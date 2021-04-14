Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність

Кабінет міністрів повинен був затвердити і ввести в дію державне оборонне замовлення ще в грудні 2020 року.

Про це пише у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджет-2021 було прийнято 15 грудня 2020 г. У державних чиновників було достатньо часу, щоб завершити роботу над Державним оборонним замовленням і ввести його в дію до кінця грудня. Щоб оборонні підприємства, державні і приватні, негайно почали модернізацію старих і виробництво нових систем озброєнь для нашої армії. Але ... минув січень, минув лютий, минув березень, минає вже квітень - ДОЗ досі не затверджено!", - пише Гриценко.

Він підкреслив, що через це підприємства стоять без замовлень, а армії залишається тільки чекати нової зброї - при тому, що противник прискорено модернізує свою армію та оснащує її новими зразками техніки.

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"Хто за законом має затвердити ДОЗ? Кабмін. Хто мав би спитати/змусити недолугий Кабмін працювати ефективно і вчасно, не втрачаючи по 3-4 місяці? Президент як Верховний Головнокомандувач, адже армія і силовий блок - це його сфера відповідальності. Нема кому працювати і нема кому спитати/змусити. Що це - недбалість, чи злочинна бездіяльність, Ваша думка?" - додав Гриценко.