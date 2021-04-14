При призначенні субсидій почнуть враховувати доходи від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня прийняв постанову про посилення адресності надання житлових субсидій населенню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Своїм рішенням уряд пропонує переглянути підходи до обліку майнового стану при призначенні субсидій. Зокрема, тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Вимоги при призначенні субсидій посилено і в частині одноразових цінних покупок, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів і перетину кордону.

Також скасовано комісії, утворені місцевими органами влади, щодо ухвалення рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

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