На комітеті ВР обговорили ноту МЗС Молдови про викрадення Чауса, представники ГУР і СЗР свою причетність заперечили, - Забродський

Під час засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювали зміст ноти МЗС Республіки Молдова щодо викрадення судді Миколи Чауса.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він також повідомив, що на засіданні був присутній начальник ГУР МО Кирило Буданов.

"Сьогодні під час засідання торкнулися нещодавніх подій, пов’язаних із викраденням і можливим знаходженням на території України судді Чауса і причетності до цього низки спеціальних служб, зокрема, з України", – зазначив Забродський.

"У ЗМІ з’явилася копія і зміст ноти Молдови, яка була оголошена Україні. Начебто під час цієї операції були задіяні транспортні засоби, які належать посольству України в Молдові, і відповідні офіцери ГУР Міністерства оборони. На обидва питання комітет отримав ряд відповідей – з одного боку від очільника ГУР, з іншого боку – від представників зовнішньої розвідки України", – також повідомив генерал Забродський.

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Він зауважив, що представники Служби зовнішньої розвідки України та ГУР заперечують будь-яку причетність до цих подій.

"Я сподіваюсь, до наступного засідання, на яке прийнято рішення запросити голову Служби зовнішньої розвідки, ми будемо знати значно більше. Чимало інформації з цього приводу циркулює зараз у відкритих джерелах", – говорить Михайло Забродський.

"Можливий наслідок – це суттєве погіршення відносин з Республікою Молдова. Це наш стратегічний партнер, який, до речі, прикриває наш західний фланг і на території якого вже знаходяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту Придністров’я. Явно не в національних інтересах України погіршувати цю ситуацію. І тим більше сприяти якимось чином дискредитації діючого президента Республіки Молдова, тому що, на жаль, альтернативою їй є лише проросійські сили", – наголошує генерал.

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Він також повідомив, що члени комітету підтримали рішення викликати на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і начальника розвідки Валерія Кондратюка.

"Пропозиція, яка була внесена, зокрема, представниками нашої фракції і фракції "Голос", щодо заслухання на наступному засіданні комітеті очільника Служби зовнішньої розвідки, в тому числі з питання, пов’язаного з переміщенням через державний кордон судді Чауса, знайшла розуміння і була закріплена відповідним голосуванням членів комітету", – говорить Забродський.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".