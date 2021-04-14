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При призначенні субсидій почнуть враховувати доходи від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін

При призначенні субсидій почнуть враховувати доходи від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня прийняв постанову про посилення адресності надання житлових субсидій населенню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Своїм рішенням уряд пропонує переглянути підходи до обліку майнового стану при призначенні субсидій. Зокрема, тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Вимоги при призначенні субсидій посилено і в частині одноразових цінних покупок, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів і перетину кордону.

Також скасовано комісії, утворені місцевими органами влади, щодо ухвалення рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

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Автор: 

Кабмін (14150) субсидія (1072)


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Топ коментарі
+22
конец эпохи бедности: теперь пенсионеры, накопившие 20-30-50 тысяч грн себе на похороны - будут лишаться субсидий..
Ибо - некуй жить за счет государства! пусть проедают накопления..
А сэкономленные на субсидиях средства - пойдут на финансирование поездок писюаниста-ЗеЛоха, покупку новых курточек для степанова или просто - на украшательства самолета вовки-пестобола..

При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5716
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14.04.2021 21:35 Відповісти
+21
Будут учитывать всё, лишь бы не выделить субсидию
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14.04.2021 21:21 Відповісти
+18
Ще купівлю хлібу врахуйте. Забагато їдять...
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14.04.2021 21:23 Відповісти
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Будут учитывать всё, лишь бы не выделить субсидию
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14.04.2021 21:21 Відповісти
це прямо якась попитка впіхнуть ***********:
- отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается..

кто чё-нить понял?
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14.04.2021 21:34 Відповісти
зачем комисии - если субсидии отменяются))
ну или наоборот - нет комиссий, значит нет субсидий..
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14.04.2021 21:36 Відповісти
когда эту власть будут вешать на фонарных столбах также многое будет учитываться чтил ли субботу.. посещал ли Синагогу читал ли Тору... читал ли Коран и ходил ли в Мечеть и так далее..
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14.04.2021 22:24 Відповісти
конец эпохи бедности: теперь пенсионеры, накопившие 20-30-50 тысяч грн себе на похороны - будут лишаться субсидий..
Ибо - некуй жить за счет государства! пусть проедают накопления..
А сэкономленные на субсидиях средства - пойдут на финансирование поездок писюаниста-ЗеЛоха, покупку новых курточек для степанова или просто - на украшательства самолета вовки-пестобола..

При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5716
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14.04.2021 21:35 Відповісти
Дык, скажу больше, одна пенсионерка получила компенсацию за погребение родственницы и тут же была лишена субсидии.
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14.04.2021 22:14 Відповісти
С лицами, живущими на нетрудовые доходы, допустим надо бороться
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14.04.2021 21:21 Відповісти
ПЫСЫ: субсидии еще не пришли. Это у всех так, или только у нас?
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14.04.2021 21:22 Відповісти
Та у всех вроде... Есть подозрение, что их не дадут, чтоб загнать в долги по жкх
и отменить с 1 мая в связи с задолженностью...
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14.04.2021 21:45 Відповісти
Да, возможно. С этих станется.
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14.04.2021 21:52 Відповісти
Да, не пришли...
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14.04.2021 21:51 Відповісти
У меня не пришла.
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15.04.2021 03:38 Відповісти
PPS: прекрасный способ борьбы с бездомными собаками. Куда их сдавать?
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14.04.2021 21:30 Відповісти
Ще купівлю хлібу врахуйте. Забагато їдять...
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14.04.2021 21:23 Відповісти
Не подсказывай.
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14.04.2021 21:44 Відповісти
"Та має і відчай міру..."
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14.04.2021 21:54 Відповісти
Они ж записывают!
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14.04.2021 21:57 Відповісти
Вони і контролюють. Бо...ми їм дозволили.
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14.04.2021 22:10 Відповісти
"Мы"? Лично я за этавот не голосовал...
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14.04.2021 22:13 Відповісти
Я теж. Але за минулого- каюсь.
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14.04.2021 22:16 Відповісти
Все правильно.
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14.04.2021 21:26 Відповісти
И количество сабак в процентах на каждого члена семьи!!!!
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14.04.2021 21:27 Відповісти
Уроди слуг стараються задля бариг удодів
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14.04.2021 21:28 Відповісти
рад за зебилов
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14.04.2021 21:33 Відповісти
При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4000
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14.04.2021 21:33 Відповісти
А иностранную валюту все равно за свои покупаешь за зарплату например, какой же это доход?
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14.04.2021 21:38 Відповісти
А шоб не вздумали баксы в банку заказывать, а участвовали в процессе девальвации гривны "всей душой", так сказать...
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14.04.2021 21:46 Відповісти
При призначенні субсидій почнуть вести облік доходів від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2395
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14.04.2021 21:47 Відповісти
А зачем зеленомордым избирателям субсидия, у же "борыг" скинули, теперь у них "парни из народа" и "конец эпохи бедности".
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14.04.2021 21:41 Відповісти
привился от короны - отменили субсидию)
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14.04.2021 21:42 Відповісти
Очень хотелось конечно по депозитам узнать чуть ехидненько---а с какой цифры за основу возмут после столь мудрого решения?
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14.04.2021 21:42 Відповісти
Де прививки від вірусу, там з депозитів копійки, а лікування наддороге відносно усього. Черга на прививку вже на 2 роки, це дуже погано. Про поїздки не зрозуміло, бо квитки може купити особа не отримуюча субсидію. Тобто заборона наприклад моїм батькам бачити онуків, вони не можуть собі дозволити купити на літак квитки, а за те що сестра купить квиток тепер має платити Ахметовим та ко.
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14.04.2021 21:42 Відповісти
Зебобы должны страдать 😈😈😈.
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14.04.2021 21:45 Відповісти
А наличие двух почек не учитывается?
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14.04.2021 21:46 Відповісти
не подсказывайте
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14.04.2021 22:04 Відповісти
Все може бути. Заставлять зробити обстеження і відсутня нирка зарахується в дохід(по ринкових цінах)
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14.04.2021 22:14 Відповісти
Тепер примусять купувати(як при сраліні) "аблігації" внутрішнього займу(на %50 з зарплати і пенсії)
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14.04.2021 22:39 Відповісти
денег нет от слова "совсем", все растырили. Зе-пенсы и кварталовский ылекторат, надеюсь вы счастливы ибо наступило время "хоть поржать"
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14.04.2021 22:02 Відповісти
Вже сміються. На кутні.
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14.04.2021 22:04 Відповісти
на кутні - смачно сказано (вже забулося, а моя бабуня так казала)
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14.04.2021 22:07 Відповісти
Ну так и хотят урезать эти субсидии, чтоб меньше платить, на любую хитрость идут ради своих же благ.
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14.04.2021 22:14 Відповісти
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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14.04.2021 22:27 Відповісти
Тогда никто деньги на депозит больше не понесёт, тем более, что процеты по ним значительно снизились.
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14.04.2021 22:52 Відповісти
Убогое правительство ,убогая власть в ограблении нищих.ПДД- это отдельная опера,где власть,как центральная,так и местная превращает пешеходов в автомясо.В нормальных странах авто загоняют в тоннели и на эстакады ,чтобы пешеходы имели безбарьерную среду,а в Украине стараниями убогих Авакова и Зеленского ,стариков, инвалидов,больных и детей загоняют в подземные и надземные переходы ,создавая барьерную среду для них.Более 90% стариков имеют нищенские пенсии,вынуждая их заниматься попрошайничеством,а гордых просто умирать от голода и холода.Это кошмар на улице вязов от убогой команды моральных уродов..Чтобы они подохли вместе с предыдущими властями.
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14.04.2021 23:01 Відповісти
Тикайте с этой страны, пока за воздух не начинаете платить.
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14.04.2021 23:17 Відповісти
Зачем? Лучше это говно со страны выпереть, как Яныка
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15.04.2021 00:44 Відповісти
Просто выпереть не эффективно. Как пример, портнов,кузьмин,штепа и прочая антиукраинская перхоть - столбы это гораздо более надежнее, справедливее и зрелищнее.
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15.04.2021 10:45 Відповісти
От сЦуки, волки паганые, шоб они повыздыхли со своими постановлениями. нет слов, одни маты. Где мы живём? Кто у власти? Они же просто издеваются, извращенцы, наблюдают как люди мучаются. Капец. Как остановить этот АД????
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15.04.2021 01:45 Відповісти
Надо кинуться во все грешное. И Бог тебя простит.
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15.04.2021 04:18 Відповісти
Очень "смешно", прямо обхохочешься. Тебя, вероятно устраивает вся срань, в которую тебя кинули,ТЫ, вероятно, никогда не видел и не в курсе, как должно жить нормальное государство, какие у него функции и какие обязанности гос. мужей, и как живут люди в этих НОРМАЛЬНЫХ государствах.
А я в курсе. Поэтому возмущена, ненавижу и презираю их. Это негодяи, банда, причём все, кто был у власти 30 последних лет. Они уничтожили, разорвали, обесчестили страну, сделали ее нищей и больной. На улицах городов или наркоманы или старики,остальные уже удрали отсюда. Медицину убили, образование добивают, промышленность тоже, работы нет, вся страна торгует, жарит-парит или перевозит китайские товары... Цены, тарифы, никто не регулирует и даже не контролирует, полная анархия во всём! "Весело", сплошная "веселуха".
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15.04.2021 07:49 Відповісти
это нужно было вводить сразу. субсидии финансируются с бюджета (с наших налогов) и какая то семья может себе позволить слетать в турцию но не может заплатить за газ))) нонсенс
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15.04.2021 06:43 Відповісти
"Не заплатить за газ" и получать субсидию - это две большие разницы. К тому же тем, кто "не заплатил за газ", субсидию не дают, а если она есть, то отменяют.
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15.04.2021 07:33 Відповісти
я пишу о субсидиях, если у вас есть деньги на путевку за границу то вы не бедный человек, а если не бедный то о какой субсидии может быть речь?
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15.04.2021 15:25 Відповісти
А ГДЕ СУБСИДИИ ??? ИХ ПРОСТО - Н Е Т !!! В ЧЕМ ДЕЛО, ОТВЕТ ЖДЕМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА!!!
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15.04.2021 07:27 Відповісти
а говорили, что хуже не будет...
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15.04.2021 07:48 Відповісти
Они правильно сказали что "хуже не будет", только не сказали кому.
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15.04.2021 08:31 Відповісти
Основная задача комиссий была утверждение увеличенных соц. норм на м2 жилья ( а это ЖЕК, Отопление и т.д) для одиноких пенсионеров. Теперь видимо этого не будет.. Хотя все написано завуалировано и конкретно об этом не сказано.. Но видно это и есть настоящее "зерно" этого постановления именно по отмене комиссий. Ну а кроме того ( кто не в курсе) уже принято на законодательном уровне) но отложено на время карантина. 1) Увеличение обязательного платежа на 25% ( в результате замены постоянной цифры "15" на цифру "20" в формуле расчета субсидий 2) по прекращению карантина будут сняты увеличенные на этот период на 50% соц. нормы на воду, эл. энергию, газ, транспортировка газа. 3) на время карантина отложено принятое решение о вводе новых платежей а) абонплата на тепло ( для всех, даже при наличии общедомового счетчика) б) абонплата на воду ( помимо основного платежа, даже при наличии индивидуального счетчика) в) абонплата на мусор !!! ( самое странное..) 4) пеня за просроченные платежи будет увеличена и насчитываться автоматически Так что с окончанием карантина и пандемии ( которых мы все с нетерпением ждем) субсидия отомрет как фактор. Правда это все имеет и обратный конец " палки" неплатежи по коммунальным приобретут обвальный характер, а попытки властей решить вопрос по долгам судебным и силовым способом приведут к противостоянию.. которое легко может превратиться ну так скажем " в вооруженное сопротивление" ( сейчас же гранат одних.. как " грязи")
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15.04.2021 08:58 Відповісти
"Пересечение границы"?!!! - уроды крепостное право возвращают.
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15.04.2021 09:12 Відповісти
Хочешь субсидию- стоешь невыездным. Демократия по украински. А как же Конституция, свобода перемещения????? Ау, Европа, где ваша реакция? Тут сев Корея уже скоро будет. Разрешат только мычать и пахать за похлёбку.
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15.04.2021 09:48 Відповісти
Значит на отдых в Турции или ******, бабло нашлось, а на оплату коммуналки нет? Все правильно, те у кого доходы позволяют, должны платить полную цену и не рассчитывать на субсидии.
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15.04.2021 11:01 Відповісти
А отдых теперь только для белых? Почему в нормальных странах и субсидии и отдых включены для малообеспеченных в пакет минимального дохода? Даже оплата мобильной связи, интернета и стоматолога, корм для домашних питомцев? Везде по разному, но всё же там люди живут и работают не ради того,чтобы платить коммуналку ненасытным монополистам-олигархам, там они просто живут, наслаждаются жизнью. А Вы привыкли рабами жить, оглянитесь вокруг, снимите шоры, почитайте информацию!))))
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15.04.2021 11:44 Відповісти
Я не получаю субсидии, при наших доходах субсидия не положена. Я всегда считал и продолжаю считать, те, кому позволяют доходы, должны полностью оплачивать коммуналку. С какого такого хрена, семья моих соседей должна пулучать субсидию на оплату коммуналки(в том числе и из моих налогов), если у них находятся средства заправлять бензином 2 своих внедорожника и ездить за бугор 3-5 раз в году? Субсидии предназначены малоимущим, тем кто в силу определенных причин, не в состоянии оплатить полностью.
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15.04.2021 12:31 Відповісти
Бред какой-то. Имеющим авто и средства субсидии не дают
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15.04.2021 17:17 Відповісти
Вовсе не бред, все зависит от того, как оформлены эти тачки, от цены и , да, эти соседи числятся безработными и, собственно говоря, какая разница авто или отдых за бугром?
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15.04.2021 18:42 Відповісти
 
 