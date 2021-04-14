Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Слідством встановлено, що в лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель і військових частин АР Крим, командир Керченського загону морської охорони ДПСУ здійснив маневри щодо виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова. У зв'язку з цим, виконання обов'язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини №1472 в м.Керч АР Крим, для запобігання її захоплення російськими військовими.

Однак, підозрюваний, бажаючи підтримати РФ в окупації півострова Крим, дав незаконний наказ розблокувати ворота і запустити на територію військової частини автобуси з представниками ЗС РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави в безперешкодному доступі до згаданої військової одиниці ЗС України.

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