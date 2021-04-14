При призначенні субсидій почнуть враховувати доходи від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін
Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня прийняв постанову про посилення адресності надання житлових субсидій населенню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Своїм рішенням уряд пропонує переглянути підходи до обліку майнового стану при призначенні субсидій. Зокрема, тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.
Вимоги при призначенні субсидій посилено і в частині одноразових цінних покупок, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів і перетину кордону.
Також скасовано комісії, утворені місцевими органами влади, щодо ухвалення рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, при яких така субсидія не призначається.
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- отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается..
кто чё-нить понял?
ну или наоборот - нет комиссий, значит нет субсидий..
Ибо - некуй жить за счет государства! пусть проедают накопления..
А сэкономленные на субсидиях средства - пойдут на финансирование поездок писюаниста-ЗеЛоха, покупку новых курточек для степанова или просто - на украшательства самолета вовки-пестобола..
и отменить с 1 мая в связи с задолженностью...
А я в курсе. Поэтому возмущена, ненавижу и презираю их. Это негодяи, банда, причём все, кто был у власти 30 последних лет. Они уничтожили, разорвали, обесчестили страну, сделали ее нищей и больной. На улицах городов или наркоманы или старики,остальные уже удрали отсюда. Медицину убили, образование добивают, промышленность тоже, работы нет, вся страна торгует, жарит-парит или перевозит китайские товары... Цены, тарифы, никто не регулирует и даже не контролирует, полная анархия во всём! "Весело", сплошная "веселуха".