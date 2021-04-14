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Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря

Уряд Росії для

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін 9 квітня підписав розпорядження про передачу на 20 років частини акваторії Таганрозької затоки Азовського моря у відокремлене користування Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ​"Настоящее время".

У документі уточнюється, що ця ділянка акваторії можна використовувати тільки з метою "забезпечення оборони країни і безпеки держави". Виключається можливість "використання водного об'єкта юридичними або фізичними особами для інших цілей, зокрема для рекреації, рибальства і здійснення аквакультури".

Міноборони Росії вестиме регулярне "спостереження за водним об'єктом і водоохоронною зоною".

Частина затоки розташовується поблизу аеродрому Єйськ, на якому базується військова частина №78621. В Єйську міститься і Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ.

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Азовське море (1619) росія (66021) Міноборони рф (716)


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Топ коментарі
+17
Правительство России для "обеспечения безопасности" передало в пользование Минобороны часть акватории Азовского моря - Цензор.НЕТ 7599
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14.04.2021 19:57 Відповісти
+13
В России в военном палаточном городке в городе Богучар (Воронежская область), который находится всего в 45-ти километрах от границы с Украиной, произошел пожар.
(видео)
Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 7041
На видео опубликованном в Tik Tok 13 апреля, видно, как горят военные палатки, а весь городок охватил дым. Российские военнослужащие борются со стихией с помощью земли и огнетушителей. Точной даты, когда произошел пожар у границы с Украиной, нет.
К слову, о данном ЧП за апрель в российских СМИ нет ни единого упоминания. Местные информагентства сообщают о трех пожарах в Воронежской области: в двух случаях - в поле в пригороде Воронежа, в третьем - в селе Мечетка, где огонь охватил 10 зданий.
Ни слова о военных и тушении пожара землей, невзирая на существующее видео, в информпространстве нет.... ихтамнет, как всегда ))))
видео :
https://streamable.com/jeqgdc

.
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14.04.2021 20:10 Відповісти
+6
больше 20 лет Рашка не проживет!.. Смерть Рашке!
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14.04.2021 20:01 Відповісти
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Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 1522
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14.04.2021 20:24 Відповісти
От дивина! "Восстановлєніє історічєской справєдлівості" по певерненню крима відбулося, а те ж саме "восстановлєніє" стосовно Таганрогу - ні. Хоча документи були підписані одними й тіми ж особами, в один і той же рік з різницею в місяць (здається).
Цікаво: хтось ще вірить заявам кремлядів, окрім "біомаси" в середині московії?
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14.04.2021 19:50 Відповісти
Все верно) С небольшим уточнением) Таганрог передали рашке на 29 лет раньше, в1925-м году) То есть, Украина вошла в совок в 1922-м году с Таганрогом, а вышла в 91-м без него...
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14.04.2021 21:56 Відповісти
Може й так. От тільки... Ще до утворення СРСР червона чума захопила Ставропілля, Кубань і не тільки. Мапи 1919-го року показують що то є УНР. Та й перепис населення 1925 року (здається) показує 80% українців на цих територіях. Зате після голодоморів вже ніхто не міг сказати, що то були території українців, бо більшість з них померла.
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14.04.2021 22:15 Відповісти
Правительство России для "обеспечения безопасности" передало в пользование Минобороны часть акватории Азовского моря - Цензор.НЕТ 7599
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14.04.2021 19:57 Відповісти
Там же чотка написсяно, шо в рекреационных целях использовать заприщаицца, знащит будут ************ прямо на корм рыбам скармлювать.
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14.04.2021 19:58 Відповісти
больше 20 лет Рашка не проживет!.. Смерть Рашке!
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14.04.2021 20:01 Відповісти
Як це прокоментує фельдмаршал БубАчка?
Азовське море в спільній власності, по меншій мірі так було до 2019 року.
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14.04.2021 20:08 Відповісти
спільне, авжеж..там ще десь в 13-му, за мирних часів, їхні прикордонники розстріляли донецьких рибалок...насмерть
президент з донбасу ніяк не реагував...браконьєрами були
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14.04.2021 20:53 Відповісти
При Порошенкові було спільним. Хоча й тоді кацапи бикували, захопивши наші катери.
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14.04.2021 22:46 Відповісти
В России в военном палаточном городке в городе Богучар (Воронежская область), который находится всего в 45-ти километрах от границы с Украиной, произошел пожар.
(видео)
Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 7041
На видео опубликованном в Tik Tok 13 апреля, видно, как горят военные палатки, а весь городок охватил дым. Российские военнослужащие борются со стихией с помощью земли и огнетушителей. Точной даты, когда произошел пожар у границы с Украиной, нет.
К слову, о данном ЧП за апрель в российских СМИ нет ни единого упоминания. Местные информагентства сообщают о трех пожарах в Воронежской области: в двух случаях - в поле в пригороде Воронежа, в третьем - в селе Мечетка, где огонь охватил 10 зданий.
Ни слова о военных и тушении пожара землей, невзирая на существующее видео, в информпространстве нет.... ихтамнет, как всегда ))))
видео :
https://streamable.com/jeqgdc

.
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14.04.2021 20:10 Відповісти
пошли вы на йух..)))
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14.04.2021 20:10 Відповісти
Спасибо зебилам, что орали, что то была петина провокация для ввода военного положения и отмены выборов...
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14.04.2021 20:20 Відповісти
Україна до 1917 року

Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 4447
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14.04.2021 20:21 Відповісти
Первый раз эту тему кинул лет 7 назад. Даже сгоряча намекнул что есть ещё вроде трест в Одессе *ЧерноморНИИпроект* как то так что может проектик склепать. Так смеялись на форуме с меня крепко и позже когда тема эта стала крепче тоже знатоки ржали. Речь о канале через перешеек. Чтобы порты Мариуполь и другие получили свободу выхода и прохода в Чёрное море. Та и другие суда пойдут. Ну вот тема стала горячее и в сети уже знатоки сильные о канале запели. А братаны северные не пели а мост грохнули за 2 года и катаются---не отнять. И уже помалкивают независимые инженеры вечерники-заочники про то как мост посыпется. Как говорили раньше в одном большом южном городе---*Поздно Сара Боржоми пить, когда почки отвалились*.
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14.04.2021 20:33 Відповісти
Говорить,воровать и ничего ни делая опять говорить. Это у них не отнять.
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14.04.2021 20:48 Відповісти
угу до первого землетрясения мост стоит
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14.04.2021 21:11 Відповісти
А про Татьяну Лунину это не ваше?)
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14.04.2021 22:16 Відповісти
Сгоряча прочёл сначала как про Татьяну Ларину. Евгения Онегина знал, Татьяну Лунину нет! Правда! Школу то закончил в 1970г и на тройки.
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14.04.2021 22:25 Відповісти
Та я уже понял что вы не в теме))) Это была первоапрельская шутка кого то из наших) Потом чуть позже ее подхватили на полном серьезе рашики, да так что наш институт вынужден был дать опровержение этой новости))) И в этой шутке упоминалась Татьяна Лунина)) Это одна из главных героинь "Остров Крым" Василия Аксенова))) https://nk-online.tv/soedinit-azovskoe-i-chernoe-morya-mogut-kanalom-cherez-genichesk/
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14.04.2021 22:56 Відповісти
Вот на Цензоре было опровержение)))) https://censor.net/ru/news/3068155/ukrgidroproekt_oproverg_feyik_okkupatsionnyh_smi_o_razrabotke_proekta_po_otdeleniyu_kryma_ot_materikovoyi
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14.04.2021 23:10 Відповісти
Старая история это. При совдепии был проект такой. Даже в институте инженеров водного транспорта в Одессе писали типа рефератов как бы на эту тему. Кстати М. Жванецкий его закончил. Проект был как бы эксперимент. Азовское море было внутренним одной страны. И не было всяких демаркаций. 12-мильных зон, нейтральных вод и прочей юрисдикции морской. Между прочим международное морское право очень крепко исполняют все морские страны, включая С. Корею и ей подобных, право очень старое и наказание срабатывает схода. Ющенко первый поднял вопрос всех этих соблюдений и оформлений. Резину браты северные тянули, а Ющ не настаивал. Было два звоночка. Тузла и протараненые насмерть в 12 году рыбаки. Шапкокрад скушал. Ну вот и вылезло всё теперь. Прокопать нехер делать делать. Японцы своими Камацу за 3 месяца управятся и за ещё три забетонируют. Они Суэцкий сделали двусторонним за два года. Можно 50 на 50 с ними. Да смелых нет в нашей стране.
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15.04.2021 00:01 Відповісти
Ну если серьезно это рассматривать(экономическую составляющую я не знаю, нужно считать), то рыть нужно почти всю длину, так глубина Сиваша в районе двух метров) А район от васильевской дамбы и до Перекопа вообще нужно рыть в обход Сиваша, так как там кислотники "Титана"... С таким успехом можно прорыть с Васильвки(Запорожской области) в Бердянск) И дополнительные сотни тыс га орошения будет)))
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15.04.2021 00:59 Відповісти
Кто хоть однажды выдел как работает японский земснаряд при намывании---та короче караул. Эта тема конечно пустая---и по финансам и политике. А в реале есть ещё интересное. По обоюдному согласию недавно Саудовская Аравия сделала Катар островом---пошла копейка в хатку каждому. Давно есть разработаных кстати проекта ещё двух Босфоров(ну как бы). По причине перегруза и опасности прохождения. Предполагалось отдельно танкерам и газовозам, пас-лайнерам и остальным. По морскому праву внеочередное право прохождения узкостей, каналов итд у вояк. потом у пас-лайнеров. В молодости поработал на пас-лайнерах ЧМП по всему миру---крепко технически многие уже тогда ушли. Кильский канал удивил техничностью, та и Панамский очень сложный. Кстати когда японцы прокопали второй рядом буквально Суэцкий, то за прохождение и лоцманский сбор в два раза пришла копеечка. За первое полугодие как заработал в две строны кажись дополнительно 850 мил. дол. Египет умял, плюс бункеровка водой и топливом итд. Выгода есть---мозгов ноль.
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15.04.2021 01:15 Відповісти
тільки не в Бердянськ а до Молочного Ліману (Мелітополь-Кирилівка)
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16.04.2021 09:26 Відповісти
Та может и так конечно. Но если тряхнёт такое дело---есть смутное подозрение что первым мостом в другом месте дело пойдёт---догадались где? Вопрос всем нам.
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14.04.2021 21:37 Відповісти
на 20 років Україна віддала в оренду та користування МФ США затоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 Бердянської коси
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14.04.2021 22:00 Відповісти
 
 