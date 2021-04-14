Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря
Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін 9 квітня підписав розпорядження про передачу на 20 років частини акваторії Таганрозької затоки Азовського моря у відокремлене користування Міністерства оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
У документі уточнюється, що ця ділянка акваторії можна використовувати тільки з метою "забезпечення оборони країни і безпеки держави". Виключається можливість "використання водного об'єкта юридичними або фізичними особами для інших цілей, зокрема для рекреації, рибальства і здійснення аквакультури".
Міноборони Росії вестиме регулярне "спостереження за водним об'єктом і водоохоронною зоною".
Частина затоки розташовується поблизу аеродрому Єйськ, на якому базується військова частина №78621. В Єйську міститься і Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ.
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Цікаво: хтось ще вірить заявам кремлядів, окрім "біомаси" в середині московії?
Азовське море в спільній власності, по меншій мірі так було до 2019 року.
президент з донбасу ніяк не реагував...браконьєрами були
(видео)
На видео опубликованном в Tik Tok 13 апреля, видно, как горят военные палатки, а весь городок охватил дым. Российские военнослужащие борются со стихией с помощью земли и огнетушителей. Точной даты, когда произошел пожар у границы с Украиной, нет.
К слову, о данном ЧП за апрель в российских СМИ нет ни единого упоминания. Местные информагентства сообщают о трех пожарах в Воронежской области: в двух случаях - в поле в пригороде Воронежа, в третьем - в селе Мечетка, где огонь охватил 10 зданий.
Ни слова о военных и тушении пожара землей, невзирая на существующее видео, в информпространстве нет.... ихтамнет, как всегда ))))
видео :
https://streamable.com/jeqgdc
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