЧС целый месяц в Непале?
Распиаренный павиан этот Шкиряк.
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14.04.2021 22:09 Відповісти
видео :
https://streamable.com/jeqgdc
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14.04.2021 20:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bxtpWBI6488&t=2s YouTube
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14.04.2021 19:50 Відповісти
Стало відома ціль концентрування військ РФ на кордоні з Україною - САМОСОЖЖЕНИЕ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ = палає табір Бочугар https://www.youtube.com/watch?v=SwbHRA1jgU0 ttps://www.youtube.com/watch?v=SwbHRA1jgU0
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14.04.2021 19:35 Відповісти
Радость то какая, орут так как кто-то уже сгорел.
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14.04.2021 19:38 Відповісти
видео 2016ого года. Че за муть?
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14.04.2021 20:04 Відповісти
А чего не 1917-го?
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14.04.2021 20:12 Відповісти
Залито сьогодні.
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14.04.2021 20:30 Відповісти
Какая степень обеспокоенности или озабоченности . Что выше, а что ниже. Трудно понять. Нас уже слили или скоро сольют и должны крутится сами.
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14.04.2021 19:37 Відповісти
фсепропало, шеф!
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14.04.2021 19:38 Відповісти
Байден введи войска !!!
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14.04.2021 19:37 Відповісти
Кацапы попробуют захватить ещё один аэропорт? Или сразу на Лондон попрут?
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14.04.2021 19:37 Відповісти
Моторолла брав аероврот 76 разів. Вічна пам"ять хєрою.
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14.04.2021 19:39 Відповісти
Так отож... 😂
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14.04.2021 19:40 Відповісти
И хорошего здоровъя.
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14.04.2021 20:57 Відповісти
Вчера слушала Цимбалюка на Эхо масквы. Советую всем послушать
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14.04.2021 19:38 Відповісти
так лінк кинь - і послухаємо.
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14.04.2021 19:44 Відповісти
А у нас ситуация как в еврейском анекдоте:

Приходит Изя домой,в дневнике запись :
-Уважаемые родители,от Изи плохо пахнет!
На следующий день учительница читает ответ родителей:
-Уважаемая Марья Петровна,Изю не надо нюхать ,Изю надо учить!

Украине не нужны ваши выражения "беспокойств" и "озабоченностейй" Украину надо принять в НАТО.
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14.04.2021 19:44 Відповісти
Либо дать больше летального вооружения Украине, ПВО и ракет больше к Джавелинам.
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15.04.2021 00:43 Відповісти
Глибока стурбованість! А як жеж!
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14.04.2021 19:45 Відповісти
Прежде чем дёргать тигра за хвост нужно быть готовым дать ему по зубам. А не озабочиваться и тикать потом в разные стороны
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14.04.2021 19:46 Відповісти
Ну так кацапы Китай и не трогают.
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14.04.2021 20:11 Відповісти
Как говорят россияне, США постоянно трепятся про "высокую цену", но никогда ее не называют.

От этого россиянцы и в ус не дуют.
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14.04.2021 19:49 Відповісти
Думаю, что беда еще в том, что так называемая "высокая цена" для цивилизованного общества сильно отличается от "высокой цены" в понятии полудиких орков. Там пару сотен тысяч своих солдат уложить обычное дело. Бабы еще нарожают. За остальное вообще можно не говорить.
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14.04.2021 19:59 Відповісти
Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною - Цензор.НЕТ 7550"
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14.04.2021 19:50 Відповісти
https://streamable.com/jeqgdc
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14.04.2021 20:14 Відповісти
200000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассиии.
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14.04.2021 19:55 Відповісти
В Кремле не исключили возможности отключения РФ от Visa и MasterCard.
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14.04.2021 20:01 Відповісти
С вот кацапские самки никак не обеспокоены,что их самцы будут возвращаться из Украины "грузом200" или в виде "конструктора".
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14.04.2021 20:10 Відповісти
Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", - сказал он на слушаниях в сенате.- если неизвестны цели рашиста,тогда это не разведка а х/зн что.Поставка оружия и военная база США -одна на суше, а другая на Черном море ,сразу рашистским воплями вскроет рашистские цели по отношению к Украине
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14.04.2021 20:18 Відповісти
Розвідка США всерйоз занепокоєна концентрацією військ РФ біля кордону з Україною - Цензор.НЕТ 4149
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14.04.2021 20:31 Відповісти
Россия решила сконцентрировать войска ближе к границам с Украиной, чтобы создать дополнительные варианты для отстаивания своих интересов.
Об этом заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Скотт Беррьер, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net/ru/n3259749

ВОДА КАЦАПАМ В КРИМ ТРЕБА, ОСЬ І ВСЕ, ДАВЛЯТЬ НА Зе ВЛАДУ ЩОБ
ПУСТИЛИ ВОДУ ПО КАНАЛУ, ШАНТАЖ ЦЕ МОВА МОСКОВИТІВ
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14.04.2021 20:33 Відповісти
"Они поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", - сказал он на слушаниях в сенате.

Слабенька робота.
Значить, москалі створили вигідну для себе ситуацію, а ви вухами клапали з вашим найголовнішим ?
Чи пробували доповідати, але реакції не було ? Правда, цього ви не скажете ...
А для розуміння ситуації і ролі політичного керівництва Штатів у тому, що зараз відбувається біля кордонів України + вся агресивна риторика москалів без жодних стримувань - це якраз дуже важливо. Сподіваюся, взнаємо.
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14.04.2021 20:42 Відповісти
Час бити на сполох в усі дзвони!
І стягувати в Україну військо і швидко!!
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14.04.2021 20:54 Відповісти
Глубина обеспокоенности не раскоыта...
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14.04.2021 21:41 Відповісти
Ну от, а для Арохамії все гуд,він стверджує що нічого не буде,самовпевнений зелений бабуїн!!!
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14.04.2021 21:52 Відповісти
Западу, как никогда, сейчас выгодно поддержать Украину вооружением, получив взамен высоко мотивированную, тем злом что натворили российские вооружённые бандиты в Украине, армию против их основного противника. Если ***** решило вторгнуться, он все равно получит сильное сопротивление, а при вооружённой поддержке ВСУ, настоящий отпор, даже без солдат НАТО.
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14.04.2021 21:55 Відповісти
Если было выгодно уже бы дали. Значит не выгодно, с москалями профит выше. Вот и все.
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14.04.2021 22:19 Відповісти
Западу все выгодно. Развести Украину Будапештским меморандумом, сэкономившим им миллиарды баксов. 7 лет выражать озабоченность, выдавая копейки в виде кредитов, когда Греция получила в 50 раз больше Украины безвозмездной помощи.
Стрелу надо останавливать на тетиве. Время у Украины остается мало и вариантов еще меньше. Не хотите помогать делом, тогда необходимо использовать то, что есть.
А есть у Украины 15 атомных реакторов. И врагу они не достанутся! Сделать такое заявление Зеленскому и ситуация в мире изменится.
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14.04.2021 22:21 Відповісти
Отож бо й воно, забывают, что несмотря на отсутствие "традиционного" ядерного оружия, Украина остаётся ядерной страной, со всеми вытекающими последствиями в случае войны.
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14.04.2021 23:14 Відповісти
Вы заметили активные действия руководства Украины? Я нет. У них нулевая вероятность нападения, как заявил придурок Арахамия.
Чтобы хотя бы заявить о минировании атомных реакторов необходимо иметь яйца, а их нет!
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14.04.2021 23:44 Відповісти
Евросоюз должен учитывать, что криворукие вояки из расеи, могут всем устроить новый Чернобыль.
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15.04.2021 00:23 Відповісти
"Стрелу надо останавливать на тетиве."
Отлично сказано, прямо в яблочко.
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15.04.2021 05:01 Відповісти
Для уничтожения кремлевской банды свихнувшихся вяликоимперцев не нужно войск, нужно несколько высокопрофессиональных диверсионных групп в тылу агрессора и оккупанта с четким и многовариантным планированием и дублированием цепей исполнения (с запасными вариантамм)! А самое главное ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ, смелость и дерзость ОТРУБИТЬ ГОЛОВУ этому монстру "динозавру" и отстрелять шавок-пропагандонов (без без башки и пропаганды москальская ымперия быстро сдохнет за неделю (и развалится на части)!
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14.04.2021 22:49 Відповісти
"Мы не знаем, каковы их цели"
_И это говорит разветка? Да ещё и разведка США? Да уж... Да они мышей не ловят!
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15.04.2021 04:52 Відповісти
Очередная озабоченность без обязательств. Уже давно не работает.
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15.04.2021 09:36 Відповісти
 
 