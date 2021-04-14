"Слуга народу" Арахамія про можливе вторгнення РФ: Імовірність збройного конфлікту близька до нуля

Президент Росії Володимир Путін влаштував біля кордонів України "демонстрацію сили", щоб вивести на діалог президента США Джо Байдена, однак імовірність збройного конфлікту "близька до нуля".

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Сьогодні вранці було закрите засідання парламентського комітету національної безпеки та оборони. Ми заслуховували главу військової розвідки, командувача Сил спецоперацій і так далі. З того, що можна сказати в ефірі - дійсно відбувається демонстрація сили, вона відбувається передусім не для України, тому що ми прекрасно розуміємо їхній стан і ресурси, скільки на геополітичному рівні", - сказав "слуга народу".

За словами Арахамії, "Путін показує, що він серйозний гравець як у Східній Європі, так і в Сирії і так далі, виводить на діалог президента США для того, щоб вони поговорили про геополітику".

Читайте також: Росія блокує торговельні шляхи в Чорному і Азовському морях, - Таран

"Сама логістика перекидання всіх цих військ коштує чималих грошей. Зосереджено трохи більше 100 тис. живої сили, і вони там періодично переїжджають, показуючи авіацію, артилерію, бронетехніку. На щастя, особливо сильних провокацій на фронті немає, є регулярні порушення режиму припинення вогню. ми сприймаємо це як сигнал нашим ЗСУ бути в повній бойовій готовності. Ми, звичайно, всі розраховуємо на позитивний сценарій, будуть досягнуті якогось роду угоди, але, попри те, завдання армії захищати", - зазначив він.

Нардеп вважає, що "ймовірність збройного конфлікту близька до нуля".

"Але при цьому є геополітична ситуація, коли разом із нами виступає вся Західна Європа і США, Британія. По-перше, тому що Будапештський меморандум, по-друге, всі визнали окупацію Криму знаком конкретної агресії, ввели санкції, на Донбасі та ж сама ситуація. Навіть якщо всі ці країни не хочуть сваритися з агресивним сусідом, вони самі себе помістили в рамки, де вже неможливо від цього відхреститися", - додав Арахамія.