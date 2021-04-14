Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність
Кабінет міністрів повинен був затвердити і ввести в дію державне оборонне замовлення ще в грудні 2020 року.
Про це пише у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Бюджет-2021 було прийнято 15 грудня 2020 г. У державних чиновників було достатньо часу, щоб завершити роботу над Державним оборонним замовленням і ввести його в дію до кінця грудня. Щоб оборонні підприємства, державні і приватні, негайно почали модернізацію старих і виробництво нових систем озброєнь для нашої армії. Але ... минув січень, минув лютий, минув березень, минає вже квітень - ДОЗ досі не затверджено!", - пише Гриценко.
Він підкреслив, що через це підприємства стоять без замовлень, а армії залишається тільки чекати нової зброї - при тому, що противник прискорено модернізує свою армію та оснащує її новими зразками техніки.
"Хто за законом має затвердити ДОЗ? Кабмін. Хто мав би спитати/змусити недолугий Кабмін працювати ефективно і вчасно, не втрачаючи по 3-4 місяці? Президент як Верховний Головнокомандувач, адже армія і силовий блок - це його сфера відповідальності. Нема кому працювати і нема кому спитати/змусити. Що це - недбалість, чи злочинна бездіяльність, Ваша думка?" - додав Гриценко.
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и она уже давно, еще с того кабинетного фото, где он сидит, закинув ногу на ногу, а она подле него, облокотясь и вся такая в халате...
ответа пескову так и не последовало...
опять халатность
Как меня зае#%л этот бл#%кий цирк. Ещё месяц этого идиотизма от власти и сам буду кричать:"путин приди!"
А самым позором будет то, когда пуйло достроит ракетный крейсер Украина и на нем будут служить исключительно кацапы. Посмеёшься тогда ещё раз.
А вдруг, это "и" ? *)
Будете виносити каравай загарбникам
Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов - Бутусов.
И уж не его ли реформа Тыла ЗСУ привела к тому, что после начала боевых действий на Донбассе, ЗСУ кормили добровольцы, но не тыловые службы армии?
Турция закупает у Украины оборудование для производства патронов.
ПОЧЕМУ Порошенко за пять лет, имея вывезенный из Луганска инженерный состав, не построил патронного завода?
РФ имеет решающее преимущество, перед Украиной, в боевой авиации.
Украинские заводы и производят и разрабатывают ПЗРК и ЗРК. Почему за пять лет ЗСУ не обеспечены надлежащим количеством?
В Украине есть хороший завод грузовиков - КРАЗ.
Почему при Порошенко, Украина закупала МАЗы, имеющие двигатели РФ, да еще и с большой накруткой, через корпорацию "Богдан"?
При Порошенко количество полиции значительно превышало численность ЗСУ.
Почему?
Порошенко и Яценюк придумали дебильную для ЗСУ систему поощрения военнослужащих за подбитую боевую технику противника.
А подтверждение о поражении у Пушилина получать? Дебильный приказ - по другому не скажу.
Порошенко проводил парад, в то время как нашим бойцам под Иловайском, не на чем было вывозить раненных и подвозить подкрепление. Вывод ТСК ВР, по Иловайской трагедии - виновны Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров.
Ну и на последок. КАК можно было додуматься, чтобы наши Киборги ездили в ДАП на ротацию, через блок-пост и досмотр Мотороллой????