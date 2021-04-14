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Новини Окупація Криму
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Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК

Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Слідством встановлено, що в лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель і військових частин АР Крим, командир Керченського загону морської охорони ДПСУ здійснив маневри щодо виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова. У зв'язку з цим, виконання обов'язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини №1472 в м.Керч АР Крим, для запобігання її захоплення російськими військовими.

Однак, підозрюваний, бажаючи підтримати РФ в окупації півострова Крим, дав незаконний наказ розблокувати ворота і запустити на територію військової частини автобуси з представниками ЗС РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави в безперешкодному доступі до згаданої військової одиниці ЗС України.

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Автор: 

Крим (14189) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3702) силовики (2515) державна зрада (1716)


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Топ коментарі
+7
Ошеломляющие темпы, каких-то несчастных семь лет прошло...
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14.04.2021 19:48 Відповісти
+2
Каждый баран должен быть подвешен за свою ногу.
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14.04.2021 19:48 Відповісти
+2
И не одного. "Случайные" смертники за время "барыги".

Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2682
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14.04.2021 20:00 Відповісти
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Ошеломляющие темпы, каких-то несчастных семь лет прошло...
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14.04.2021 19:48 Відповісти
Каждый баран должен быть подвешен за свою ногу.
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14.04.2021 19:48 Відповісти
Хоть бы одного грохнули в подворотне для острастки другим.
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14.04.2021 19:49 Відповісти
И не одного. "Случайные" смертники за время "барыги".

Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2682
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14.04.2021 20:00 Відповісти
половина стерты фсбешниками
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14.04.2021 20:03 Відповісти
А половина померла от несварения желудка.
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14.04.2021 20:06 Відповісти
а где хотя бы третья часть стертая СБУшниками?
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14.04.2021 20:08 Відповісти
Я же и говорю - померли от несварения. Чайку в кафе "Ветерок" перепили.
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14.04.2021 20:20 Відповісти
в кафе "Ветерок" мочканули Жилина и опять СБУ тут ни причем
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14.04.2021 20:44 Відповісти
Ну да, чай не свежий оказался.
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15.04.2021 00:11 Відповісти
Я так и не понял.Кому подозрение ? Вручено оно лично или опять послано не деревню дедушке куда то в Крым?
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14.04.2021 19:53 Відповісти
Госизмена на толерантный Интерпол не произведет впечатление. а можно что то типа участия в террористической организации или в наркотраффике,что бы сцка не могла даже в турцию выехать?
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14.04.2021 20:10 Відповісти
2 турбіни
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14.04.2021 21:23 Відповісти
Серйозно??!! На седьмой год??!!
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15.04.2021 01:48 Відповісти
 
 