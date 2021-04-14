Уряд Росії для "гарантування безпеки" передав у користування Міноборони частину акваторії Азовського моря

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін 9 квітня підписав розпорядження про передачу на 20 років частини акваторії Таганрозької затоки Азовського моря у відокремлене користування Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ​"Настоящее время".

У документі уточнюється, що ця ділянка акваторії можна використовувати тільки з метою "забезпечення оборони країни і безпеки держави". Виключається можливість "використання водного об'єкта юридичними або фізичними особами для інших цілей, зокрема для рекреації, рибальства і здійснення аквакультури".

Міноборони Росії вестиме регулярне "спостереження за водним об'єктом і водоохоронною зоною".

Частина затоки розташовується поблизу аеродрому Єйськ, на якому базується військова частина №78621. В Єйську міститься і Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ.

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